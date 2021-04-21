Лыдӟиськоно, книгаез маялляса, зынъяса

Шаркан ёросысь Ляльшур гуртысь библиотека кытын но ӧз интыяськылы ни. Нырысь сельсовет юртын ужаз. Бӧрысь школае выжиз. Туннэ со нылпи садлэн вуж юртаз каръяськемын.

Шаркан ёросысь Ляльшурысь библиотекаын

пиналъёсын пумиськонъёс ӵем ортчыло

Туспуктэм басьтэмын Любовь Рогиналэн архивысьтыз



Юртлэн вылтусыз чебер, нош пушказ пырыса, коркалэсь арлыдзэ валано: мускыт, коръёс сисьмемын, котырак пурысьтам зын вӧлске. Соин покчиосты татысь шаплы мукет азе выжтӥзы. Нош 6 сюрс пала книгалы чидано луэ — туннэ гуртын библиотекалы мукет сэрег ӧвӧл.

Любовь Рогина библиотекарь луыса 25 арлэсь ятыр ужа ини.

— Юртмы вуж шуыса, куректыса уг улӥськы, — вера Любовь Петровна. — Со сярысь малпаськыны дыры ӧвӧл. Алигес, Крымлэн Россилэн оглюкетэз луэмезлы сӥзьыса, пиналъёсын ӵош ужрад ортчытӥмы. Тау Марина Кремлёвалы. Егитъёсын ужась специалистмы — ваньме-а, уг-а — котьку мыным юрттэ. Клубмы Ляльшурын ӧвӧл. Пумиськонъёс дыръя татысь нимаз висъетамы пукиськомы.

Библиотекалэн юртэз гинэ вуж ӧвӧл, тросэз книгаосыз но вужмиллям ини. Но соосты но Любовь Петровна синчеберзэ кадь утьыса возе. Котькудӥз интыяз ӝик-ӝик сылэ.

— Списать кареме уг луы, — вера нылкышно, — интыяз угось выльзэ книга кулэ. Нош сое басьтыны коньдон ичи висъяське. Кылем арын 90 пала книга вуиз ик, туэ 10 котыр сяна ӧз люкаськы на.

Кышномуртлы сюлмаськонъёссэ вунэтыны юртто лыдӟиськисьёс. Соос, ярам коть, Ляльшурын лачак. Зэм, пӧлазы тросгес арлыдоос: Июлия но Виталий Петров кузпалъёс, Евгения Стрелкова, Галина Поткина, Надежда Бура­нова но мукетъёсыз. Библиотекарь котькудзылэсь мылкыдъёссэ тодэ. Огезлы детектив дася, мукетызлы яратон сярысь роман шедьтэ, куинетӥезлы газет-журнал поттэ. Куддыр лыдӟиськисьёс мудрон книга куро — Ляльшурын сыӵеез уг ке шедьы, Любовь Петровна ёросысь ӵош ужась эшъёсызлы вазиське, озьы книга ӝог шеде.

— Сюлмаськисько ини, нош ик бакча ужъёс вуо шуыса, — вера со. — Сыӵе вакытъёсы лыдӟиськисьёсы ичиёмо. Соку мон йырме ужатыны кутскисько: маин ай таосты гочатоно? Озьы библиотекаямы пумиськонэ ӧтчаллямы Пороз гуртысь шаерчиез Иван Кондратьевез. Иван Григорьевичлы 85 арес ке но ини, гуртъёслэсь историзэс, инты нимъёсты туж ӟеч тодэ, сое тунсыко вераны быгатэ, Шаркан ёросмылы сӥзем «Дурга шурысен Ягги шурозь» книгазэ поттыны дасяське.

Туспуктэм басьтэмын Любовь Рогиналэн архивысьтыз

Туннэ библиотекаын адӟы­тон дасямын. Ӝажыос вылын — чильпам, керттэм турлы мунёос. Соосты ваньзэ дасям… Ростов улосысь Сусат черкогуртысь Надежда Фролова. Надежда Михайловна Пашур-Вишур гуртын вордскемын. Кема аръёс ӵоже Ростов палъёсын пинь эмъясь луыса ужа ини. Ваньмон дыръяз киужен выре. Бертылыны уггес ваньмы бере, лэсьтэм шудонъёссэ посылкаен келя-кузьма.

— Нылпиослы тунсыко мед луоз шуыса, мунёос борды журналъёс тыри на. Отын лад-лад валэктэмын, кызьы соосты дасяны луэ. Космонавтикалэсь нуналзэ пусйыны дасяськиськомы. Пиналъёслы гуртэ уж сётэмын ини — космосэн герӟаськем аспӧртэм киуж лэсьтоно.

Любовь Петровналы дораз но тэк пукыны маза ӧвӧл: 3 пиналэз будэтоно, пудоез сюдоно. Висказ — книга лыдӟоно, ульчаетӥ поръялсконо (ляльшуръёс ярато скандинав амалэн ветлыны).

— Туж потэ пиналъёсылы книгаез яратон мылкыд пыӵатэме. Соослы лыд­ӟиськыны яра, но компьютерысь яке телефонысь выльзэгес материал шедьтӥськом, шуо. Нош мыным озьы уггес яра. Лыдӟиськыку книгаез кие кутӥськод ке, солэсь аспӧртэмлыко зынзэ шӧдӥськод ке — мылкыд ик воштӥське ук! — вера Л. Рогина.

Ольга Корепанова