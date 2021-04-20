«Лидеры России» конкурсэ пусйиськыны одӥг арня кылиз

Та конкурс ортче «Россия – страна возможностей» проект улсын. 4-тӥ вожвылъяськонэз мытыны дурбасьтӥз Россилэн Президентэз Владимир Путин 26-тӥ мартэ.

Туспуктэм басьтэмын hrlider.ru

Кылем арын конкурс мынӥз «Наука», «Здравоохранение» удысъёсъя, туэ соос борды ватсаськизы на «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный» ӧръёс.

Та нуналлы конкурсэ 85 мурт заявказэ келязы ни. Куриськонъёс кутӥськозы 26-тӥ апрелёзь.

Вожвылъяськонэ пыриськон понна ЛидерыРоссии.рф сайтын ачид сярысь анкета гожтоно но видео лэзёно. Видеоын верано малы та конкурсэ пыриськыны мылкыд кариды, пусъёно ужады валтӥсь вормондэс. Видео 3 минутлэсь кузь луыны кулэ ӧвӧл.

Вормисьёс быдэн 1 миллион манет утозы, сое кутыны луоз ас удыстыя тодон-валанэз муромытыны яке Россиысь валтӥсь специалистъёслэн бурд улазы ужаны. Конкурсэн кусып возё Россиысь тодмо ужбергатӥсьёс, врачъёс, политикъёс.

Сергей Захаров