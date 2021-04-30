Лекма шур вамен пыдын потан выжез гуртоос асьсэос тупатъязы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 30 апреля, 2021 15:02

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Меметысен Вортчаозь шур вамен меӵак 2 иськем, котырскыса — ог 8 иськем. Зор-кот дыръя отӥ машинаен ортчыны шуг. Гуртоос шумпотӥзы, тулыс тудву Лекма шур вамен потан выжзэс туэ ӧз нуы шуыса. Нош тудву ичигес луиз но, гуртоос дэмен тупатоно кариськизы сое. Вортча муниципал кылдытэтлэн йырыз Любовь Гаврилова верамъя, гуртысь воргоронъёс выж юбоосты юнматъязы, пулъёссэ вошъязы. Тау каре гуртысь ужбергатӥсьлы Андрей Саламатовлы пул шедьтыны юрттэмез понна.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 30 апреля, 2021 15:02
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