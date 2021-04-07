Кыӵе куазь Кучыранын?

Алнаш ёросысь Кучыран гуртысь «Советская деревня» лулчеберетъя но туризмъя центр, туристъёсты сяна, студентъёсты но, школаын дышетскисьёсты но бордаз кыске. Кылем арын алнашъёс Президентлэн грантъёсъя фондысьтыз уксё утӥзы но татын инкуазьлы сӥзем сэрег усьтӥзы.

Алнаш ёросысь Кучыран гуртысь «Советская деревня» лулчеберетъя но туризмъя центре лыктыса, пиналъёс инкуазен матысьгес тодматско, туала микроскопъёсын ужало.

Туспуктӥз Лидия АЛЕКСЕЕВА



Кучыран гурт азьвыл туж тодмо вал: 1900-тӥ аръёсы татчы пуктэмын вал трос корпусъем бадӟым школа, тодон-валан басьтыны вань бускель гуртъёсысь 200-лэсь ятыр пиналъёс ветлӥзы. Татын ас вакытаз дышетскиз удмурт югдытӥсь Трокай Борисов, крезьгурчи, кырӟась Николай Постников но трос мукет тодмо адямиос. Гужемлы быдэ Алнаш ёросысь адӟем карымон пиналъёс татчы слётэ люкаськылӥзы.

Но гуртысь колхоз куашканы ӧдъяз, пиналъёс но ӧжытгес но ӧжытгес кылизы. Школалэн юртъёсыз но вужмизы, озьы солэн ӧсъёсыз тунгонамын вал. Но 2018-тӥ арын гурт выльысь улӟыны кутскиз кадь: грант утыса, та интые «Советская деревня» культурая но туризмъя центр усьтӥзы. Али вашкала школалэн огаз юртаз совето вакытысь школалы сӥзем музей усьтэмын.

— Школа бадӟым, музей усьтэм бере солэн эшшо кӧня ке висъетъёсыз буш кылизы на, соосты тупатъяны кулэ ни вал, — вера Алнаш ёросысь историко-литературной музейысь туризм понна кыл кутӥсь, «Эштэрек» огазеяськонлэн кивалтӥсез, проектлэн авторез Дмитрий Рябчиков. — Мар кароно школалэн мукет люкетэныз? Трос пол проектъёс гожъямы, но ӧм вормылэ. Кылем арын удалтӥз: инкуазез эскеронлы сӥзем проектмылы 3 миллион манет сётӥзы. Ӟеч микроскопъёс басьтӥмы, таӵеосыз Удмурт кун университетын но ӧвӧл. Пӧй­шуръёсын экспозиция али каллен-каллен кылдэ.

Дмитрий Дмитриевич 29 арзэ школаын ужамын, технологиен, химиен, физкультураен дышетӥсь вал, берло 15 арзэ биологилы дышетӥз. Соин ик та школа-музей солы туж матын луэ. Шуэ: туризмен вырыса ке но, выльысен дышетон удысэ берытски. Инкуазез эскеронлы сӥзем проектэз сярысь веракуз, синъёсыз ик ӝуало.

— Туристъёс понна вань пӧртэм программаосмы: огез 4 час кыстӥське, мукетыз — 2 час, куинетӥез — 40 минут, — вера Дмитрий Дмитриевич. — Сюресмы кутске ошмес дорысен, со ваньмызлы улон сётэ. Собере со возь кузя кошке, нюлэскы вуэ… Татын уло пӧртэм пӧйшуръёс, тылобурдоос, нымы-кибыос, будо пӧртэм будосъёс, писпуос, куакъёс. Котькудӥныз ми тодматскиськомы. Собере пыриськомы школае, микроскопъёсын ужаськомы. Туэ гужем дорамы Алнаш ёросысь вань школаосысь 2 сюрс мында пиналъёс вуыны кулэ, со сяна, полевой практикаязы вуозы Удмурт кун университетысь студентъёс, соос экспозициосмес узырмытыны юрттозы.

Мария Векшина