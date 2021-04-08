Кышномуртъёс тау каро

Шарканысь Алевтина Никитина — ёрослэн дано муртэз, тазалыкез утён удысысь ветеран, Удмуртиысь дано донор. Со 40 арлэсь кема акушер-гинеколог луыса ужаз.

А. Никитина

Алевтина Афанасьевна вордскиз Шаркан ёросысь Таклёпочинкаын, татысь ик школаын дышетскиз. 7-тӥ классэз йылпумъяса, дышетскыны пыриз Ижысь медициная училищее. Сое йылпумъяса, кык ар ужаз Вортчаысь медпунктын фельдшер луыса, одӥг арзэ – Шаркан ёрос больницаын.

Но егит муртлэн тодон-валанзэ эшшо но муромытэмез потӥз. Пыриз Ижысь медициная институтэ. 1966-тӥ арын сое йылпумъяз, егит муртэз ыстӥзы Шарканысь больницае нылкышно врачын ужаны. Озьы Алевтина Афанасьевна акушер-гинеколог луыса 40 ар пала тыршиз.

— Ужаны кутскон аръёсы капчиесь ӧй вал, — тодаз вае Алевтина Афанасьевна. — Роддом пичи гинэ вал, пинал вайисьёс лачак. Ар ӵоже 650-700 нылпиос вордскылӥзы. Палатаосын койкаос тырмымтэен, 10 раскладушка коридоре пуктылӥмы. Инструментъёсты быректытыса возьылӥм. Али со ласянь каньылгес — одӥг пол кутӥськись инструментъёсын ужало. Выль роддомез усьтэмзы бере ужаны трослы капчигес луиз. Инты бадӟым, палатаос югытэсь но вӧл-вӧлэсь. Огез гинэ сюлмаськытӥз: нылпи вайисьёс арысь аре кулэсмыны ӧдъязы. Нош собере Шарканысь нылпи ваён юртэз воксё пытсазы.

Нуны вайыны дасяськись кышномуртъёсын ужан — со 2 полэс кыл кутон, угось нылкышнолэн тазалыкез сярысь сяна, пинал сярысь но сюлмаськоно. Алевтина Афанасьевнаез кышномуртъёс туж ӟечен тодазы ваё, малпасько. Со адями шоры лякыт вазиськылӥз, ваньзэ лад-лад валэктылӥз.

— Нылкышнолэн тани-тани вуоз ни нуны ваён вакытэз. Нош со больницае уг ик возьматъяськы. Сыӵе кышномуртъёсты гуртъёстӥзы, гулбечъёстӥзы утчаммы но вань, — ужан вакытъёссэ тодаз вае Алевтина Афанасьевна.

Алевтина Афанасьевна ӟеч психолог сямен но ассэ возьматъяз. Секыт югдуре шедем кышномуртъёсты визьмалляз, нуныоссэс медаз куштэ шуыса. Пинал ваемзы бере кӧня кышномуртъёс Алевтина Афанасьевна доры лыктылӥзы, шонер сюрес возьматэмзы понна тау карыса.

Пинал вайыкузы, нылкышноослы переливание но кулэ луылӥз. Соин ик Алевтина Афанасьевна ужаны кутскемез бере ик донор кариськиз, Удмуртилэн дано донорез луиз.

Тазалыкез утён удысын адӟем карымон тыршемез понна солы ёрослэн дано муртэз ним сётэмын. Али Алевтина Афанасьевна шутэтскыны потэмын ни. Толалтэ куас вылэ султылэ, гужемзэ бакча котыраз берга, сяська будэтыны яратэ.

Алевтина Афанасьевналэн улон сюресэз ӟеч ужъёсын туж узыр, быдэс книга гожтыны тырмымон.

Надежда Максимова