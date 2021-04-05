Кылэз сюлмынызы шӧдо
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Россиын арлы быдэ «Живая классика» шара лыдӟон радъяськылэ. 29-тӥ мартэ тодмо луиз, кин отын Удмуртилэсь данзэ утёз.
Финалэ шедён понна Мунё театрлэн сценаез вылын 30 нылпиос ӵошатскизы.
— Конкурс борды Удмуртия 2012-тӥ арын итӥськиз, — вераз лыдӟонъёслэн кураторзы Надежда Каркина, — соку 500 пала нылпи аслэсьтыз кужымзэ эскериз. Нош туэ оглом 4 сюрс 297 мылкыд карисьёс вал. Соин ик конкурсмес кӧня ке этаплы люкимы: азьло котькуд ёросын быдэн 3 усто шара лыдӟисез бырйимы, Ижкаре кастинге 102 нылпи вуиз, пӧлысьтызы жюри 30 устозэ висъяз.
5-тӥ-11-тӥ классъёсын дышетскисьёс рос-прос дасяськиллям, уен-нуналэн кылъёссэс дышетӥллям. Паймонэз ӧвӧл — сцена вылын соос 5 минутъем монолог вераны кулэ вал. Пиналъёс асьсэос бырйизы, кыӵе произведенилэсь люкетсэ шара лыдӟозы.
— Ачим жюриын 2012-тӥ арысен пукисько, тыршисько чакланы, мар пиналъёс лыдӟо, маин тунсыкъясько, — вераз Н. Каркина. — Быръем произведенизы асьсэлы яра ке, соос сое сюлмысь верало. Нош куддыр дышетӥсьёс соослы ныр улазы текст донго, дышеты, шуо. Соку нылпи мар лыдӟемзэ пумозяз уг шӧды, уг вала…
Нырысьсэ жюриын пукиз удмурт кылбурчи, кырӟась, Эшъяськон юртысь методист Богдан Анфиногенов.
— Мон туж пайми, пиналъёс монологъёсты сокем чебер лыдӟыны быгато шуыса, — вераз Б. Анфиногенов. — Тани Глазовысь Руслан Бяков синмаськытӥз, зол но чебер куараеныз Г. Мелвиллэн «Моби Дик» произведениысьтыз люкетсэ лыдӟиз. Мон верасал, татчы устоосыз пӧлысь устоосыз вуизы, соин ик кинэ ке огзэ висъяны туж секыт вал.
Вормисе потӥзы Глазовысь Руслан Бяков но Руфь Басалыко, Можгаысь Анастасия Кайшева. Нимысьтыз грамотаосын пусйизы Ижкарысь Виктория Романоваез, Анна Кожушковаез, Яна Смолинаез, Воткинскысь Арсений Опаринэз, Глазов ёросысь Софья Шамаеваез, Грак ёросысь Екатерина Писанкоез.
Шара лыдӟон сяна, «Живая классика» улсын мукет ужрадъёс но ортчизы. Кылсярысь, туэ пиналъёс видео пыр кенешизы конкурсын азьвыл аръёсы вормемъёсын, дэмланъёссэс кылзӥзы. Нимысьтыз дышетӥсьёс понна семинаръёс но практикумъёс ортчизы. Соос пусъё, таӵе конкурсъёс пыр асьсэос но трос тодон-валан люкало, пиналъёссы но кыдало, тросгес лыдӟиськыны кутско шуыса.
Табере вормисьёс Россиез паймытыны дасясько. «Живая классика» шара лыдӟонлэн финалэз «Артек» лагерьын ортчоз.
Мария Емельянова
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