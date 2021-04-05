Кызьы тодмо луоно?

Ижысь «Арт-резиденциын» удмурт лекторий ужаны кутскиз. Арнялы быдэ отын пӧртэм кенешонъёс радъяськыло. Огзэ таӵе пумиськонэз ортчытӥз «Удмурт дунне» газетлэн «Дарт» ватсэтэзлэн редколлегиез.

Фото: Руслан Хисамутдинов

«Арт-резиденцие» пичи семинаре люкаськизы газетэн герӟаськем егитъёс: журналистъёс, блогеръёс, суредасьёс, кылбурчиос, лыдӟисьёс… Семинарын валаны тыршизы, кызьы Интернет дауре газетэз азинтоно, отчы гожъяськоно, сое егитъёслы тунсыко кароно.

«Дарт» 10 ар талэсь азьло кылдӥз, та дыр куспын бамъёсаз пӧртэм рубрикаос, темаос вал. Маин эшшо калыкез паймытоно?

— Мон газетэз 5 ар пала лыдӟисько ини, — вераз блогер Евгений Александров, — ачим но отчы гожъяськисько. Зэм, темаос трос, но ӵемысь культураен, ужрадъёсын герӟаськем материалъёс пото. Нош мынам, инженерлэн, потэ пиослы кадь темаосты лыдӟеме, кылсярысь, выль техника сярысь обзоръёсты.

Женяен соглаш луизы мукет пиос но, нош К. Герд нимо гимназиын «ТылКыл» студиын гожъяськыны дышетскись нылъёс соку ик рубрикалы ним сётӥзы: со, пе, «ПИворъёс» луозы.

— Газетэз тунсыкогес каро комиксъёс, мемъёс, графикъёс, — вераз «Дартлэн» редакторез Мария Емельянова, — котькуд таӵе пумиськонын со сярысь вераськиськомы. Газет котырын суредаськисьёс трос ке но, огзы но комиксъёс лэсьтыны уг дӥсьто. Оло, соос понна нимаз дышетскон радъялляно?

«Дартлэн» редакторез Мария Емельянова

Фото: Руслан Хисамутдинов

«Арт-резиденциын» удмурт проектъёсын вырись Дарали Лели калыкез вырӟытон понна дэмла тросгес конкурсъёс ортчытъяны.

— Кылсярысь, кӧня ке ар талэсь азьло выль удмурт кылъёс малпаны ӵектӥмы, — вераз Дарали Лели. — Соку «блогерез» «чуралилы» пӧрмытӥмы, «Инстаграмез» — «Тусвотэслы». Али онлайн улонмы бадӟым вамышъёсын азинске, соин ик вераськонамы трос выль кылъёс пыро, соосты удмуртэ берыктоно. Бен, куд-ог адямиос малпам кылъёслы пумит луо, но со умой, эчешон кылдэ ке.

Ӵем вераськиськомы, Интернетлэн вӧлмеменыз сэрен газет улонысь воксё ышоз шуыса. Но семинаръёсын пумиськылыса, егитъёсын но арлыдоосын кенешыса, валан лыктэ: Интернет газетэз уз вошты, Интернет газетэз азинтоз.

— «Дартлэн» вотэсын аслаз бамъёсыз вань, — вераз «ТылКыл» студиын тодон-валан басьтӥсь Саша Никитин, — отын тунсыко проектъёс радъяны луэ. Газетлэн улон-вылонэз сярысь верам сяна, умой луысал акциос, марафонъёс ортчытъяны. Соку газет сярысь тодӥсьтэм мурт но та бамез шедьтоз, «Дартэн» тунсыкъяськыны кутскоз. Нош эшшо но умой луысал, «Дартлэн» «ТикТокын» бамез кылдысал ке, со пыр азинскыны, тодмо луыны капчи.

«Арт-резиденциын» кенешонэз «ВКонтакте» меӵак эфирын учкыны луэ вал, соин ик уно муртъёс трансляция пыр вераськонэ пыриськизы. Аслэсьтыз кӧтӝожзэ вераз Башкириысь Татышлы ёросысь Бигиней гуртысь Влас Шартдинов:

— Туж жаль, ми палъёсын «Дарт» газетэз ӧжыт мурт тодэ шуыса, — вераз со. — Милям но туж потэ удмурт егитъёсын пумиськылэммы, палэнын улыса но, ваче ужаммы. Мон гожъяськыны яратӥсько, шумпотыса «Дартэз» лэсьтонэ пыриськысал.

Власлэн таӵе мылкыдызлы Мария Емельянова туж шумпотӥз, угось ёросъёсысь но улосвылъёсысь авторъёс уг окмо.

— «Дарт» бамъёсы Ижкарысь удмурт улон-вылон пуксе, — вераз М. Емельянова, — но гуртъёсын но егитъёслэн улонзы пӧзе, урод, соосты адӟытэк кылиськомы шуыса. Оло, котькуд ёросын «Дартлэсь» пичи редколлегизэ люкано, озьы кылдозы мыло-кыдо гожъяськись егитъёс.

Мария МИХАЙЛОВА