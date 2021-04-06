Кулэсь кылзэ тодэ

Кез каргуртысь Константин Дьяконов пичи дыръяз но анайзэ ӧз ёртылы, усем бирдызэ вурыны курыса — вень кутыса ачиз вурылӥз. Бадӟым классъёсы вуыса, ачиз кышъет пуктылӥз ни пасяськем пыдкутчанъёсаз.

К. Дьяконов

Огпол туж кулэ луиз часэзлы кулэсь (кожа) суйпоскес (браслет). Магазинъёсысь утчаськиз, Интернетысь бугыръяськиз — яранозэ ӧз шедьты. Ивор вотэсэтӥ поръякуз, син шораз шедиз кулэсь арбериосты вурон сярысь видео. Отын кибашлы воргорон дышетэ, кызьы ас киыныд кускерттон (ремень) лэсьтоно.

— Мыным та мастер-класс сокем яраз, ымме усьтыса ик учки-кылзӥ. Малпасько, мон но вуриськыны быгатӥсько ук! Озьы киосыным лэсьтэм нырысетӥ киуже луиз аслым кускерттон. Сое пӧрмытӥ кулэсь вурем кылем-мылем дӥсьлэсь. Ку — со басма ӧвӧл, котькинлы уз сётскы. Солэсь аспӧртэмлыкъёссэ шӧдыны быгатоно. Вашкала вакытэ вал тӥрлыкез, шуом, энерез, биньгозыез вурыны оско вылэм кулэсь кылзэ тодӥсь кибашлыослы гинэ. Вылаз ик, ку — со дуно материал. Ситец басмаез кырыж вандод но, сэрпалтод но, выль юдэссэ но вандод, нош куэн тазьы уз пӧрмы. Одӥг люкетэз но медаз изъянмы, ваньзэ валаса мертано, вандоно, вуроно. Куд-ог дыръя выкройкаез ку вылэ суредаськод 3-4 нунал — ваньзэ-ваньзэ чакласа. Нош вуриськод кӧня ке час куспын, — шуэ К. Дьяконов.

Киуже со сокем выйиз, пӧртэм арбериосызлэсь кылдэмзэс ачиз ик валатэк кылиз кадь: кускерттонъёс, коньдон нуллон пуйыос, телефонлы чехолъёс, сумкаос, суйпоскесъёс, документъёслы вылкыскетъёс. Нош басьтыны кутскиз Интернетысь лавкаос пыр — озьы дунтэмгес усе. Со, басма сямен, рулонъёсын уг вузаськы, пудолэсь ниемын бере — шкураен яке полушкураен. Котькин тодэ: куэз, шыртыл йылын возьыса, эскероно. Но туала вакытэ искусственной материалъёслэсь лэсьтэмез но сокем ӟеч, тыл но сое уг басьты. Озьы калыкез пӧяло, пе. Но К. Дьяконовез уд алда ни — киыз волямын, синмыз лэчыт.





— Макем тросгес арбериос вурисько, ас азям чурытэсьгес куронъёс пуктӥсько: арберие эшшо но чебергес мед пӧрмоз, кема мед чидалоз, вурысъёсыз эшшо но ӝикытгес мед луозы. Нырысь-валысь инструментъёсы пӧлын вал пежъян, канцелярской пурт, линейка, клей, вурысъёслэсь кузьдалазэс пусйыны юрттӥсь копир гинэ. Киы воляз бере, шӧдыны кутски: кулэ выль, эшшо но ӟечгес, инструментъёс. Нош ӟечъёсыз, валамон, дуногес. Но дугдытыны быгатод на шат киужен вырыны кутскем муртэ! — вера Константин Александрович.

Константин Дьяконовлэн ӧвӧл вуриськон машинаез. Котькуд вурыссэ со киыныз лэсьтэ. Машина басьтон сярысь уг ик малпаськиськы, пе.

— Киын лэсьтэм вурыс — седельной шуыса нимаське со, кылдэмын «седло» (энер) кыллэсь — туж кужмо, со дауръёсын чидалоз, сӥньысэз пичи пӧсьтӥз ке но, уз пертчиськы. Одӥг машина но тазьы вурыны уз пӧрмыты. Кин ке киужен выре табыш поттон понна, нош мон — сюлэмы куремъя. Зэм, куэн выремме тодыса, соиз-таиз басьтыны кутскиз ни арбериосме. Нош мон со коньдонэн выль ку юдэс заказать карисько. Нош кылем-мылем юдэсъёслэсь чыры-пыры арбериос лэсьтӥсько — усьтонъёс борды брелокъёс, суйпоскесъёс. Ӵыжы-выжыосылы но мар кузьманы уг паймиськы: тани кемалась ик ӧвӧл варманаелы пичи сумка выллем вури — телефонзэ чыртыяз ошыса нуллыны. Кузпалы но магазинысь сумкаос уг басья ни. Нош Выль ар азьын вань эшъёсылы кулэсь лэсьтэм горд ош — брелок — кузьмай. Ошлэн арез ук туэ, — шуэ кибашлы.

Кемалась ик ӧвӧл Константин Александровичлэн аслаз пусэз-клеймоез кылдӥз. Соин со тодмостэ аслэсьтыз лэсьтэм арбериоссэ.

Елена Тугашова