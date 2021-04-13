Кужым сётэ кылбур

Ашальчи Окилэн вордӥськем нуналыз азьын «Удмурт Кенеш» но «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонъёслэн ёрос ёзъёссы, дано нылкышноез сӥлы карыса, творческой ужрадъёс ортчытъяло. Огез шуныт пумиськон ортчиз Кизнер ёросын.

Кизнер ёросысь Н. Бобкова, В. Корешкова, А. Корнилова но кылбурчи Л. Тихонова (паллянысен куинетӥез).

Туспуктӥз Елена Сараматова

2-тӥ апреле Кизнерысь культурая юртысь кафее Ашальчи Окилэсь творчествозэ гажасьёс, кылбурась гуртоос люкаськизы. Пӧлазы дышетскисьёс но, дышетӥсьёс но, скал кыскисьёс но, пенсионеръёс но. Кылбуран мылкыд арлыдэз но кин луэмез уг юа уго. Соин ик «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёрос ёзэныз кивалтӥсь Вера Савельева творческой ӝытэ ёросысьтызы удмурт кылбурчиосты огазеяно кариськиз. Куное озьы ик ӧтиз «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэсь кивалтӥсьсэ, «Удмурт дунне» газетлэн редакторезлэсь воштӥсьсэ Елена Миннигараеваез, кылбурчиез Любовь Тихоноваез.

Вуж Бӧдья школаысь удмурт кылъя дышетӥсь Наталья Ветрова, ӝытэз усьтыса, Ашальчи Окилэн улон сюресэз но творчествоез сярысь тодэ вайытӥз. Гожъяськон котькудмылы, Ашальчи Окилы сямен ик, кужым сётэ, шуиз со. Наталья Серафимовна ачиз но кылбуръёс пӧра. Уноез чуръёсыз кырӟан луизы. Гуртоос соосты ӵемысь кырӟало.

— Кырӟанъёслэсь вордскемзэс куддыр валатэк ик кылёно. Адямиос шоры учкиськод, гуртэтӥ котырскиськод но — кылбур вордӥське. Баянме кутӥсько но, кырӟан пӧрме, — бордаз итӥське Возьпум гуртысь клубен кивалтӥсь Алексей Троицкий.

Со аслэсьтыз кырӟанъёссэ бы­дэстӥз, Ашальчи Окилэсь «Сюрес дурын» кылбурзэ крезьгурен улӟытӥз. Люкаськемъёс сое дэмен кырӟазы, котькудӥз ас улонзэ малпаса. Синвуоссэс кышет пумынызы ӵушалтӥсьёс но вал.

— Кызьы уд бӧрды? Пушкы тыре, — шуэ Нина Бобкова. — Бертло гуртамы 77 адями кылемын на. Улӥсько огнам. Мар оген карод, ӧд но кылбура ке? Ас поннам, улон-вылонме вераса, кырӟасько. Анае но сыӵе ик вал.

Валентина Седова пусъемъя, гурт вань ке, солы шумпотоно, нош

мынам, пе, Ӟамайгуртэ кемалась быремын ни. Кылбур гожтыса, гуртам берытскисько кадь потӥсько, шуэ. Озьы гуртооссэ, яратоно интыоссэ гожъяса данъя. Ёросын солэн кылбур бичетэз но потэмын.

Нош Шумезь гуртысь Нина Кузнецова кылбуръёс гожъяны кутскиз кузпалыз улонысь секыт висьыса кошкем бере.

— Ми кузпалыным пыр ӵош вал. Шулдыр улэммес малпасько ке, сюлэм шымырске. Секыт малпанъёс ик донгизы монэ кылбур гожъяны. Курыт малпанъёсме пушкысьтым бумага вылэ кисьтӥсько ке, каньылгес луэ. Шулдырзэ гожъяны ӧй дышы на, — вера Нина Ивановна.

Чуръёссэс лыдӟизы Вуж Бӧдья гуртын дышетскисьёс Ульяна Самсонова но Мария Зайцева. Гуртоос ог-огзылы гожъяськонзы, улон-вылонзы сярысь юанъёс сётъязы. Бадӟым тунсыкен кылзӥзы Ижысь ӧтем куноосты но. Елена Миннигараева «Удмурт дунне» газетэн тодматӥз, творчествоез сярысь вераз. Нош Любовь Тихоноваез ёросысь котькуд гуртын сямен тодо — «Удмурт дуннелы» материалъёс люкаса, кинэн но со пумиськылэмын ӧвӧл.

— Ми доры писательёс ӵем уг вуыло. Ӵемгес ветлэ. Милемлы кулэ таӵе пумиськонъёс, — куризы гуртоос пумиськон ортчем бере.

Елена Сараматова