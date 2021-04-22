Кужымзы выжызы бордын

20-тӥ оштолэзе Правительствоын сӥлы каризы шаерысьтымы адӟем карымон ужась династиосты.

Эгра ёросысь Оник-Ирымысь О. Корепанова но Н. Максимова улытозязы пудо утялто.

Туспуктӥз Елена Сараматова

665 ар ужало

Удмуртиын кужмо династиос трос. Соос пӧлын дышетӥсьёс но, лэсьтӥськисьёс но, врачъёс но, гурт удысэз ӝутӥсьёс но, заводъёсын тыршисьёс но. Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство 5-тӥ арзэ ни синмаськымон выжыос пӧлын вожвылъяськон радъя. Арысь аре отчы пыриськись семьяослэн лыдзы йылэ. Министр Татьяна Чуракова пусъемъя, кылем арын, асьсэ ёросъёсазы вормыса, 16 муниципал кылдытэтъёсысь 29 династиос элькун конкурсын ӵошатскизы. Котькудӥзлы аслаз выжыез сярысь, вормонъёссы, дунъетъёссы сярысь верано-возьматоно, ужам аръёссэс архивысь документъёсын юнматоно вал. Пусйыны кулэ созэ но: 12-ез династиос — со дышетон удысын ужамъёс но ужасьёс, нош 11-ез — гурт удысын тыршисьёс. Кылем арын коронавирус кузёяськемен, вормисьёсты дипломъёсын но таукаронъёсын пусъён туэлы выжиз.

— 1-тӥ Май праздник азьын тыршись калыкез сӥлы карыны шумпотоно. Соос асьсэ нылпиоссылы, бускельёссылы возьмато кадь, кызьы сюлмысь ужаны кулэ. Внукъёс но песянай-песятайёссылэсь быръем сюрессэс азинтозы шуыса оскон кылдэ, — шуэ Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков.

«Ӟеч ужам понна» номинациын вормись луиз Воткинскысь заводын ужась­ Гущинъёслэн семьязы. Выжыысь выжые ужзэс азин­тӥсьёс пӧлын устоез луиз Ижысь автозаводын тыршись Захваткинъёслэн семьязы. Та семьяысь 23 мурт машина лэсьтонэ пыриськемын ни. Нош «Тужгес арлыдоез династия» номинациын вормись луиз Можга ёросысь Сашинъёслэн семьязы. Таос гурт удысэз 665 ар ӝуто ни.

— Ужамъя аръёслэсь ортчемзэс валаны уг луы, — шуэ Николай Сашин. — Кудмы бусы гыриськомы, кудмы пудо сюдӥськомы, скал кыскиськомы. Нунал вордӥське гинэ — ӝыт вуэ. Уж пӧлы выемын ми. Со бордын ик шудмы.

19 кузя колхозэз ӝуто

Сӥё-дано ужрадэ вуизы Эгра ёросысь Оник-Ирым гуртысь Максимовъёслэн династиысьтызы адямиос. Соослэн дэмен ужам стажзы документъёсъя 632 ар люкаське. 1 сюрс котыр луысал, пе, но ваньзылы документъёс лэсьтыса ӧз вуттэ. Соин ик ужам аръёссэс али лыдъяло 1939-тӥ арын вордскем Иван Егорович Максимов бордысен. Со «Зуринский» агрокомплексын 45 ар ӵоже тракторист вал. Нош кузпалыз Калиста Ивановна хозяйствоын 34 ар ужаз. Соослэсь адӟем карыса, сузэр-вынъёссы, нылпиоссы но хозяйствое кылизы.

— Нырысьсэ милемыз таӵе-таӵе данъяло, — шуэ Иван Егорович Максимовлэн Ольга Корепанова нылыз. — Финалэ потомы шуыса, ӧм ик малпалэ. Братэным Иже ӧтизы но, со уг быгаты: туннэ Усман деревня котыръ­ёсты кизьыны потӥз. Огнам уг мыны, шуи. Кышнозэ, Надиез, сьӧрам кутӥ. Ку ай йырсимес тупатъясалмы, чебер дэрем дӥсясалмы! Некогда шоре учкыны. Кышет керттӥськод но дыртыса фермае кошкиськод. Семьяысьтымы ми 19 кузя Елена Михайловна Чиркова кивалтэм улсын «Зуринский» агрокомплексын ужаськомы. Мон ик 28 ар дояркаын ветлӥсько ни. Нылкышноос ферма, мужикъёсмы бусы ужъёс сярысь вераськиськомы. Пиналъёсмы но трактористъёс. Городысь берен деревняе берытскизы. Анай вӧзысь кошкыны секыт, лэся.

— Деревняын ик уж шеде, сюлэм капчигес луэ, — ӵыжы-выжыез борды итӥське Надежда Митрофановна.

Нылкышноос кыксы но Оник-Ирым гуртысь фермаын йӧл кыско, кунян сюдо. Суй-пыдъёссы жадьыса висьыло ке но, уг ӝожтӥсько, котькуд ужлэн аслаз секытэз, шуо.

— Кунянъёс быро ке, скалъёс вандӥсько ке, аслыд места шедьтоно ӧвӧл, — веранзэ азинтэ Надежда Максимова. — Йӧло скалъёсты ик мясокомбинатэ келяно луиськомы. Кунянъёссы, бадӟымесь вордскемен, потыны уг вормо. Киын кыскыса поттыны суй кужым уг тырмы. Эн куректы, скал местае скал сюроз, шуо. Кызьы уд куректы? Ачид утялтӥськод ук.

— Пудомы тросгес мед луоз кадь потэ. Нагрузка бадӟым ке но, уж медло. Деревнямы быре ни. 90 пала улӥсез, 60-эз колхозын ужало. Колхоз сюдэ-вордэ ни милемыз. Зарплата но окме. 30 сюрс манет — со ичи ӧвӧл. Озьы но калык кошке. Магазинмы но, медпунктмы но, почтамы но, школамы но пытсамын. Вань мынонмы — Зура но Эгра. Клубе но потам потэ, нош люкаськон места ӧвӧл. Арняяз 2 пол коть ­автолавка вуылэ. Газ ум витиське — таӵе ичи коркалы кин газ кыскоз. Сюресъёсмы но лябытэсь. Соосты тупатъясалзы ке, деревняе кылись коть луысал. Колхозмы али фермаосты тупатъя, мыдӟат сюрес но лэсьтом, шуо. Ӵуказелы оскон вань ке, ужам потэ, — шуэ Ольга Ивановна.

Вожвылъяськон ялэмын

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство ужась выжыос пӧлын туэлы нош конкурс ялӥз ни. Ёрос администрациосын документъёсты куто 1-тӥ июлёзь. Вормисьёсты шараялозы туэ ноябрь толэзе. Ваньмыз со лэсьтӥське ужась калыкез гажан мылкыд пыӵатон, сям-йылолъёсты азинтон понна. Конкурсэ пыриськон вылысь семьяын ичизэ 2 мурт луыны кулэ. Династиос сярысь документъ­ёсты люкаку, ӵыжы-выжыос пӧлысь огез ке но адями та дыре ужась мед луоз.

— Семьяос пӧлын вож­вылъяськон радъяса, возьматэммы потэ: адямиос ужен гинэ уг уло, соос кусыпъёссэс утён сярысь но сюлмасько. Выжызылэсь ку но кытысь потэмзэ чаклало, архивзэс люкало. Документъёсты, фотографиосты бичакузы, выльысь но выльысь ӵыжы-выжыоссэс тодазы ваё. Та кусыпъёссэс эшшо но юнматэ, — шуэ министр Татьяна Чуракова.

Елена Сараматова