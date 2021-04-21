Кужмо кунын улон начар медаз луы

Туннэ, 21-тӥ южтолэзе, Россилэн Президентэз Владимир Путин Федерал Собранилы вазиськонэн потӥз. Федерал Собранилы со туэ 17-тӥ ползэ вераськиз.

Фото: kremlin.ru

Ужрад кыстӥськиз 1 час но 20 минут. Мукет улосвылъёслэн кивалтӥсьёсынызы ӵош отчы пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов но. Кивалтӥсьёсын оградын пукизы эмъясьёс.

Посланиез кылзон радъяськиз Удмуртиысь Кун Кенешысь бадӟым экран пыр но. Кылем арын Президент бадӟым саклык висъяз Конституцие воштонъёс пыртонлы. Таяз радэ тӧр шорын — пандемия но экономика.

— Берло аръёсы кунамы адямилэн улон гумырез вакчиёмиз. Валамон, талы янгыш коронавирус. Озьы ке но 2030-тӥ арлы сое шорлыдын 78 аресозь ӝутоно. Адямиез ӵемгес куасалто сюлэм, ты, лек пыктос, гепатит висёнъёс. Соосын нюръяськоно. Калыклы луонлык сётоно тазалыксэ юнматыны. Со понна турпутёвка дунлэсь 20 процентсэ берыктонэз азьланьтоно, ар йылпумъяськытозь. Нош нылпи лагере путёвка дунъёслэсь 50 процентсэ берыктоно, — вераз В. Путин.

Тазалыкез юнматыны юрттозы вакцинация но диспансеризация. Ковидлы пумит туннэ Россиын 3 вакцина дасямын. Президент интыосысь кивалтӥсьёсты куриз прививка пуктылон ласянь югдурез котькуд нунал син азязы возьыны. Сӥзьыллы кунамы огъя (коллективной) иммунитет кылдыны кулэ.

— Огласянь, пандемия тазалыкез утён удыслы юрттӥз но. Угось берло дыре сомында эскеронъёс ортчытэмын, сомында выль технологиос пыӵатэмын! Матысь 3 аръёсы ёросъёсы но гуртъёсы келямын луозы 5 сюрс пала ӝог юрттэт сётонъя машинаос. Больницаосысь но поликлиникаосысь черодъёсты быдтоно. Висись мурт эмъясь доры капчиен шедьыны, рецепт басьтыны мед быгатоз, — ватсаз Президент.

Посланиын бадӟым саклык висъямын вал начар улонэн нюръяськонлы. Кужмо кунын улон начар луыны кулэ ӧвӧл. 2026-тӥ арозь сётъяськоз анай капитал. Туннэ солэн быдӟалаез 640 сюрс манет. Толэзьлы быдэ 6 сюрс 350 манет басьтозы секыт югдуре шедем нуны витись нылкышноос. Та сяна, туэысен 7 аресозь нылпиен больничнойын пукон мукет сямен лыдъяськыны кутскоз. Азьвыл больничнойлэн быдӟалаез герӟаськемын вал стажен, али больничной быдэс уждун мында тыриськоз.

— Трос нылпиё анай-атайёслы юрттомы школалы дасяськыны. Дышетскись пиналъёссы понна август толэзь шорын быдэн 10 сюрс манет висъяськоз, — вераз В. Путин.

5 сюрс манетлы уждунзы йылоз техникумъёсын, училищеосын ужась кураторъёслэн но. Школаосын дышетӥсьёс классэн кивалтэмзы понна таӵе ватсэтэз басьто ини. Матысь 2 аръёсы вылӥ дышетсконниосын бюджет интыос 45 сюрслы тросгес луозы. Ёросъёсысь но гуртъёсысь клубъёсты, библиотекаосты выльдонлы но азинтонлы 24 миллиард манет чакламын.

В. Путин трос вераськиз экономикаез ӝутон сярысь. Улос кивалтӥсьёсты ушъяз, пандемия вакытэ но ог 5 миллион ужан интыез утьыны быгатӥзы шуыса. Вазиськиз, пичи но шоро-куспо ужбергатонэз азинтыны курыса. Кылем арын пандемиен сэрен басьям кредитъёсъя пунэм тыронъёсты берыктон дыр 2029-тӥ арозь нуйтэмын луоз.

Ольга Корепанова