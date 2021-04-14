Котькыӵе ужын — адями

Ижысь дворник С. Бухарин Нырысетӥ каналлэн «Я почти знаменит» шоуаз вормиз, нош Шаркан ёросысь Шонер гуртысь Александр Кочуров «Удмурт дуннелэн» редакцияз вуиз. «Мон но ӵужиськись», — данъяськыса вераз ачиз сярысь.

Шаркан ёросысь Шонерысь А. Кочуров.

Туспуктэм басьтэмын Александр Кочуровлэн архивысьтыз



Кияз маке зӧкта альбомын таукаронъёс, грамотаос, ёрос газетысь заметкаос, туспуктэмъёс. Ваньмыз — ачиз сярысь. Али ми кадьёслэн дырзы, шуиз удмурт воргорон, вормонъёсыныз тодматыса.

Александр Николаевич дворник луоз шуыса ноку ӧз малпалля. Анаез кирпич лэсьтон заводын ужаз, атаез колхозын бригадир вал. Саша гуртысьтызы фермае ветыл утялтӥсе кутскиз. Пудо эмъясьын ужамез потэ вал, курсъёсты но ортчиз, но першалын инты ӧз шедьы. Отӥяз, 1980-тӥ арын, пудоосын лякыт выремзэ синйылтыса, сое скал кыскисе юнматӥзы. Та понна эшъёсыз Кочуровез одӥг-ог серем карылӥзы, нош со пеляз ӧз понылы. Кыштыр лэсьтылӥз аслэсьтыз ужзэ.

— Ужась уг окмы вал. Секыт шуыса, скал кыскисе ваньзы ӧз но кутскылэ, — вера воргорон. — Котьмалы дышоно. Котькытын адями луоно. Группаын 25 скал. Кажноезлэн аслаз сямыз. Ӧд кельшы ке, йӧлзэс ӝутозы, ӵыжозы. Нош кысконо киын. Киос жадьыса гужето. Со сяна, вань пудоез чылкыт миськоно, котырзэс утялтоно. Яра вал дояр луыны. Быдэс ёросын огнам пиосмурт йырын скал кыски. Пӧр­мылӥз. Шаерысьтымы скал

кыскисьёс пӧлын ӵошатсконъ­ёсы но пыриськылӥ.

Огаз сыӵе конкурсын Александр Николаевич ёросысьтызы ик колхозын дояркаын ужась нылкышноен тодматскиз. Шонер гуртэ сьӧраз вайиз, кузпалъяськемзы но со ик луиз. Одӥг гидын ужаны кутскизы. Александр Кочуровез пумен фермалы заведующий каризы.

— 2005-тӥ арозь фермаын ужай. Эшшо ужасал на, но «Выль сюрес» совхозмы ­куашканы ӧдъяз. Пудоез вузазы. Гидъёс бушазы. Местаяз пилорама усьязы ик, но со но ӝог пытсаськиз. Калык ужтэк кылиз. Али но со гидъёс нокинлы кулэ ӧвӧл. Шаркан черкогуртлэсь 5 иськемын гинэ улӥськомы ке но, гидъёсмы шоры учкылӥсез ӧвӧл — сисьмыса, куашкаса быро ни. Калык но, колхоз куашкамен, пудо вордэмысь дугдӥз. Азьло колхоз пудо сиёнэн юрттэ вал, табере со сярысь сюлмаськись ӧвӧл ни, аслыд турын дасяно, басьтоно. Ай, ярам, деревнямы кызьы ке возиське — 35 двор кылемын на.

Фермазы пытсаськемен, Александр Кочуров биржае султӥз. Отын ни солы Шаркан школалэсь азбарзэ утялтыны ӵектӥзы. Кема ӧз малпаськы — ужаны потӥз. Сое школаын асьсэлэн кадь каризы. Капчи мылкыдо, лякыт, оскымон.

— Шаркан калык кӧлэ на, нош тон утялскиськод ни. Ульчаын уй бере буйгам чылкыт омырен шокаськод. Эсьма, йыр уг висьы, мугорлы зарядка луэ. Майбыр. Ӵужиськисько, дыраз сяськаосы ву киськасько. Толалтэ лымы мунёос лэсьтылӥсько вал. Нылпиос но бордам итӥськылӥзы. Чылкытэз адӟыса, пиналъёс но чеберлы дышо, муртлэсь ужзэ дунъяны кутско, — вераз А. Кочуров.

Умой тыршемез понна Александр Кочуровлэсь туспуктэмзэ сельсоветлэн данъян пул вылаз но интыяллязы.

Елена Сараматова