Котьку ӵошен

Дэри ёросысь Пальники гуртысь «Тюрагай» ансамбльлы 33 ар тырмиз. Кылдэмез дырысен отын кырӟало кузпалъёс Людмила но Валерий Алексеевъёс.

Дэри ёросысь Пальникысь Алексеевъёс

Туспуктӥз В. Емельянова

Людмила Владимировна но Валерий Сергеевич кыкназы но Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гуртын вордскемын, одӥг классын дышетскемын. Кузпалъёс серекъяло, одӥг парта сьӧрын гинэ, пе, ӧм пуке. Ог-огзылы синмаськемзэс шараяллям Валера армие кошкыку. Пияш армиысь бертыса, егитъёс сюан ортчытӥллям но артысь Дэри ёросысь «Пальниковское» совхозэ ужаны интыяськиллям. Озьы 1979-тӥ арысен Валерий Сергеевич водитель луыса ужа. Нырысь ик совхозын тыршиз, нош со куашкам бере, 2006-тӥ арын, гуртысьтызы тылпулэсь утиськонъя центре кутскиз. 4 кузя ужало: Валерий Алексеев, Альберт Долганов (старшой водитель), Василий Беляев но Олег Шихов. Соос Ожмос муниципал кылдытэтын тылпу потон учыръёс дыръя шуге-леке шедемъёслы нырысетӥ юрттэт сёто.

— Тылпу потон учыръёс ӵем уг луыло ке но, куд-ог дыръя пӧсь йӧтылэ ик, — шуэ Валерий Сергеевич. — Гурт котырысь сад-бакчаосы но ӵемысь поталляськомы. Туннэ кадь ик тодам лыктэ на 3 ар талэсь азьло луэм учыр. Пӧсь май толэзь вал, одӥгаз сад-бакчаын бадӟым тылпу потӥз, огкутскемен 5 корка пеньлы пӧрмиз. Озьы тулыслы быдэ ужмы трос луэ: я кӧс турын ӝуа, я утялтӥсько но корказы котырын ик жуг-жагзэс суто, я машинаен мынӥсьёс кысымтэ тамак пумзэс укноетӥзы кушто. Сюресъёс вылын шуккиськон учыръёсы но ӵем гинэ потано луылэ.

Гуртысьтызы тылпу кысон машина кытчы ке ӝог ширтэ ке, Людмила Владимировна сюлмаськыны кутске кузпалыз сярысь, ваньмыз умой гинэ мед луоз вал шуыса. Кышномурт совхозын пудо котырын ужамын. Али пенсиын ни. Кузпалъёс, доразы ӵошен луо ке, кырӟаны ярато.

— Ас вакытаз совхозысь котькуд подразделение куспын кырӟан-веранъя вожвылъяськон ортчылӥз, — шуэ Валерий Алексеев. — Мон шофёръёс пӧлын кырӟалляй, вал на трактористъёслэн, скал кыскисьёслэн, кунян сюдӥсьёслэн коллективъёссы. Со дырысен ик кырӟаны кутскимы. Совхозмы куашкам бере клубе потаны кутскимы. Тодӥсько на, пичигес дыръям кылбуръёстыз но кырӟаса дышетылӥ. Соку мон туж кепырась вал уга, кырӟаны возьдаськылӥ. Али дырлы кепыранэ вунӥз ни. Концертъёсын ӵем потаськомы, руль сьӧры пуксисько но ширтӥськомы кытчы кулэ. Одӥгез ӝож: арганчимы ӧвӧл, нош кырӟаны шулдыргес крезьгуро инструментэн шудӥсь вань дыръя.

Алексеев кузпалъёс ваньмон дырзэс но пайдаё ортчыто. Толалтэзэ куасэн нискылало, нош 60 арессылы быдэн велик басьтӥллям. Табере лымылэсь шунамзэ витё бусыостӥ ворттылыны, бордазы внучказы итӥськоз на.

Валентина Емельянова