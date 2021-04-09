Котькуд артист — зарни

«Айкай » театрлэн директорез П. Данилов

Туспуктӥз Максим Егоров

Дышем сямъя котькуд ар тулыс концертаз ӧтчаське фольклор кырӟанъя но эктонъя «Айкай» театр. Кылем ар пумын 30 ар тырмонэныз валче коллектив Удмуртилэн Данъян пул вылаз пыртэмын. Кыӵе вормонъёсын но выль малпанъёсын вамыштэ «Айкай» 31-тӥ аресаз? Со сярысь кенешиськом театрлэн директореныз Пётр ДАНИЛОВЕН.

— Пётр Павлович, 30 аръем юбилейдэс пусйыса, тӥ гастрольёсы потады. Удмуртиез котыртэм сяна, бускель улосъёсын но концертъёс возьматӥды.

— Асьме республикаысь вань райцентръёсын но городъёсын концертъёсмы вал, вуылӥм Татарстанэ но Марий Элэ. Шумпотӥсько калык люкаськемлы, лэсьтэм ужъёсмылы, соос ваньмыз ик радызъя пӧрмизы. Огез ӝож: пандемиен йырин соос малпам дыръя ӧз быдэсме. Чаклам ужъёсмы выжизы та арлы.

— Тӥ Удмуртиысь огез трос тодӥсез специалист, кудӥз калык дӥсез вурыны но, шонер нуллыны но валэктэ. «Айкайлэн» котькуд концертаз паймоно шукрес костюмъёстылы. Кыӵе дӥсь ӧвӧл на костюмернояды?

— Мон уг шуы, ми ваньзэ лэсьтӥм ни шуыса. Али но трос шедьтыны луэ на паймымон удмурт дӥськутъёсты. Азьланяз озьы ик утчаськыны дыр но висъялом, костюм вурыны коньдон но поттомы, соослы тупась постановкаос но кылдытъяломы.

Самой берлоез коллекцимы дасямын вал, 30 ар тырмонмылы сӥзьыса. Со малпан кылдӥз вашкала туспуктэм бордысь. Дэри палась удмурт кышноос быдӟым князез пумитало. Нылкышноос кузь дэремъёсын, ӝужытэсь айшонъёсын пӧрмытскемын. Сыӵе йӧноесь. Озьы артистъёсмес сыӵе дӥсен возьматэм потӥз. Кылдытӥм нылкышно но воргорон костюмъёс. Республикалэн юбилеез дыръя артистъёсмы, та дӥсен ­пӧрмытскыса, Удмуртилэсь гимнзэ кырӟазы. Малпасько, та костюмъёсын поталозы котькуд концертлэн кутсконаз.

— Мон паймисько, кызьы вутто артистъёс концерт ӵоже сомында пол дӥсьсэс воштыны. Талы паймо гуртъёсын улӥсьёс но: «айкайёс» концертэ ветлон дӥсьсэс уг жаляло, 5 пол но костюмзэс вошто.

— Вераны кулэ: Ижын бадӟым концертын артистъёсмы 7-8 пол но дӥсьсэс вошто. Ми туж тыршиськом озьы ик котькуд клубын тусмес вошъяны. Со чебергес каре программамес, со узырмытэ учкисьлэсь пушдуннезэ. Малы ке шуоно залын пукисьёс пӧлын вань ӟучез но, порез но, бигерез но. Удмуртъёс но ӵемгес тодо асьсэ дӥсьсэс гинэ. Соин ми азямы сыӵе ужпум пуктӥськомы: калык дӥсез трос возьматоно.

Милям огез но дӥськутмы выставкалы шуыса дасямын ӧвӧл. Ми туннэ куиськом, вуриськом, дасяськом, нош ӵуказеяз соосын сцена вылэ потӥськом. Артистъёс калык дӥсен мед ужалозы, мед валалозы, кызьы сое гажаса нуллыны кулэ.

— Нош мар нырысь кылдэ: выль номер яке дӥськут?

— Озьы но, тазьы но луэ. Куддыръя дӥськут яке реквизит­ нырысь кылдэ, собере постановка вордӥське. «Бекчеосын шудон» номермы вань. Огпол Башкириысь Татышлы ёросысь Выльгуртэ мынӥм. Гастроле потакум, сюрес вылэ сьӧрам басьтӥсько вал кызьпу туй. Вис шедьыку, сарва яке мукет маке лэсьтыны вуисько. Кызьпу туен ужамме тодыса, мон доры Выльгуртысь Салим агай лыктӥз. Киужме возьматӥ, воргорон туж синмаськиз. Собере аслэсьтыз киужзэ вераз: мон, пе, пуэн ужасько. Мон дораз куриськи но пайми: лапас улаз вышкыос. Кыӵеез гинэ ӧвӧл! Мон сыӵе синмаськи но 7-8 бекчезэ басьтӥ, син азям пуктӥ, кыӵе номер таосын малпаны луоно. Иже вуыса, со бекчеосты репетиционной залэ пуктӥ но эшъёсылы шуисько: мон таосты татысь уг нуы, выль постановка ӧм ке лэсьтэ. Озьы кылдӥзы «Бекчеосын шудонъёсмы».

— Гастроле потӥськоды ке, кыӵе транспортэн ваньзэ сьӧрады нуиськоды? Яке автобус бере эшшо прицеп думоно луэ-а?

— Таиз огез висьытӥсь юан. Малы ке шуоно милям ӧвӧл асьмелэн юртмы но, сценамы но, транспортмы но. Культурая министерстволэн автобазаяз тужгес бадӟымез автобус 39 интыен. Умой, сое милемлы висъяны быгато ке. Ми тыршиськом одӥг автобусэн потыны. Артистъёсмы концертозь грузчик луо. Концерт бере нош ик ваньзэ поттыло-интыяло.

Алигес Культурая министерствоын коллегимы вал, отын верай, «Айкайлэн» вывесказэ ошыны юртэз гинэ но ӧвӧл шуыса. «Айкай» интыяськемын Ӟуч театрлэн вуж юртаз. Шумпотӥсько, сое ӧз сэрттэ шуыса.

Мон весь син азям пуктӥсько стационарной сценаез. Тон татын декорациос но, тыл но пуктыны пӧрмытӥськод. Али кыӵе но ужан тӥрлык ӧвӧл!

— Та аръёс ӵоже кӧня артистъёс ужамын «Айка­йын»?

— Милям «школамы» пыр 70 пала артистъёс потэмын. 25-ез али ужало театрамы. Коллективамы огшоры

янгышен пырем муртъёс трос ӧвӧл, дыр. Сыӵе артист татын уг ӝега. Нош лыктэм адями аслэсьтыз вань творческой быгатонлыксэ возьматэ ке, со воштонтэм луэ.

Кыӵе ке районэ концертэн потӥськом ке, быдэс зал азьын верасько, тӥляд ёросысьтыды милям ужасьмы вань шуыса. Соку быдэс зал чабе, эшшо ӵыжы-выжыоссы кӧня ке рад пуко. Нош артистлы макем сюлмаськымон луэ! Уго вордскем палъёсад вуиськод ке, пичи клубын но мугорыд куалекъя, тонэ тодӥсь синъёс шорад учко шуыса.

Удмуртиысь сяна, «Айкайын» ужало Башкортостанысь, Татарстанысь, Марий Элысь усточиос. Мыным капчигес вераны, кыӵе ёросысь ужасьёсмы ӧвӧл шуыса.

— Кыӵе малпанъёсын вамыштӥськоды азьлане?

— Матысез бадӟым ужрадмы — «Песни России» фестиваль. Сое радъя Надежда Бабкиналэн «Русская песня» ансамблез. Туэ августэ соосын ӵош потомы гастроле Сибире .

Алигес ивор вуиз: ми вормим «Большие гастроли» проектын. Туэ конкурс нырысьсэ ортчиз концерт коллективъёс пӧлын. 78 коллектив пӧлысь, вормыны удалтӥз 26-езлы. Удмуртиысь ми огнамы гинэ. Сӥзьыл потомы Киров улосэ. Концертъёс сётомы Кировысь филармониын, 3 городын но 2 посёлокын.

Елена Скворцова