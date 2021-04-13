Коркась корка пыраса

Кызьы огазеяськизы удмуртъёс

Ку но кызьы кылдӥз удмурт движение? Ма бордысен кутскиз? Кызьы ог-огзэс шедьтӥзы удмурт азьветлӥсьёс? Кыӵе мылкыдын соос ужазы? Мар соосты огазеяз?

Удмурт движение пыриськемзы сярысь тодазы вайизы

Л. Крестьянинова, Е. Ботникова, Н. Бочкарёва.

Туспуктӥз Валентина Емельянова

1987-тӥ арын кутскон

«Удмурт Кенеш» огазеяськон туэ 30 ар тырмонзэ пусйыны дасяське. Солы дасяськыса, шаерамы трос пӧртэм ужрадъёс ортчытыны чакламын. Ижысь Эшъяськон юртын март толэзе пумиськон ортчиз. Отчы ӧтемын вал огазеяськонэз кылдытонэ пыриськемъёс: медицина наукаосъя кандидат Елена Ботникова, эмъян удысын ужась Лидия Крестьянинова, Йӧскалык библиотекаын ужам Надежда Бочкарёва, удмурт гожъяськись но литературовед Александр Шкляев но «Удмурт Кенешлэн» Ижкарысь ёрос ёзэтъёсызлэн кивалтӥсьёсыз Валентина Ившина но Ольга Шилова. Котькудзы тодэ ваёнъёссэс веразы.

— Ваньмыз кутскиз 1987-тӥ арын, «Советской Удмуртия» газетын печатласькем пичи заметка бордысен, — шуиз Надежда Бочкарёва. — Сое гожтэм Дэри ёросын вордскем Николай Симанов. Таӵе вазиськон вал отын: «Кинлэн удмуртлыкез ӝутэмез потэ, кин бӧрдэ удмурт калык понна, люкаське Удмурт театре». Пумиськонэ соку 14 адями вуиз. Туж тунсыко соиз, люкаськемъёс пӧлын тросэз вал техника но эмъян удысъёсын ужасьёс. Ачиз но Николай Васильевич инженерын ужа вал.

Нырысь пумиськонын удмурт кыл сярысь кенешизы. Бӧрысь соос люкаськылӥзы «Ижмаш» культурая юртлэн пичи залаз. Каньылля ужаны кутскизы ни вал, но 1989-тӥ арын Василий Осипов ӟуч газетлы интервью сётэм, сое чылкак мукет сямен валаллям: удмуртъёс, пе, ӟучъёсты улляны малпало. Калык бугырскиз. Югдурез тупатыны юрттӥзы удмурт тодосчиос. Соку тӥни огазеяськонзы борды итӥськизы Василий Ванюшев, Кузьма Куликов, Пётр Чернов но мукетъёсыз, клубен кивалтӥсе юнматӥзы тодосчиез Карл Пономарёвез. Огазеяськонлэн нимыныз пӧр­тэм интыосы гожтэтъёс ыстӥллям.

Кенешчиос огзеяськон вакытсэс туспуктэмъёсты учкыса тодазы ваизы

Туспуктӥз Валентина Емельянова

Калыкез люкан

Отӥяз каньылля ужзы радъяськиз. Огазеяськонэ ка­лык но тросгес люкаськиз. Эмъян удысын ужасьёсты Елена Ботниковаез но Лидия Крестьяниноваез татчы ыстэм Ижысь медициная академиысь профессор Иван Гришкин.

— Со вакытэ ординатураын дышетскисько вал, — шуэ Лидия Васильевна. — Удмурт движение вуэмелэсь азьло ик мынэсьтым сюлэмме вырӟытӥз ни вал мединститутын ужась дышетӥсьмы. Военной кафедраын экзамен сётыкум, со, удмурт-а шуыса юаз, нош удмуртъёслэн йӧнатӥськон амалъёссы сярысь тодӥськод-а, пе. Озьы мон шумпотыса пыриськи удмурт движение.

— Нош мон Ижысь медициная институтысь нылпиосты эмъянъя кафедраын ужасько ни вал, — шуэ Елена Аркадьевна. — Ачим мон городын будэмын, удмурт кылэз дышетэмын ӧвӧл ке но, удмурт сямен чебер вераськисько вал. Удмуртлы дышетӥз ӵужапаймы. Институтын ужакум, удмурт студентъёсын одно ик удмурт сямен вераськыны тыршылӥ, нош практиказэс ортчыку, отчётъёссэс удмурт кылын гинэ гожъяны курылӥ. Кӧня ке ар ӵоже озьы ужай. Удмурт движение вуттӥз азьвыл кузпалы Семён Федосеевич. Котькыӵе ужрадъёсы ӵошен ветлылӥмы. 1988-тӥ-1989-тӥ аръёсы люкаськон инты ӧвӧлэн движение пыриськисьёслэн доразы пумиськонъёсмес ортчытъямы. Николай Симановлэн дӥсьтонлыкезлы паймисько вал. Ачиз удмурт кылын шуген вераськылӥз ке но, калыкез вырӟытыны быгатылӥз. Удмурт спектакльёс йылпумъяськем бере одно ик, сцена вылэ потыса, калыклы вазиськылӥз, огазеяськыны курыса.

Ваньмыз кутскиз 1987-тӥ арын, «Советской Удмуртия» газетын печатласькем пичи заметка бордысен.

Удмурт огазеяськонлэн кылдэмез сярысь вераськонэ Лидия Крестьянинова буш киын лыктымтэ, аслаз архивысьтыз туспуктэмъёсты но кенешонъёс дыръя гожтэм протоколъёсты та дырозь лач-лач папкаын во­зем, та шыкыссэ со «Удмурт Кенешлы» кузьмаз. Котькуд туспуктэм сярысь маке вераны со дасяськем. Движенилэн ветеранъёсыз веразы, кызьы соос асьсэ коньдонэнызы, удмуртъ­ёсты утчаса, Латвие, Казахстанэ, Эстоние вуылӥзы. Калыкмылэсь асваланзэс ӝутон бордын трос ужазы, коркась корка ветлыса, анай-атайёслы нылпиоссэс удмурт классэ сётыны курылӥзы. Вылӥ кивалтӥсьёсын кусып тупатыны тыршизы, юрттэт курыса, Удмуртиысь Вылӥ Кенешлэн Президиумезлэн председателезлы Афанасий Тубыловлы но Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсезлы Антонина Лисиналы вазись­кылӥзы.

Данъяно, буре ваёно

«Удмурт Кенешлы» 30 арез пусъён шулдыръяськонэн гинэ медаз ортчы, одно ик буре ваёно движение пыриськем муртъ­ёсты, шуизы пумиськонэ лыктэмъёс. Озьы Октябрь ёросысь «кенешчиос» 5-тӥ апреле Эшъяськон юртын Карл Пономарёвез буре вайизы. Азьланяз озьы Индустриальной ёросын Альберт Ра­зинлы, Устинов ёросын Михаил Шишкинлы, Первомай ёросын Пётр Чернов­лы сӥзем но мукет ужрадъёс ортчытыны чаклало.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА