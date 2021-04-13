Ковидлэсь эмъяськоно быдэс ар

«Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн «НылКышно» клубезлэн таиз пумиськонэз коронавирусэн висем бере тазалыкез ­юнматонлы сӥземын вал. Лекция лыдӟиз Ижысь медициная кун академиысь профессор, пульмонолог, аллерголог Маргарита ЕРМАКОВА.

Куазь шоры учкытэк — нуналлы быдэ 10 сюрс вамыш.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

— Ковидэн ваньмыз пӧртэм сямен висё: кинлэн ке кусказ йӧтэ, мукетызлэн ёзвиосыз висё, — вера Маргарита Кузьминична. — Соин ик тодмоостылэн висемзыя асьтэлы диагноз пуктыны уг яра. Вирусэн артэ арлэсь кема улӥськом ини, озьы ке но со сярысь тырмыт тодон-валанъёсмы ӧвӧл ай. Через ялан эскеро, ялан мар ке выльзэ шедьто. Нырысь-валысь вераллязы, вирус висись муртлэсь омыретӥ гинэ 11 нунал ӵоже паласькыны быгатэ шуыса. Нош берло тодмо луиз: эшшо но кемагес, ог 23 нунал, со паласькыны быгатэ, сьӧросэ ветлыку, чылкытлыкез чакламтэ дыръя. Нырысь висисьёсты йӧнатыны ӧзгес дэмлаллялэ вирусъёслы пумит препаратъёсты кутыса, нош берло тодмо луиз: ӵапак та эмъюмъёс мугорысь выль вируслэсь кужымзэ трослы кулэсто. Вирус ялан воштӥське. Та нуналлы кӧня ке штаммъёсыз тодмо ини: ближневосточной, южноафриканской, британской… Соин валче али но пумозяз вераны ум на быгатӥське, кызьы со вирус азьланяз ассэ возёз, кызьы тазалык вылын шӧдӥськоз.

— Ковидэн висем но бурмем адямилэн тазалыкез воштӥське-а?

— Ковид туж кескич вирус, висён одӥг ёзви вылын но шӧдӥськытэк уг кыльы, уката ик адями зол висе ке. Нырысь малпало вал, вирус тыосты гинэ сӧре шуыса. Нош берло эскеронъёс возьматӥзы, ­черлэн бервылыз сюлэм но сэръёс вылын зол шӧдӥське. Со бордысь ик инсультъёс, инфарктъёс кылдыны быгато. Озьы ковидэн висем муртъёс быдэс улонзылы инвалид кыльыны быгато.

Куд-ог дыръя висёнлэсь бервылъёссэ соку ик шӧдыны но уг луы, угось соос кыре пото, кӧня ке арня яке толэзь ортчыса гинэ. Кылсярысь, уноезлэн шокан пасьсы пытсаське, сюлэмзы шӧдтэк шорысь зол йыгаськыны ӧдъя, вирзӥбетсы тэтча но мукет. Соин валче кин ке вазиське кардиологлы, мукетыз — ревматологлы, куинетӥез — гастроэнтерологлы, куд-огезлы психиатр-

лэн юрттэтэз кулэ луэ.

Ӵем дыръя ковидэн висисьёс урод изё яке воксё умме усемзы уг луы. Уноез ӧпкелё: нунал ӵоже номыр сыӵе таӵезэ ӧй кары кадь, нош ӟигары ӧвӧл. Ӵем дыръя адями мае ке огшорызэ тодаз вайыны курадӟе. Тросэз ӝожтӥсько, ковид бере йырсизы зол усе шуыса.

— Таин валче ма кароно коронавирусэн висем муртлы?

— Секыт висем бере тазалык ас кожаз юнмалоз шуыса, буйгатскыны уг яра. Куддыръя адями быдэсак юнма ӝыны ар куспын, нош куд-ог учыръёсы талы арлэсь но кемагес кулэ. Соин ик куд-ог адямиос толэзьёсын уж дуразы потыны уг быгато. Но бурмыны ӝоггес луэ, адямилэн огъя тазалыкез, мылкыдыз умой ке.

Али уноез санаторийёс ковид бере тазалыксэс юнматонъя программаоссэс дэмлало, отын йӧнатскыны туж умой луысал.

Медицина наукаосъя доктор М. Ермакова: — Ковидлэсь бурмыса но, куд-ог адямиос ӟигартэм кылё. Висьыны усем муртъёслэн кадь ик, температуразы ӝутӥськыса улэ, ньылонзы висьылэ, ёзвиоссы но быгытъёссы золтӥсько, лимфоузелъёссы бадӟымало но вӧсь луыло.

Врачъёслы вирусэн нюръяськон понна дасям методичкаосын верамын, ковид бере тазалыкез юнматон борды басьтӥськыны луэ ини стационарын кыллён вакытэ ик. Но сак луоно, котьма борды эсэпсэ валаса басьтӥськоно, лябӟем мугорлы уг яра секыт ужаны.

Адями лябгес на ке, пельпумъёслы, пыдесъёслы огшоры упражнениос тупалозы, соосты пукыса но лэсьтыны луэ. Но пумен упражнениосты лэсьтон дырез кузёмытыны кулэ. Ёзвиосты 20-30 минут ӵоже посоно, арняяз 5 пол. Мугор люкетъёс вӧсь луыны кутскизы ке, дугдоно.

Коронавирус бере адямилы секыт луэ шоканы. Тыосты юнматоно. Россиысь Тазалыкез утёнъя министерство та учыре дэмла тодмо дышетӥсьлэсь, оперной кырӟасьлэсь Александра Стрельниковалэсь упражнениоссэ.

Капчигес луэм бере поръяны потаны луэ ни. Нуналлы быдэ ичизэ 10 сюрс пала вамыш лэсьтоно, тужгес умой чылкыт омыретӥ юмшаны, кылсярысь, нюлэскы, парке ветлыса.

Со сяна, тырмыт изё­но: нуналаз ичизэ — 8-9 час. Л­уонлык вань ке, нуназе но шутэтсконо.

Уката та вакытэ кулэ А, С, В группаысь витаминъёс, цинк, магний, омега-3. Соосты мукет витаминъёсын оглом юыны луоз, витаминъёсты басьтыку, учконо, составаз 10 витаминлэсь ичи медаз луы.

Озьы ик врачъёс дэмлало нимаз Д витамин юыны. Адями сое шундыен валче басьтэ, но асьме доры шундыё нуналъёс бергес вуо. Та витамин уг тырмы, уката ик тулыс. Пандемия вакытэ сое ваньмызлы юыны ӵектэмын. 18 аресозь пиналъёслы нуналлы быдэ 2-4 шапык, нош бадӟымъёслы 10 шапыкозь но юыны луоз. Эскеронъёс возьмато: коронавируслэсь кулэмъёс пӧлын 60 процентэз та витаминэз уг юыло вылэм.

Коронавирусэн висем муртлэн куд-ог учыръёсы депрессия кутске. Соку адямиез урод мылкыдыныз огназэ кельтоно ӧвӧл. Специалистъёслы вазиськоно.

Ижысь невролог О. Такаева: — Коронавирусэн черлам мурт зынъёсты шӧдэмысь дугдэ. Иське, вирус йырозь вуиз, йырвиым пушкысь зын, шӧм понна кыл кутӥсь центръёслэсь ужамзэс сӧриз. Соин ик адями котырысьтыз вӧлмымтэ зынъёсты шӧдыны ӧдъя яке сиёнлэсь шӧмзэ валамысь дугдэ, яке мукет маке. Тодосчиослэн малпамзыя, озьы вируслэн токсинъёсызлэн бервылъёсыз шӧдӥсько.

— Тӥ вакцина пуктӥ­ды-а?

— Мон виси бере, пуктыны уг на дыртӥськы. Но ӝоген антителоослы анализ сёто, соос ӧвӧл ни ке, одно пукто. Секыт виси, выльысь со пыр потэме уг ни поты. Но вакцина пуктон адями бордысь гинэ потэ, нокинэ кужмысь уг каро ук. Мон пуктыны дэмласал. Та вакытэ Россиын 3 пумо вакцина кылдытэмын: быдэс Россиысь калыклы пуктыло Москваысь Н. Гамалеи нимо эскеронъя центрен кылдытэм «Спутник V» вакцинаез. Со 2 пол пуктӥське, пайдаез 91,2 процентлэсь уногес, 100 процент учыръёсы секыт висемлэсь уте. Та нуналлы лыдъяське: вакцинаез пуктэм муртлэн иммунитетэз 2 ар возиськоз. Со сяна, поликлиникаосы вуыны кутске ни Новосибирск улосысь «Вектор» центрен кылдытэм «ЭпиВакКорона» вакцина, со одӥг пол гинэ пуктӥськоз. Эскеронъёс ортче на Москваысь М. Чумаков нимо центрлэн «КовиВак» вакцинаез.

Прививка пуктӥське вань мылкыд карисьёслы, врачъёслэн алонъёссы ӧвӧл ке. Сое пуктыны уг яра, кынманы шедем яке хронической висёнъёс пуромем дыръя.

Ангелина Снигирёва