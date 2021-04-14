Книгаос пӧлы зымиз

Кез ёросысь Ойылтупал (Малый Полом) гуртысь лыдӟисьмы Фаина Жигалова мылысь-кыдысь пыриськылэ «Герд» приложениын печатласькись визь сынанъёсы.

Ф. Жигалова

Туспуктэм Ф. Жигаловалэн архивысьтыз

Нырысетӥ визь сынанын ик Фаина Евгеньевна вормисе потӥз. Табере со одӥгзэ но сэрттытэк-пертчытэк уг кельты.

— Мон историез котьку но вылӥе пуктылӥ, туж тунсыко потэ, — вера Фаина Жигалова. — Но уж воксё мукет бырйи. 8-тӥ классэз йылпумъяса, Асанысь техникуме зоотехниклы дышетскыны «пегӟыны» быгатӥ. Туж зол кошкеме потэ вал. Нош школаямы 10 классэз быдтэм бере гинэ документъёсты сётылӥзы. Но трос нылпиё семьяосысь пиналъёсты лэзьылӥзы вазьгес кошкыны. Мон сыӵеос пӧлы ӧй пырылы. Огез эше (соос семьяязы ­­

7 кузя вал) Асанэ мынӥз но мыным гожтэт келяз: лыкты, пе, экзаменъёсты сдать карид ке, асанъёс асьсэос школамылэсь документъёсты курозы. Озьы мон Асанэ мынӥ. Конкурсэз бадӟым вал — 1 интые 3 адями куриське.

Бӧрысь Фаина Евгеньевна Ижысь гурт удысъя академиын тодон-валанзэ будэтӥз на. Кӧня ке ар Балезино ёросын ужаса, со семьяеныз вордскем гуртаз берытскиз. Анай-атаез пересесь вал ни, соосты утись-чаклась кулэ луиз.

— Быдэс улонме, кызьы верало, «от звонка до звонка» гурт удысын ужай. Ноку но ӧй малпаськылы ужме воштон пумысен. Нош учкиськод но, тросэз гурт удысысь кошкылӥзы ук, — шуэ Фаина Жигалова.

Фаина Евгеньевна пенсие потэмез бере но яратэ газетысь гурт хозяйствоос сярысь статьяос лыдӟыны. Куд-ог дыръя ӵош дышетскем эшъёссэ но отысь адӟылэ. Гуртысьтыз «Удмурт дунне» газетэз басьтӥсьёсын пумиськыкузы, соос мадё ог-огзылы, кыӵе тунсыко статья лыдӟизы ини. Огпол Фаина Евгеньевналэн син шораз «Герд» приложениысь визь сынанъёс сюризы.

— Учки но, юанъёсыз тодмоесь кадь потӥзы, — вера Фаина Евгеньевна. — Озьы мон дӥсьтыса но, дӥсьтытэк но валэктонъёсты утчаны кутски. Со понна Кезысь библиотекае мынӥ. Отысь ужась ӵектӥз В. Войтовичлэсь удмурт кунлыклэн кылдэмезлы сӥзем книгазэ лыдӟыны. Озьы мон визь сынанын ворми.

Ф. Жигалова пӧраськыны яратэ

Туспуктэм Ф. Жигаловалэн архивысьтыз

Книгаос сяна, юртто азьвыл аръёсы потэм журналъёс. Фаина Евгеньевна Кез библиотекаысь 1991-тӥ-2001-тӥ аръёсы потэм «Кенеш» журналлэсь подшивказэ, дораз кутыса, кӧттырмоназ лыдӟиз. Кылсярысь, со вакытэ журналын печатласькизы Маргарита Гришкина историклэн гожъямъёсыз. Али но, библиотекае пырыкуз ик, солы верало ни, вуиз-а журналлэн выль номерез, ӧз-а.

— Кин ке чильпаське-керттӥське, нош мон книгаос пӧлы зыми, — шуэ со. — Угось гуртамы Интернет уг куты. Визь сынанысь юанлы валэктон шедьтыны шугъяськисько ке, нылылы жингыртӥсько. Со, Интернетысь утчаськыса, мазэ-созэ шедьтэ ини. Мылкыды солы но паласькиз, лэся, та уж нылылы но тунсыко потыны кутскиз.

Гуртазы Интернет ӧвӧл ке но, Фаина Жигалова электрон почта пыр нырысетӥосыз пӧлын визь сынанлы валэктонъёсты келяны вуэ. Пыриськыны мылкыд вань ке, амал шедьтод, шуэ со. Со понна со вазиське нылызлы яке сельсоветэ.

— Юасез но луэ, нош ик валэктонъёсты келяськод-а шуыса. Мон серекъяса верасько: «Удмурт дунне» газетэз лыдӟисез но, визь сынанэ пыриськисез но, лымшор ёросъёсын ӵошатыса, уйпалъёслэсь трослы ӧжытгес, — шуэ Фаина Жигалова. — Соин ик мон но Любовь Чиркова (Дэбес ёросысь Улӥ Шудӟалудысь лыдӟись, озьы ик «Гердысь» визь сынанъёсы пыриське — авт.) вань уйпал удмуртъёс понна кыл кутӥськом.

Валентина Семёнова