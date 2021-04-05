Классика но бит

«П. Чайковскийлэн дор палъёсаз» фестиваль (0+) — Россиысь тужгес но вашкалаез, туэ со 64-тӥзэ ортчоз, классической крезьгурез дунъясьёсты 8-тӥ-11-тӥ июле люкалоз.

Фото: tourprom.ru

1958-тӥ арын Воткинскын П. Чайковскийлэн корка-музеез дорын нырысьсэ улэп оркестр шудӥз. Та концерт бадӟым фестивальлэсь улонзэ мытӥз. Со дырысен классической крезьгурез яратӥсьёс нош но нош люкасько Удмуртие композиторез тодазы ваён понна.

— Бӧрысь трос аръёс ӵоже фестиваль концерт залъёсын улӥз, — вераз Удмурт кун филармонилэн кивалтӥсез Алексей Фомин, — нош туэ ми выльысь ульчае потомы, фестивалез опен-эйр амалэн ортчытомы. Коронавирус вӧлмемен сэрен залъёсмес быдэсак тырмытыны ум быгатӥське.

4 нунал ӵоже классической концертъёс луозы Ижкарысь «Динамо» стадионын но Шор карлудын, Воткинскысь «Знамя» стадионын, Сарапулысь Башенинлэн дачаез дорын но Камлэн ярдураз. Фестиваль кырын ортче ке но, йылпумъялозы сое Воткинскысь лулчеберетъя «Юбилейной» юртын. Соку 90 адямилэсь оркестр шудоз.

Фестивале вуозы Россиысь дано артист, виолончелист Борис Андрианов, дирижёр Юрий Башмет «Солисты Москвы» камерной ансамблен ӵош, Москваысь академической симфонической оркестр… Туж витьымон куно — Россиысь калык артист, пианист Денис Мацуев.

— Люкаськем калыкез паймытыны быгатомы, — вераз

А. Фомин. — Кылсярысь, Ижын Шор площадьын бадӟым шоу луоз: асьме оркестрмы тодмо DJ FEEL-эн шудоз, со куспын выль фонтан тылъёсын шоу возьматоз.

Классической крезьгурез туала битъёсын суранлы тросэз пумит луо ке но, Алексей Фомин валэктэ, П. Чайковскийлэн крезьгурез таин сэрен бездытгес уг луы шуыса. Оркестр но, диджей но крезьгурез уг вошто, пӧлаз битъёс гинэ ватсало.

— Озьы егитъёслы возьматэммы потэ, классической крезьгур но тунсыко, туала луыны быгатэ шуыса, — вераз А. Фомин.

Искусствоосъя школаос элькунамы 52 пала, тросэз нылпиос крезьгурен тунсыкъясько, фестивале соосты но вайыны малпало, сцена вылын дано артистъёсын ӵош уз на шудэ, но соосын пумиськон пиналъёслы бадӟым кузьым луоз.

— Пиналъёслы возьматоно, Денис Мацуев но огшоры адями шуыса, аръёс ортчыса, соос но быдэс дуннеез паймытъяны быгатозы. Кызьы шуэ вал П. Чайковский: усто музыкант луон понна талантэд 5 процент луыны кулэ, нош ужаны яратэмед — 95 процент. Кизили луон понна трос тыршоно.

Июле быдэс элькунмы классической крезьгурен но

П. Чайковскийлэн творчествоеныз улоз. Фестиваль Удмуртие трос калыкез кыскыны кулэ. Городъёсысь кафеос, ресторанъёс фестивальлы юри выль менюос дасялозы, соосты удмурт сиён-юонэн но П. Чайковскиен герӟалозы.

Элькунысьтымы лулчеберет удысын ужасьёс понна менеджментъя лекциос ортчозы, угось, дасям сяна, ужрадэз калыклы тодмо карыны быгатоно. Лекциосты нуозы Россиысь крезьгуро фестивальёсты радъясьёс Анна Зейман но Елена Яковлева.

Фестивалез ортчытыны юртто Россиысь но Удмуртиысь Лулчеберетъя министерствоос, Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Москваысь филармония но Удмуртиысь ужбергатӥсьёс. Оглом фестивальлы 12 миллион манет висъяськоз.

Билетъёсты 1-тӥ апрельысен басьтыны луэ филармонилэн кассаосаз но сайтаз.

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА