Камера сьӧрын — уй но, нунал но

Удмурт егитъёслэн «Куара» огазеяськонзылэн кивалтӥсез Влад СТЕПАНОВ котыраз биньыны быгатӥз шаерысьтымы визьмо но шаплы нылъёсты-пиосты. Туннэ соос валче кужымен гыро-кизё Интернет дуннеез. Удмурт медиапроектъёссы паймыто но синмаськыто. Тае пусйиз шаермылэн Тӧроез Александр Бречалов но — туэ «Куара» данъямын «Признание» премиен.

В. Степанов

— Влад, видео-фото ужез яратэмед валамон, дыр, кинлэсь паласькемын — анаед Надежда Степанова кема аръёс ӵоже Удмурт радиоын ужамын.

— Зэм, пичи дыръям мыным анае возьматӥз, кызьы куара гожтӥське, монтаж лэсьтӥське, передача кылдэ. Удысэз туж кельшиз. 4-тӥ классэ ветлыкум, мылкыдме лӧпкытон вылысь анае видеокамера басьтӥз. Со туж ик умой ӧй вал, озьы ке но съёмкаос борды кутски ик. Дорамы куноос-а лыкто, кыӵе ке сюанэ-а ӧтё — мон котьку камераен. Съёмкаос ласянь быгатонлыкме волятон вылысь сюанъ­ёсын туспуктылӥсьёс сьӧры трос пол ветлылӥ. Соку угось Интернет ӧй вал на, тодон-валан басьтыны нокытысь луылӥз.

Анаеным ӵош ӵем учкылӥ удмурт передачаосты. Малпаськонэ усьылӥ: малы соос ваньзы огвыллемесь? Сокугес ик усьтӥськиз MTV телеканал. Таосыз чылкак мукет сямен ужаллязы. Съёмкаос павильонын огдышем сямен ӧз ортчылэ. Озьы аслым шуи: таослэсь дышетсконо, удмурт медиаконтентэз азинтоно.

Атае творчество дуннелэсь кыдёкын вал. Лэсьтӥськись луыса ужалляз. 2 но ӝыны аресозям со монэн пукиз. 1990-тӥ аръёсы таӵезэ шер пумиталод вал. Но мар карод, киыз вӧсь луиз, соин ик кенешизы: атае дорын пукоз, анае уксё поттоз. Жаляса верано, 12 аресам анаен атае люкиськизы.

4 аресозям ӟуч кылэз чик тодытэк будӥ. Нылпи садэ ветлыкум, эшъёсыным вераськыны ӟуч кылъёс уг ик шедьтӥськы вал. Но та дыр кема ӧз кыстӥсь­кы — пиналъёс ваньмызлы капчиен дышо ук.

3-тӥ классозь дышетски Ижысь Кузебай Герд нимо гимназиын. Собере 97-тӥ школае выжи. Та дышетон учреждениос сьӧдэн тӧдьыен кадь висъяськылӥзы: гимназиын, удмуртъёс пӧлын, туж гань-гань вал, нош 97-тӥ школаын — огыр-бугыр, удмурт луэмысьтым зол ултӥяллязы. Али валасько: гимназиын одӥг пуртыын пӧзем кадь улоно вылэм, конкуренция ӧз шӧдӥськылы. Со понна школаын асме утьыны, кылме вераны, дӥсьтӥсь луыны дыши. Отын небыт сямы ас понназ сылмиз кадь.

Анай-атаеныз

9-тӥ класс бере выльысен гимназие кошки. Соку тодӥсько вал ини: дышетсконме йылпумъяса, Удмурт кун университетысь историяя факультетэ пыро. Потэ вал журналистикае, но соку факультетын воштӥськонъёс мынӥзы. Гожъяськеме но ӧй вал, видеоен гинэ вырылӥ.

Историез бырйи шуыса, туннэ уг жаляськы. Мыным та удыс котьку тунсыко потэ. 2 дипломе вань — бакалавриатэз но магистратураез йылпумъяме сярысь.

— Университетын дышетскон вискад «Шунды» огазеяськонлэн ужаз но пы­риськылӥд. Дышем сямъя

анаед ик, луоз, сюрес возь­матӥз?

— Шонер. «Шундыкарын» кӧня пол вал — али вераны но уг тоды ни: дышетскись сямен но, визьнодась луыса но. Мыным со нимаз аспӧртэм дунне кадь потылӥз. Отын, ултӥямлэсь кӧбератэк, гань-гань удмурт сямен вераськиськод, быгатонлыкъёстэ возьматӥськод, куддыр шузи луэмдэ но адӟытыны уд кышкаськы вал.

Но «Видеоискусство» отрядлэн дышетӥсез луи но, мылкыды куашказ: нылпиосын кусып тупатыны, рос-прос видеоматериал дасяны уг быгатӥськы вылэм. Соку ас бордам туж зол ужаны кутски. Трос книгаос лыдӟи, тодӥсь-валась адямиосын ве­раськылӥ. Вуылӥ Эстоние но — «Узы-боры» но «Пузкар» кино­осты пуктӥсь Пётр Палган дорын дышетски. Берлояз «Шундыкарын» ини, 2017-тӥ арын, валай: ас бордам ужаме емышсэ ваем — пиналъёсылэн «Эмезь» клипсы учкымон пӧрмиз.

«Шунды» огазеяськонысь егитъёсын

«Шундыен» кусып воземе юрттӥз диплом ужелы тунсыко тема шедьтыны. Со вакытэ пушъемын вал пӧртэм удмурт огазеяськонъёс: «Yumshan промо», «Кечол ӝытъёс», «Чудья Promo»… Диплом ужам ваньзэ соосты — 8 пала огазеяськонэз — сэрттыса-пертчыса потӥ: кыӵе пуштроссы, маинызы калыкез бордазы кыско, кыӵе шекъёссы вань но мукет. «Куара» огазеяськонмес кылдытонын та эскеронъёсы инъет выллем луизы.

Но «Куаралэсь» азьвыл мон ужай на Дэри ёросысь школаын историяя дышетӥсь луыса. Отын 2 сменаен ӵукнаысен бер ӝытозь тыршылӥ. Нылпиосын зол ужаммес адӟиз Россиысь школьникъёслэн движенизы — Анапае шутэтскыны путёвкаен шумпоттӥз. Дышетэм пиналъёсы али но син азям. Вотэсысь бамъёссэс чак­лаллясько. Шумпотӥсько: вань­мон вакытамы видеоен выреммы тросэзлэн сюлэмазы лякиськем — улонзэс медиа удысэн герӟаллям. Али паймисько соку ваньзэ лэсьтыса вуттэмелы. Школа бере съёмкаосы — я сюанэ, я мукет ужрадэ — поталлясько вал на. Дышетонэн ӵошатыса, отын кисыме трослы ӟечгес узырмытыны быгатылӥ.

Дэриын визьнодакум ик, быдэсмиз льӧль малпанэ — Америкае вуылӥ. Отын 2 арня улӥ. Адӟи, кызьы коммерциен герӟаськымтэ огазеяськонъёссы ужало. Англи кылын вераськы­ны ӧй шугъяськылы. Кузебай Герд нимо гимназиын англи кылъя урокъёс но факультативъёс ог­лом арняяз 7 час мынылӥзы. 97-тӥ школаын ӵем ӧтчаллязы кунсьӧр куноосты, соосын котьку англи кылын вераськылӥмы. Та сяна, азьло Интернетын видео лэсьтон сярысь ӟуч материалъёс туж ӧжыт вал, учкылоно луылӥз англи кылын гожъямъёссэ.

— Та вакытэгес ик пумитад аслэсьтыд вуоно кузпалдэ. Ольга Тронина маиныз сюлэмдэ бугыртӥз?

Кузпалыныз

— Соку со «Шунды» огазеяськонлэн кивалтӥсез вал. Туж кельшиз ассэ калык пӧлын возьыны быгатэмез. Кузпалъяськимы. Пимы вордскиз. Солы туннэ 1 арес но 7 толэзь. Семьяямы котьку 2 кыл — ӟуч но удмурт — чузъяське. Билингвизм нылпилы котыр ласянь умой — тае шӧдылӥ ас вылам но, тодӥ, университетын педагогикаез дышетыкум но. Сыӵе пиналъёслы кунсьӧр кылъёсты дышетон трослы капчиен сётӥське. Пиеным ӵемысь поръяськомы Ижысь Ялан ӝуась тыл дорын. Анайёс куддыр шорамы паймыса учкыло. Валаны выро, кыӵе кылын куспамы вераськиськомы.

— Секыт ӧвӧл-а кузпалэныд одӥг удысын берганы?

— Нырысь-валысь секыт йӧтылӥз, ӵем керетылӥмы. Но, ярам, Оля — валась кышномурт. Югдурмес небытак сэрттыны-пертчыны быгатӥз. Туннэ кыкнамылы но визь пыремын ини — удысъёсмы люкемын. Со проектъёс бордын тырше, мон режиссураен, графикаен, техникаен вырисько.

— Озьыен, «Куара» — кузпалэныд ӵошен кылдытэм огазеяськон?

— Зэм. Малы сое кылдытоно кариськимы? Нырысь ик, «Шундыын» ужаса-кыдаса, ми валамы: тодон-валанъёсмы тыр­мыт люкаськемын, озьыен, удмуртлыкын эшшо но тросгес, золгес но ӟечгес тыршыны быгатӥськомы.

Кыкетӥез: ми шӧдыны кутскимы, видео ласянь тодон-валанъёсмы тырмыт шуыса. Озьы бере, быгатӥськомы удмурт медиаконтентэз азинтыны. Соку быдэс дуннеын вӧлмемын вал ини блогъёс, «Ютуб», нош удмуртэз чик ӧй вал на.

Куинетӥез: «Шунды» соку ужалляз школаын дышетскисьёсын, студентъёсын гинэ. Нош егит анай-атайёс, ужасьёс палэнэ кылемын вал. Соин ик соос­ты удысамы кыскеммы потӥз. Нырысь-валысь 1-2 адямиен — Артём Малининэн, Вова Вахрушевен — тыршылӥмы. Собере 10 кузя люкаськимы. Котькудӥз ас удысаз — профессионал. Куспамы кенешиськомы вал «ВКонтакте» сеть пыр. Собере ӵектӥмы: ойдолэ пумиськоме ини! Озьы кылдӥз командамы.

Ӝыны ар ортчыса, валамы: огазеяськонмы — кыл вылын гинэ, сое официальной кароно, документъёсын юнматоно, озьы ужаны тросгес луонлыкъёс усь­тӥсько ук! Кылсярысь, соку ик грантъёс борды басьтӥськыны быгатӥмы.

Зэмзэ вераса, «Куара» кыӵе луыны кулэ — мон тодӥсько вал ини, диплом ужме гожъякум ик. Та пумысен трос кенеши удмурт азьветлӥсьёсын Павел Поздеевен, Дарали Лелиен, Татьяна Ишматоваен, Павел Орловен. Озьы быгатӥмы улонлэсь азинскемзэ 5-10 арлы азьлапал адӟыны но вотэсын трос проектъёсмес усьтыны: «Тубат», «Горон быдтон», «Аныкай», «Ныло-пиё», «Удмурт блогеръёслэн школазы», «Тамга» но мукет.

Пӧртэм группаосын шудӥз

— Проектъёстылы кытысь инъет шедьтӥськоды? Кызьы валаськоды, кыӵеез егитъёслы тужгес но зол яралоз?

— Интернетысь. Тае ми ум ватӥське. Туннэ медиа удысын ваньзы озьы ужало. Угось вотэсысь умой валаны луэ дуннелэсь кудпала бергамзэ, улонлэсь куронъёссэ. Тазьы ужало телевидениын но. Мон туж трос подкастъёсты учкылӥсько, валаны тыршисько, мар азьланяз егит калыклы тунсыко потоз.

Улон воштӥське. Адямилы ӵемгес но ӵемгес кулэ луыны кутско прикладной тодон-валанъёс. Кылсярысь, кызьы шонер туспуктылоно, видеолы ӟеч мон­таж лэсьтоно. «Тамгаын» ми ваньзэ тае кушаса сётӥськомы. Шӧдӥськомы ке, информацимы калыклы секытэн сётӥське шуыса, соку ик тупатъяськомы, выльдӥськомы сое. «Удмурт блогеръёслэн школаязы» валэктӥськомы, кызьы сетьёсын блогъёс, сторисъёс нуоно. Визьмо лекторъёсмес кутыса, поталляськомы ёросъёсы. Но отын куддыр мылкыдмес куашкатъяло. Огпол кышномурт дорамы лыктӥз но шуэ: кофе-брейкын, пе, пӧсь сиёнды ӧй вал…

Пумитаз мар вазьыны ӟудӥ. Дунъяны уггес валало. Ми соослы дунтэк визь-кенеш сётӥсь­комы, ӟучъёс та понна трос уксёзэс быдто.

«Аныкай» медиашколаямы егит анайёс видеоужлы дышетско. Шумпотӥсько, кылем арын та школамы ог 500 сюрс манет грант басьтыны быгатӥз. Та уксё­ен трос ужрадъёс ортчытэ­­мын, трос ёросъёсы потамын. Огез яркытэз меӵак эфир пыр пумиськонмы вал туспуктылӥсен Александр Искандеровен (кушем нимыз Маерс). Со доры сюрон понна адямиос уно коньдон тыро, кема черодын сыло. Нош милемын Маерс дунтэк ужаз. Тыро-пыдо валэктӥз, шуом, кызьы телефонэн ӟеч туспуктэм лэсьтоно, ымнырлы шонер обработка кароно но мукет. Маерслэсь милемлы адӟем кароно. Ӟеч туспуктылӥсь сяна, со усто ужбергатӥсь. Озьы ик анайёсмы котыртӥ трос бергалляз тодмо коуч, психолог Вера Трефилова (кушем нимыз Вондербера) но.

«Ныло-пиё» проектамы кенешиськомы нылпиосты будэтон пумысен. Анай-атайёс ог-огзылы усьто асьсэлэсь лайфхакъёссэс — тунсыко амалъёссэс.

«Куара» огинысь усточиосын

Верано: медиа удыс — туж дуно удыс, коть подкаст (радиоформатэн Интернетын передача), коть клип (кырӟанлы видеосуред) мед луоз. Грантъёсын гинэ та ужез бералтыны секыт, угось коньдон кулэезлэсь 30-50 процентэз гинэ вуэ. Кылсярысь, «Тубатмес» нырысь ик ми быдэсак мылкыдмы вылын гинэ лэсьяллямы. Калыкмылэн культураезлы, кылызлы сӥзем лекциосмы узырмытэмын тодмо удмурт адямиосын пумиськонъёсын. Та сяна, ӟуч но англи кылъёсы берыктэмын. Али ас

кужыменымы лэсьтӥськомы «Тамга» проектмес.

Пусъёно: коньдонлэн ичиез ужмылэн ӟечлыкез вылын уг шӧдӥськы. Ми валаськомы: медиа иворлэн туннэ туж бадӟым конкуренциез. Ляб ужад ке, контентэд нокинлы но кулэ уз луы. Соин ик котькудмы тыршиськомы мукетъёсызлы адӟем карымон луыны.

— Тазьы ужаменыды ик, Тӧролэн А. Бречаловлэн син шораз йӧтӥды?

— Кылем арын пандемиен валче ужъёсмы сураськизы — ар куспын быдэстоно проектъёсмес 6 толэзь куспын радъямы. Шуом, азьвыл 1 толэзь ӵоже 1 контент дасяськомы ке вал, туэ 15-сэ но поттылӥмы. Дыртыса ужамы ке но, вань проектъёсмы усто пӧрмизы. Соин, вылды, Тӧро синйылтӥз. Валамон: секыт дыръёсмы но вал — ӟигар быре, мылкыд пуксе. Но милям командамы зол, ог-огмес лӧпкытъяны быгатӥськомы. Соин ик «Признание» данъет — со мынам гинэ ӧвӧл, ваньмылэн. Котькуд проектмы сьӧрын — изьымтэ уйёс, сценарий ласянь эчешонъёс, одӥг студиысь мукетаз костаськонъёс, ёросъёсысь ёросэ ворттылонъёс…

— Шутэтскон вакытъёсыд луыло-а? Кылӥ вал, султылытэк, пе, 8-9 час монтаж лэсьтылӥськод шуыса.

— Огласянь, мыным удалтӥз: уже но, шутэтсконэ но та вакытэ одӥг — видео удыс. Мукет ла­сянь, до­рам ужаны кутскеме бере дырез ӝот-ӝот чакланы дышетсконо луиз. Угось улонэ нырысь-валысь ужбергатӥсьёслэн кадь вал: султӥськод — ужан нунал кутскиз, изьыны выдӥд — ужан нунал йылпумъяськиз. Та радлык туж жадьытэ. Соин ик кузпалыным огымысь сямен шуимы: арнянуналэ уж сярысь ум малпаськиське, ум вераськиське, сое сӥзиськомы семьямылы гинэ.

Йырме куддыр ӵыдэтӥсько книга дурын. Кельше Совето Союз вакытэ поттэм шер пумиськылӥсь машинаос сярысь материалъёс лыдӟыны. Кельше на клип лэсьтыны. Соосты дасякум, мугоры но, лулы но шутэтске кадь. Угось клип — со вакчи кино выллем, отын творчестволы эрик сётэмын.

Уж пӧзе

Сюлэмылы матын на юмор. Школаын КВН шудонъёсы котьку пыриськисько вал. Удмурт стендап мӧзмытгес потэ. Малы? Ныресетӥ каналысь Александр Масляковлэсь КВН-зэ эскероно ке, отын котькудӥз команда, шуом, 50 серемес учыр вера, нош редакторъёс тужгес усто­оссэ быръё. Озьы чагыр экранэ сюре тужгес «ческытэз» гинэ. Нош удмурт стендап эрико микрофонлы тупа — кинлэн мар йыраз лыктэ, сое ик вера. Озьы луыны кулэ ӧвӧл, малпасько. Котькуд серемес веранэз тупатъяно, вошъяно, гыроно, кылзӥсьлы тунсыко кароно. Та ласянь ТНТ каналысь STAND UP шоу учкымон луэ.

— Азьланяз «Куараез» кыӵе воштӥськонъёс-выльдӥськонъёс витё?

— Проектъёсмес одно ик выльдыломы, соос вужмыса, калыклы акыльтыса медаз вуттэ. Азьланьтомы удмурт кылэз дышетыны мылкыд карисьёслы видеоурокъёсмес. Соос пото ӟуч но англи кылъёсын. Берлоосыз съёмкаосмы ортчизы Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь Кибашлыослэн юртазы. Та сяна, алигес вуылӥ «Мынам Удмуртие» телеканалэ. Отын кенешимы валче ужаны.

Ольга Корепанова