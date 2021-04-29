Калык бурдъя ужаны
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27-тӥ оштолэзе Ижысь кун филармониын сӥлы каризы муниципал кылдытэтъёслэсь кивалтӥсьёссэс но администрациосын ужасьёсты. Пусйизы Интыысь аскивалтонлэсь нуналзэ.
Шаерамы 333 муниципал кылдытэтъёс ужало, 302-ез — гурт поселениос. Вань шумпотонэнызы, куректонэнызы, котькыӵе юанэнызы но ӵектонэнызы адямиос вамышто администрацие. Поселениослэн йыръёссы нуналлы быдэ калыклэсь сюлмаськонъёссэ сэртто-пертчо, шуг-секытъёсысь потыны амал утчало.
— 4 ар ӵоже ваньмыныды сямен тодматскимы ни, — люкаськем калык азьын вазиськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — Тодам лыктэ Шаркан ёросысь Вортча гурт поселенилэн кивалтӥсеныз Нина Дресвянниковаен тодматскеме. Дӥсьтӥсь но шара луэмезлы синмаськи. Тау шуисько, асьтэ калыкты но музъемды понна гурезь кадь султӥськоды шуыса. Сыӵе луыны кулэ кивалтӥсь. Озьы ик кужымез, калыкен ужаны быгатэмез понна синмаськисько Алнаш ёросысь Асан совхоз-техникум гурт поселенилэн кивалтӥсезлы Валерий Первушинлы. Трос но ӟеч лэсьтэмын отын калык понна, палэнысь юрттэт возьматэк но. Сыӵе йыръёс шоры учкыса, бурдъяськоно. Матысь дыре нош ик гуртъёсы потаны, калыкен пумиськылыны кутскомы. Интыосысь ужпумъёсты мургес тодомы, шуг-секытысь потыны амал утчаломы.
Александр Бречалов адӟем карымон кивалтӥсьёсты ӟеч ужамзы понна Удмуртилэн Данъян грамотаеныз, «Кун но муниципал службаысь дано ужась» нимын пусйиз.
Муниципал кылдытэтъёс пӧлын усто проектъёсъя конкурслы йылпумъянъёс лэсьтэмын. Гуртъёсын соцобъектъёс ӝутон, шутэтскон интыос лэсьтон понна 70 проектъёс вожвылъяськизы. Вормись луиз 4 проект. Вотка городысь ӵыпет котырез умоятыны 800 сюрс манет грант висъямын. Уваысь Инвис паркын 30 ар ӵоже ни мылкыд карисьёс спортэн, туризмен выро. Парке выль тӥрлык басьтыны 600 сюрс манет грант сётэмын. Ёрослэн йырыз Владимир Головин шуиз: азьвыл кыӵе уксёен ульчаосты сузяны, югдытыны паймиськомы вал, нош туннэ ужаны, улон-вылонэз умоятыны трослы каньылгес, угось грантъёс люкыло, калык котькыӵе ужрадэ мыло-кыдо пыриське.
Вормисьёс пӧлын Юкаменск ёрос но — 350 сюрс манет висъямын нылпиослы биатлонэн вырыны, куасъёс, пыӵал басьтыны, бызьылон интыос лэсьтыны. Нош Эгра черкогурт туризмъя навигатор кылдытонлы 400 сюрс манет утӥз. Татын ёрослэн историезлы сӥзем стендъёс ӝужалозы.
Конкурсын эшшо 45 проектъёсты висъязы. Мукет гуртъёслэн но ӵектонъёссы тунсыкоесь. Кылсярысь, Эгра ёросысь Мазьги гурт 200 сюрс манет грант утӥз — татын вортча выжызэс данъяны медо.
— Ми пала вортчаос 420 ар талэсь азьвыл выжыяськиллям, — вера Мазьги поселенилэн кивалтӥсез Ольга Соловьёва. — Со выжылы сӥзем инты лэсьтэммы потэ. Гуртэ пырон дорын пулэсь вӧлэм кышномурт калыкез пумиталоз. Деревнямес удмурт карыны медӥськомы, сое куноос но, мазьгиос но мед шӧдозы. Шаерысьтымы вань Вортча нимо гуртъёсын улӥсьёсты огазеяммы потэ. 7 гуртэз шедьтӥмы ни.
Гуртъёсын спорт мед азинскоз шуыса, Балезино, Дэри, Якшур-Бӧдья ёросъёслы Кун Думаысь депутат Андрей Исаев сертификатъёс люкылӥз. Уноез законъёс, ӵапак гуртоосын пумиськылыса, кылдо, шуиз со.
Поселениослэн луонлыкъёссы пӧртэмесь. Муниципал кылдытэтъёслэн кенешсы кылдэм дырысен 15 ар ортчиз ни. 2002-тӥ арысен кивалтэ соин Алнаш ёрослэн йырыз Алексей Семенов. Ӵошен луэммы бордын кужыммы, шуэ со.
Елена Сараматова
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