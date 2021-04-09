Калыклы соцконтрактэн юрттэт сётонъя Удмуртия азьпалан
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Та сярысь вераз Россиысь Правительстволэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Татьяна Голикова Россилэн Президентэныз Владимир Путинэн пумиськыкуз. Удмуртия сяна,трос социальной контракт гожтэмын Пермь, Томск улосъёсысь, Чувашиын.
Социальной контрактъя коньдон трос нылпиё яке ёрмыса улӥсь семьяослы но луонлык сётэ маке басьтыны, асьсэлэсь ужзэс кутскыны, дышетскыны, кылдэм секыт югдурысь потыны.
Кылем арын социальной контракт гожтонъя программаез ужазы кутӥзы 21 улосъёс. Удмуртиын 2020-тӥ арын 4 сюрс 256 социальной контракт гожтэмын. Эскеронъёс возьмато, социальной контракт гожтэмъёс пӧлысь 46,5 процентэз, озьыен котькуд кыкетӥез, алама югдурысь потыны но улыны тупатэм минимумлэсь тросгес барыш басьтыны быгатӥзы.
Нош 2021-тӥ арын социальной контрактэз улонэ пыӵатыны 247 миллион 800 сюрс манет висъямын. Соин валче та коньдонэн 2 сюрс 300 семьялы юрттыны луонлык кылдоз, гожтӥз «ВКонтакте» вотэс бамаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
Сергей Захаров
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