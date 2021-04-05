Калыкен но кивалтӥсьёсын ӵош

Валля арысен шаерамы пыӵаны кутскиз «Милям кичӧлтонмы» конкурс. 2 ар куспын шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз ӝутскизы калыклы кулэ луись объектъёс. Конкурс азинтӥське туэ но.

Можга ёросысь пазялъёс пиналъёслы шудон инты лэсьтӥзы, конкурсын вормыса

Туспуктӥз Надежда КОКАРЕВА

Кылем арын конкурсэ вуиз 244 кичӧлтон, туэ — 20 процентлы ятыргес — 332. Со пӧлысь устоен лыдъямын вал 293-ез: 166-ез вуэмын гуртъ­ёсысь, 127-ез — городъёсысь. Ӵапак та проектъёс быдэсмозы туэ ар пумозь. Элькун бюджетысь висъяськоз 180 миллион манет. Озьы ик уксёен юрттозы ёрос администрациос, ужбергатӥсьёс, асьсэос улӥсьёс — сыӵе «Милям кичӧлтонмы» конкурслэн куронэз.

Правительстволэн Тӧроез­лэн воштӥсез Анатолий Строков пусъемъя, уноез кичӧлтонъёс герӟаськемын сюресъёсты тупатъянэн, мугорез кыдатон но шудон площадкаосты пуктонэн. «Ми­­лям кичӧлтонмы» конкурс кӧня ке ар ӵоже пыӵа ни бере, калык адӟиз: кыӵе ке куронэз быдэстыны ёртыса, олокытӥ кивалтӥсьёс дортӥ бызьылонэз ӧвӧл. Ваньмыз потэ огазеяськыны быгатэм бордысь: люкаськизы, сюлмаськытӥсь ужпумзылы сӥзем проект гожтӥзы но конкурсэ ыстӥзы. Соин ик конкурсэ ӵектӥськисьёслэн лыдзы арысь аре йылэ — таиз туж шумпоттэ. Элькун ласянь юрттэт но арысь аре бадӟымгес луэ. Озьыен, гуртъёсын, городъёсын уката тросгес кылдозы выль объектъёс, шуэ А. Строков.

Кылем арын Можга ёросысь Пазял поселенилэн сюресъёсты тупатъянъя, нылпи площадка лэсьтонъя проектъёсыз устоен лыдъямын вал. Соосты быдэстыны, элькун бюджет сяна, уксё висъяз «Родина» огазеяськон, гуртоос но кӧня ке сётӥзы.

— Пазялысь вань сюресъёсмы тупатъямын ни: кытӥ-отӥ выль асфальтэн шобыртэмын, кытӥ-отӥ — щебенен. Калыклы табере дэриез колано уг луы ни, — вера Пазял муниципал кылдытэтлэн йырыз Надежда Кокарева. — Сюресъёс вылысь ву бызён гумыосты но выльдӥм, со­осты басьтыны юрттӥз «Родина» огазеяськонмы. Ужаны потамы быдэс гуртэн. Озьы ужась киосты палэнысь утчано, талы уксё быдтоно ӧз луы. «Милям кичӧлтонмы» конкурс улсын ик кылем арын гуртамы лэсьтӥмы парк выллем шутэтскон инты. Отчы пуктӥмы 2 нылпи площадка — 340 сюрс манет тыр. Лэсьтӥмы лэйканъёс, нылпиослы шудон комплексъёс. Но гуртоос мылкыдзэс веразы: умой, пе, луысал та интые кыӵе ке ужрадъёсты ортчытон сэрег но лэсьтыны, пукон но пуктылыны — мӧйыос но шутэтскыны мед быгатозы. Таизъя но проект дасямы, «Милям кичӧлтонмы» конкурсын вормисе потӥмы. Озьыен, туэ гуртысь паркмы эшшо но шулдыргес луоз. Отчы пукон интыос лэсьтом, табань пыжыны гур пуктом, сое липет улэ пыртом, урдэсъёсаз борддоръёс лэсьтом на — гур котырын пукисьёсты тӧллэсь утён понна. Отын ортчытъяны луоз быдэс гуртлэсь но, нимаз семьяослэсь но праздникъёссэс.

Туэ щебенен шобырскозы Пазял поселение пырись Ӵужъем гуртысь сюресъёс но — 600 метрлэсь ятырез.

— Ӵужъеме зор-кот дыръя уд но пыры, уд но поты.

Отысь нылпиосты Пазялысь

школае автобусэн нуллӥсь­ком. Сюрес ӧвӧлэн со гуртэ пырыны уг быгаты, пиналъёсты Ӵужъеме пырон дорын возьмаса сылэ. Таосыдлы, дэри коласа, быдэс гурт пыр ортчоно луэ. Асфальт вӧлдоно ке, туж дуно усе — 3 миллион манет пала. Калыклэсь трос уксё бичано луысал. Гуртоос кӧльыен шобыртэмез но туж возьмало. Куазь шуныт кариськемъя ужмес мытом, — шуэ поселенилэн йырыз.

«Милям кичӧлтонмы» выл­­лем ик конкурсэз вань Можга ёрослэн — «Асьме гурт­мы» шуыса нимаське. Пыӵа со Сюресъёсъя фондлэн юрттэмез улсын. Таяз но пазялъёс мыло-кыдо пырисько. Туэ устоен лыдъямын поселениысьтызы Ключёвка гуртлы сӥзем проектсы. Уксё висъяськоз та гуртысь 4 урамысь сюресъёсты кӧльыен шобыртыны.

Елена НИКИТИНА