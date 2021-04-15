Шаркан ёросысь Сосновка муниципал кылдытэтлэн йырыз Фёдор Любимов – гуртамы туж гажамон адями, со ваньзэ калык понна, калыкен артэ лэсьтэ.

Ф. Любимов

Туспуктэм Ф. Любимовлэн архивысьтыз

Сосновка черкогуртмы бадӟым ик ӧвӧл, но улыны котьмамы вань: школамы, нылпи садмы, амбулаторимы, пересьёслы пансионатмы, магазинъёсмы. Огез гинэ сюлмаськытэ, егит семьяос, ӟеч уждун, майбыр улон сьӧры кыстӥськыса, сьӧрло, городъёсы кошко.

10 арлэсь кема гуртоосмылэсь улонзэс ӟечомытон понна тырше Фёдор Любимов. Та адӟем карымон пиосмурт Сосновкаын ик вордӥськемын, татын быдэс улонзэ ик улэ ни. Сосновкаысь школаез зарни медален йылпумъяса, со Удмурт кун университетэз быдтӥз, технологияя дышетӥсь луыса, гуртаз бертӥз. Кӧня ке ар школаын ужаз, отӥяз Кионгопын мувӧй поттӥсьёс дорын тылпу кысӥсь вал. Нош берло гуртоосыз сое поселенилы кивалтӥсе бырйизы.

— Фёдор Ипполитовичлэн быдэс улон сюресэз син азям ортче, — кивалтӥсьсы сярысь вера Анатолий Шкляев. — Егит дырысеныз Фёдор адямиослы юрттӥськыны, ӟеч лэсьтыны мылкыдын улэ. Фёдор Ипполитович сётэм кылзэ одно ик быдэстыны тырше, котькуд кутскем ужзэ йылаз-пумаз вуттэ. Кылсярысь, ёросысьтымы гурт школаосын пӧлын Сосновкаын нырысь ик футболэн шудонъя умой газонэн стадион лэсьтэмын. Со сяна, куасэн бызьылонъя сюресъёсмы югдытэмын. Кӧня сюлмаськоно луиз гуртамы чебер культурая юрт пуктон понна, кылем арын сое усьтӥмы. Солэн уженыз тодматскиз Россиысь гурт удысъя министр Дмитрий Патрушев но.

Ог 10 ар талэсь азьло гуртэ газ вуиз. Трос сюлмаськонъёс кылдыло вал сюресъёс пумысен, нош али, Фёдор Ипполитович тыршемен, сюресъёсмы котьку мычемын. Ма гурт шайвылмы но солы луыса кенерамын. Ульчаосмы пеймытэсь вал, нош али юбооосын тылэз шыръясь лампаос пуктылэмын.

Дорамы «Шаркан-Трикотаж» предприятилэн вуриськон цехез усьтэмын, та но уж Ф. Любимовтэк ӧй вырӟысал. Вуриськисьёслы инты висъямын вал. Озьы, Сосновкаысь но артэ гуртъёсысь 40 пала кышномуртъёслы ужан интыос кылдӥзы.

Кытысь ай ми, гуртоос, тодысалмы инициативной бюджетирование сярысь. Главамы ваньзэ индылӥз, нодъяз, озьы проект гожтӥмы. Но нырысетӥ араз конкурсын вормыны баллъёсмы ӧз тырме. Но Фёдор Ипполитович киосмес лэзьяны ӧз сёты, кутскем ужмес йылаз-пумаз вуттыны мылкыдмес бурдъяз. Бадӟым тау шуиськом, табере нылпи садлэн азбараз пиналъёслы ӵыж-выль шудон площадка кылдӥз. Сое пуктонэ гуртысь воргоронъёсмы вуылӥзы, пӧлазы Фёдор Ипполитович но вал. Кыӵе ке ужез лэсьтоно ке, главамы ноку палэнын уг сылы, ачиз ик калык рад лопаткаен, тӥрен ужа.

Ф. Любимов ачиз ик калыкен ӵош ужа

Туспуктэм Ф. Любимовлэн архивысьтыз

Фёдор Ипполитович гань-гань ноку уг кариськы, туэ инициативной бюджетированиея Сосновкаысьтымы куд-ог сюресъёс тупатэмын луозы, со сяна, кивалтӥсьмы сюлмаське выль нылпи сад пуктон сярысь но.

Со сяна, Ф. Любимов поселениын ортчылӥсь ужрадъёсы пыриськылэ, ас вакытаз клубамы кылдытэм воргоронъёслэн хоразы кырӟаз. Нялтас вераса, со пичи дырысеныз ик сцена вылын кырӟаз, бальной эктонъёсты эктылӥз. 1980-тӥ аръёсы нылпиос пӧлын ортчылӥсь элькун конкурслэн 3 пол нырысетӥ степенё лауреатэз вал, 1981-тӥ арын Москваын ужрадын кырӟаз, 1982-тӥ арын СССР-ысь «Весёлые нотки» телепередачаын 15 союзной республикаосысь пиналъёс пӧлын РСФСР-лэсь данзэ утиз. Со сяна, со адӟем карымон вал спортын – пыдын, куасэн бызьылӥз. Али но Гурт шудонъёсы пыриськылэ, поселениын, ёросын ортчылӥсь вожвылъяськонъёсын кужымзэ мерталля.

Фёдор Ипполитовичлэн Татьяна Анатольевна кузпалыз Сосновкаын вуриськонъя технолог луыса тырше, соос 4 адӟем карымон нылпиослэн анай-атайзы.

Елена Корепанова