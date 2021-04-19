Калыкез кыклы люкиз… юбо

Яр ёросысь Биграгурт (Дизьмино) шоры сотовой связен вышка пуктыны медо. Но улӥсьёс пӧлысь уноез талы пумит. Соин сэрен 9-тӥ оштолэзе культурая юртэ калык кенеше люкаськылӥз.

Яр ёросысь Биграгуртын но Байдагуртын улӥсьёс споръясько

сотовой связья вышка пуктон пумысен.

Туспуктӥз Альбина Бушмакина

Биграгуртын сотовой связь интыен-интыен воксё уг куты. Секыт югдур Интернетэн. Вотэсэ сюрон понна адямиос трасса вылэ потано луо. Пандемиен валче школаосты пытсакузы, нылпиос шуге-леке вуылӥзы, урокъёссэс Интернет пыр лэсьтыны но келяны быгатытэк. Сыӵе ик секыт югдур артысь Байдагуртын.

Ӝожтӥськонъёс юн трос. Калыклэсь улон-вылонзэ капчиятон вылысь гурт шоры вышка пуктыны малпазы. Юбо но вуттӥзы ни. Сое юнматыны гинэ на кылиз. Но гурт калык бугырскиз. Озьы Биграгуртын улӥсьёс 2 «фронтлы» люкиськизы, ог-огенызы керетонозь вуыса. Огъёсыз связь понна дурбасьто, мукетъёсыз пумит. Шонергес вераса, гуртлэн азинсконэзлы но туала технологиослы ваньзы шумпото, но гурт шоры ик вышка пуктыны кулэ ӧвӧл, шуо, со, пе, тазалыкез быдтоз. Гуртысь муш возисьёс но кышкатскемын. Соин ик Биграгуртысь етӥз муртъёс, ог 200 адямилэсь кинюртэмъёссэс люкаса, вышкалы пумит вазиськонэн 1-тӥ оштолэзе ёросысь Прокуратурае но ёрос администрацие бумага пыртӥзы. Та учыр Серекъян нуналэ тупаз ке но, шоккетон ӧй вал со. Кӧня ке ар талэсь азьло сыӵе ик документ пӧраллязы ни. Вышкалы пумит нюръяськисьёс пӧлын уноез — шоро-куспо арлыдо но мӧйы муртъёс.

9-тӥ оштолэзе Биграгуртын кенешон ортчиз. Гуртын ог 1 сюрс 400 адями улэ. Но байдагуртъёсын валче 82 кузя люкаськизы. Соосын пумиськизы ёрослэн йырыз Александр Старцев, Биграгурт поселениен кивалтӥсь Алёна Поздеева но интыысь депутатъёс. Видеоконференция пыр гуртоослэн юанъёссылы валэктон сётӥз сотовой связья операторлэн оскем муртэз.

— Олокытын но юбо пуктыны места утчамы, — калыклы валэктӥз Алёна Поздеева. — Деревня сьӧры но, Чепецкой ураме но, лесничество котыре но. Я нюк тупа, я быдэс деревнялы тырмымон связь уг луы, я высоковольтной линиос кошко, инженерной коммуникациос люкето. Урод кутӥз ке, малы антенна пуктонэз? Каль (али) кадь ик шуген улӥмы ке, токма ваньмыз луоз. Тужгес ӟеч места деревня шоры тупаз. СанПиНлэн куронъёсыз ваньмыз чакламын: нылпи садлы но, школалы но, больницалы но матын ӧвӧл.

Туспуктӥз Альбина Бушмакина

— Улоно коркаослэсь, садлэсь, школалэсь, клублэсь палэнэгес места бырйыны уг луы вал шат? Электромагнитной излученилэсь адямилы мар ӟечез? Излучениен сэрен нылпи вайыны шугъясько, висись пиналъёс вордско, шуо. Милемлы татчы вышка кулэ ӧвӧл! — меӵкытӥз залын пукись огез арлыдо нылкышно.

— Вышкалы деревня пумын места. Калык кышкаса медам улы. Макем адямиослэсь кыдёкын, сокем умойгес, — бордаз итӥськизы гуртысь азьветлӥсьёс.

Таӵе вераськонъёсты кылыса, кыкетӥ «фронтысь» гуртоос чалмыт пукыны ӧз чидалэ ни.

— Малы сотовой телефон пыр вераськиськоды? Солэсь излучение ӧвӧл шат? — вазизы соос. — Тазалыкез быдтэ шуыса, нокытын умой-умой гожтэмын ӧвӧл. Вань со кышканъёс — вераськонъёс гинэ. Тросгес керетӥды ке, одӥг оператор но асьмемын уз ужа. Эшшо 12 ар связьтэк курадӟомы на.

Асьсэлэсь малпанзэс вераны ӧдъязы муш возисьёс но. Электромагнитной излучениен сэрен мушъёс быро, пе. Споръяськон лэчыт пуромиз. Огдыре ог-огзэс кылэмысь ик дугдӥзы, кожалод. Операторлэн оскем муртэз калыкез буйгатыны выриз ик, 4G сотовой связь адямилы но, мушъёслы но кышкытлык уг кылдыты шуыса. Вышкае юнматэм котькуд антенналы Роспотребнадзор аслэсьтыз заключенизэ гожтэ. Антеннаез юнматэмзы, связь лэземзы бере эшшо кӧня ке пол эскеро излученилэсь кужымзэ. Собере эскеронъёсты 3 арлы 1 пол ортчытъяло на. США-ын сярысь, Россиын куронъёс трослы чурытэсь, шуэ оператор.

— Биграгуртъёслы кулэ ӧвӧл ке, ми доры коть бакчаямы юбо пуктэ, — куризы Байдагуртын улӥсьёс. — Кинлы ке жингыртон понна ми зӧк (бадӟым) сюрес вылэ потоно луиськомы. Туж курадӟиськомы. Ми сямен шуген улысалды ке, тазьы ӧй керетысалды.

Яр ёрослэн йырыз Александр Старцев: — Ёросамы вышкалы пумитъяськисьёс ӧй вал на. Биграгуртлы связь кулэ — калык токма уг ӝожтӥськы. Вышка пуктыны санитарной врачлэн заключениез вань. Участок висъямын, вань куронъёсты лыдэ басьтыса. Но куд-ог адямиос Прокуратурае вазиськизы бере, табере солэсь решенизэ возьмаломы. Заявленизэс толэзь куспын эскерозы.

Яр ёрос администрациысь специалистъёс пусъемъя, Биграгуртэ вышка «Цифровая экономика» нацпроектъя дунтэк пуктыны чакламын. Али гуртоос пумит султӥзы ке, ку сыӵе луонлык кылдоз на? Но таӵе валэктонэз куд-огезлэн кылэмез ик ӧз поты. Пумиськонэ лыктэмъёс куара сётоно кариськизы. Пумит луэмзэ вераз 37 мурт, вышка понна дурбасьтӥз 34-ез, мукетъёсыз мылкыдзэс вератэк кельтӥзы.

Альбина Бушмакина