Иже вуылӥзы Красноярскысь футболъя «Тотем» командаысь пинал футболистъёс

Соос — Красноярскысь 1 номеро нылпи юртысь ог 11-13 аресъем пиос. Соос ваньзы анай-атайтэк кылемын, будо-дышетско детдомын. Но та дырлы соос чемпионъёс ни — вормисе потӥзы нылпи юртын будӥсь пиналъёс пӧлын ортчись Дуннеысь Чемпионатын. Со сяна, 2018-тӥ арын та команда посол шуыса ялэмын вал футболъя FIFA чемпионатын.

Краснояркысь пиналъёс Удмуртилэн Тӧроеныз А. Бречаловн пумиськылӥзы

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Ӵапак та пиос, озьы ик «Тотем» клублэн президентэз Сергей Горбунов, тренерзы Михаил Губич кылдытӥзы тунсыко проектсэс — «Начни с чистого листа» шуыса нимазы. Со чакламын детдомъёсысь, колониосысь нылпиосты ӟеч уже — спортэ, футболэн шудонэ — ксысконлы. Та проектсы устоен лыдъямын, сое быдэстыны Президентлэн грантъёсызъя фондысьтыз уксё висъямын. Со сяна, та проектэз пыӵатыны юрттон борды басьтӥськизы Россиысь Общественной палата, Федерацияя Кенеш но Кыл кутытонъя федерал служба (ФСИН).

Озьы «Тотем» командаысь чемпионъёс вуыло пӧртэм улосъёсы, пытсэт сьӧры шедем пиосты таза улонэн эшъяськыто, быгатонлыкъёссэс усьтыны юртто. Та дырлы вуылӥзы ни Россиысь 8 нылпи колониосы, берпуметӥез вал Ижысь быдэ вуымтэослы чаклам воспитательной колония. «Тотемысь» футблистъёсын соос кужымзэс мертазы, туп ӵыжаса. Со сяна, Ижысь колониысь пиосын ужазы пӧртэм огазеяськонъёсысь (НКО) специалистъёс: соос визь-кенешен юрттӥзы, кылсярысь, кызьы улонын астэ шедьтоно, аслыд осконо, кызьы быгатонлыкъёстэ шараяно но соосты улоныны кутоно, мар кароно, выльысь пытсэт сьӧры ноку но медаз шеде ни шуыса.

«Начни с чистого листа» проектэз пыӵатӥсьёс, «Тотемъёс», пумиськылӥзы Удмуртилэн Тӧроеныз Александр Бречаловен. Красноярскъёслэсь кичӧлтонзэс со ушъяз, сое улосысьтымы нылпи колониосын пыӵатон ласянь юрттыны оскытӥз.

Елена Тугашова