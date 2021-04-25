Ижевске вуиз «Вормон поезд»
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25-тӥ оштолэзе вазь ӵукна Ижевске вуиз «Вормон поезд».
Поезд туж аспӧртэмлыко, со быдэсак тырмытэмын Быдӟым ож вакытэз тодэ вайытӥсь экспонатъёсын. Поезд кылдытэмын чугун сюрес вылын ужам ветеранъёслэн тодэ ваёнъёссыя. «Вормон поездэ» пырыса ик Быдӟым ож вакытэ вуоно кадь. Уже кутӥсько туала технологиос: 50 проекторъёс, борддоръёсын 18 видеосуредъёс, 12 ӝӧкъёс.
8 вагонъёсысь адӟыны луэ ожмаськонлэн 12 пӧртэм вакытысьтыз 150 скульптураосты: фронтэ сюрес, медсанчасть, немецъёслэн концлагерьзы, окоп, «чугун сюрес вылын ужась мунчо, Рокоссовский маршаллэн штабез, СССР-ын антибиотик кылдытӥсьлэн Зинаида Ермольевалэн лабораториез, блокада.
Та поездэн вазь ӵукна ик тодматскизы шаерысьтымы кивалтӥсьёс: Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев но журналистъёс.
«Вормон Поезд» Ижевске 2-тӥзэ вуиз, со ужалоз туннэ 20 часозь. Жаляса верано, пандемиен валче отчы шедьыны быгатозы азьпал гожтиськемъёс гинэ. «Волонтёры Победы» огазеяськонлэн Удмуртиысь ёзэныз кивалтӥсь Роман Санников верамъя, билетъёс 2 час куспын быризы. Гожтӥськыса вуттӥз 570 адями,туннэ соослы удалтоз «Вормон Поездэн» тодматскыны. Люкаськемъёслы капчи мылкыд сӥзизы «Италмас» ансамбльысь артистъёс.
Валентина Емельянова
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