Законэн но кырӟанэн артэ

Мария Ефремова «Выль куара — 2021» проектын вормиз

Яркыт шоу возьматӥзы егит кырӟасьёс но «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артистъёс «Выль куара» вожвылъяськонын. Кужмо, жингрес, шулдыр куараос ӵошатскизы вормон понна. Жюри тужгес вылӥ дунъяз Дэри ёросысь Лудӟыл гуртысь Мария Ефремовалэсь кырӟамзэ.

М. Ефремова

Туспуктӥз Амир Закиров

— Мария, ку тон крезьгурен эшъяськид?

— Школаямы крезьгуръя но эктонъя кружокмы вал, мукет пиналъёсын ӵош отчы ветлӥ. Нош 6-тӥ классын дышетскыкум, кырӟан борды эшшо золгес кыстӥськи. Анай-атаеным кенеши, огкылэ вуимы, мыным та удысын азинскыны кулэ шуыса.

Озьы 13 аресысен мон тодон-валан басьтӥ Ижысь П. Чайковский нимо крезьгуръя школаын. Гуртын урокъёсы бырем бере анай-атае монэ Ижкаре кырӟаны вайылӥзы, озьы котькуд нуналэ ортчылӥз, ӵукнаысен ӝытозь дышетскыса. Эшъёсы урокъёс бере поръяло, шудо вал, но мон соослы зол ӧй вожъяськылы, мыным кельше вал кырӟаны. Крезьгуръя школаын тросэзлы дыши, ми пӧртэм конкурсъёсы, фестивальёсы пыриськылӥмы.

— Кыӵе фестивалез али но тодад вайылӥськод?

— Ноку уг вунэты, дыр, Эстоние но Финляндие фестивальёсы вуылэмме. Уг малпаськы вал, мыным куке но кунгож сьӧрын сцена вылын кырӟаны удалтоз шуыса.

Али дышетскисько Ижкарын Россиысь правоя академилэн филиалаз, пӧртэм пумо конкурсъёсы ветлӥсько. Озьы ӵош дышетскись эшъёсыным видеоролик лэсьтонъя конкурсэ пыриськыны малпамы. Сое Китайын радъязы, быдэс дуннеысь ужъёсты кутӥзы. Видеомес дунъязы, Китае куное ӧтизы. Удмуртиысь ми кӧня ке кузя ветлӥмы, шаермы сярысь люкаськем калыклы верамы. Валамон, кыӵе ке творческой номер но возьматоно вал. Китай сцена вылын кырӟай.

— Дышетсконэд творчествоен вырыны уг-а люкеты?

— Воксё уг! Мон кема малпаськи, кыӵе профессия быръёно: улонме творчествоен герӟано яке мукет удысэ выжоно. Пичи дырысеным яратӥсько, ваньмыз радъямын, ӝажыосъя тыремын ке. Кутскем ужме пумозяз вуттӥсько, сое ӟеч лэсьтыны вырисько. Бен, со мыным куддыръя люкетэ. Дышетски но умой, школаез зарни медален йылпумъяй. Сямме но луонлыкъёсме эскерыса, юристлэсь ужзэ бырйи.

Кырӟаны со уг люкеты. «Выль куаралы» дасяськон вакыт туж яраз: нуназе йырыд законъёсын тырмемын, нош ӝытазе — нотаосын, кылбуръёсын. Озьы туж тунсыко улыны!

Дышетсконме быдтэме бе­ре улонме МВД-ен ик герӟаны малпасько, но крезьгур котьку вӧзам луоз.

— «Выль куара» конкурсэ сэзь вамышен лыктӥд, дыр.

— Ма, ӧй, туж сюлмаськи. Кастинг сярысь вотэсысь тодӥ. Интыям пукыны уг яратӥськы бере, отчы пыриськеме потӥз. Малпай, мыным со туж пайдаё луоз шуыса. Лыктӥ кастинге. Пуки черодын, калык трос вуэм.

Залэ кырӟаны пыри, азям «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артистъёс пуко, сак кылзо, юанъёссэс сётъяло: кытын дышетскисько, малы проектэ пыриськеме потэ. Ульяна Климкина «Шундыкар» лагерьын «Лу воргорон» кырӟан гожтӥз вал, сое но «Чоръялоз атасэд» калык кырӟанэз быдэстӥ. Ӧй но валалля, мар пӧрмиз, кызьы ваньмыз ортчиз. Кастинглэсь йылпумъянъёссэ берло ивортомы, шуизы. Кема витёно ӧз луы, ӝоген тодӥ, монэ проектэ ку­тӥзы шуыса.

Вормон

Туспуктэм басьтэмын М. Ефремовалэн архивысьтыз

— «Выль куара» кылем арын ик ортчыны кулэ вал, но со вакытэ коронавирус вӧлмыны ӧдъяз, соин сэрен ӵошатскон ӧз ортчы. Мылкыдыд куашказ вал-а?

— Конечно, куашказ! Мон малпай вал, «Выль куара» воксё уз луы ни шуыса. Куке но озьы ик пыриськи «Шунды» огазеяськонлэн «Куарагур» проектаз, кырӟанэ но гожтэмын вал, но солэн финалэз ӧз ортчы. Табере таӵе ик учыр «Выль куараен» кылдӥз. Макем мон шудтэм адями шуыса, малпалляй. Одӥг удмурт проектлэн но йылаз-пумаз ӧй вуы. Умой, туэ ӵошатсконмы ортчиз, бадӟым но чебер концерт пӧрмиз.

— Тонэ нодъяз вал «Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн чеберлыкъя кивалтӥсез Наталья Ушакова, капчи-а соин ужаны?

— Монэ Наталья бурд улаз кутӥз шуыса, тодӥ но, туж шумпотӥ. Со мыным трос тодон-валан сётӥз, солы луыса мон сцена вылын асме эрикогес шӧдыны кутски, аслым оскыны ӧдъяй. Натальяен туж капчи вал, кылмы тупаз.

— Ӵошен-а бырйиды, мае концертын кырӟалоды?

— Бен, но ми туж кема малпаськимы. Адямиос репетировать каро ини, нош ми весь кырӟан бырйиськомы. Секыт вал валаны, мар золгес тупалоз. Ачим но уг тодӥськы вал, мае кырӟаме потэ.

Ог ӝытэ вань удмурт кыр­ӟанъёсын бугыръяськи, отысь-татысь утчаськи. Шуак тодам лыктӥз: «Шундыкарын» англи кылысь берыктэм кырӟанэз быдэсъяй вал. Оло, со тупалоз? Натальялы возьматӥ. Со шуиз: «Малпасько, самой та кырӟан вылэ ик дугдоно!»

Нош дышетӥсеным ӵош ми кырӟамы Н. Ушаковалэсь «Яратон» кырӟанзэ, тазэ сэрыт бырйимы. Мон дэмлай, Наталья шуиз, ачиз но сое ик дэмланы малпа вал шуыса.

— Зол-а сюлмаськид концерт азьын?

— Таӵе бадӟым ужрадъёс мон понна стресс, мон туж сюлмаськись адями. Вормон сярысь ӧй малпаськылы, угось трос кужмо конкурсантъёс вал, кылсярысь, Виталий Белков, Антон Белослудцев (2-тӥ инты басьтӥз), Света Зянкулова (3-тӥ инты басьтӥз но учкисьёслэсь тужгес но трос куараоссэс люказ). Мон соосын «Шундыкарысен» тодмо, валасько вал, кужмо номеръёссы луозы шуыса. Репетициос дыръя но соос асьсэдыз зол возьматӥзы: яркыт тусъёссы, куараоссы. Кышкасько вал соосын ӵошатскыны. Пумозяз ӧй валалля, кин вормыны быгатоз.

— Нош вормисьёсты ялыкузы, кыӵе малпанъёсын сцена вылын сылӥд?

— Сюлмы туж зол кокаськиз, куалекъяса сылӥ. Оски ик, вормисьёс пӧлы шедё, кыӵе ке инты басьто шуыса. Озьы ик пӧрмиз. Но со шӧдтэк шорысь вал, мон номыре ӧй вала кадь, долкаса сылӥ… Али гинэ валаны кутскисько, ворми шуыса.

— Тыныд ӟеч кузьым лэсьтӥзы — аслэсьтыд кыр­ӟандэ студиын гожтод. Вань ни-а малпанъёсыд, кыӵе кырӟан со луоз?

— Али шугъяськисько на вераны, малпаськисько. Оскисько, толэзь ӵоже валанэ кылдоз ини. Зэмзэ ке, кырӟан гожъяны мон уг быгатӥськы, мыным со шуг потэ. Удмурт кылбур гожтыны секыт, нош мынам потэ удмурт кырӟась луэме. Али мукет артистъёслэсь кырӟанъёссэс быдэстӥсько, пӧлаз вань джаз но, рок но, поп но. Мар кельше — сое ик кырӟасько. Аслэсьтым образме ӧй шедьты на. Но туж потэ азинскеме, крезьгуро удысын нимме кельтэме. Со понна, нырысь ик, кырӟан гожъяны быгатоно. Сотэк уз луы. Оскисько, «Выль куараын» вормеме монэ интыысьтым вырӟытоз но, сюлмам гуръёс вордскыны кутскозы.

Мария Емельянова