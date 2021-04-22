Дӥсьтӥсьгес луоно

Дано удмурт кылбурчилэсь, врачлэсь Ашальчи Окилэсь ужзэ азьланьтӥсьёс али но лачак. Удмурт калыкез творчествоенызы бурдъясь, ӟеч ужъёсынызы сьӧразы валтӥсь адӟымон нылкышно­осты арлы быдэ пусйыло Ашальчи Оки нимо йӧскалык премиен. Туэ лауреатъёсты данъязы но удмурт кылбурчиез вордскем нуналаз буре вайизы Дэри черкогуртын 16-тӥ оштолэзе.

Дышетӥсьёслэн секциязы вераськон мынӥз

удмурт кылэз утён сярысь.

Туспуктӥз Максим Егоров

Залэ медам кыльы

Ужрадэз радъязы «Удмурт кенеш», «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонъёс, Дэри ёрос администрация.

Шаерысьтымы пӧртэм сэрегъёсысь, Пермь улосысь, Башкортостанысь но Татарстанысь вуэм куноосты туж шуныт пумитазы. Ужрадлэн кутсконаз котырес ӝӧкъёс, пумиськонъёс радъяськизы. Ӟыр­дыт вераськон ӝу­тӥськиз удмурт кылэз азинтонлы но дышетонлы сӥзем секциын. Татчы люкаськизы шаерысьтымы кужмоосыз визьнодасьёс, дышетӥсьёс но школаосын ки­валтӥсьёс.

Сюлмаськонъёс котькытын огкадесь. Кылсярысь, туэ дышетскисьёс пӧлысь 8 процентэз гинэ удмурт кылэз анай кылэз сямен предмет чотын дышетонлы куриськон гожтӥз. 86 школаосын сое факультативын валэкто. Удмурт классъёс тужгес трос кулэсмемын Можгаын, Шарканын но Балезиноын. Дышетӥсьёс тае ресурсъёс тырмымтэен но герӟало. Интернетэн гинэ но югдур котькытын огкадь ӟеч ӧвӧл. Нылпиослэсь тунсыкъяськонзэс сайкатон вылысь урокъёсты шудонъёс пыр ортчытоно, квестъёс радъяно, шуо. Удмурт кылэз азинтонъя программа ӧз луы ке, номыр но уз воштӥськы, пусйизы уноез. Дышетонъя но наукая министерствоысь дышетонъя отделлэн ки­вал­тӥ­сез­лэн вош­тӥсез Валентина Корепанова верамъя, али Йӧскалык политикая министерствоен валче сыӵе программа дасяло.

— Та вераськон залэ медам кыльы. Со малпаськыны инъет мед луоз: мар карыны азьланяз котькудмы быгатомы кылмес утён но азинтон понна, — шуиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова.

Калыкез ӝутоно кылбурен

Кылбуретэн «висисьёсты» люказ «КылБуран» секция. Удмурт поэзилэн туннэ нуналэзлы но ортчем вакытъёсызлы вакчияк дунъет сётӥз филология наукаосъя кандидат Александр Шкляев.

— Туала поэзия интеллектуальной, эрико, но солы уг тырмы лыдӟись, малы ке шуоно удмурт кылын вераськисьёс но ичигес луэмын. Асьмелы выльысен кулэ калыкез ӝутӥсь, бурдъясь агитационной кылбуръёс. Кылсярысь, тодамы ваёно, кызьы кылбураз Кузебай Герд, кыӵе кужмо вал солэн кылбурезлэн формаез, — вераз Александр Григорьевич.

Та секциын кылбуръёссэс лыдӟизы, тодмо кылбурчиос сяна, поэзие али гинэ зымисьёс — УдГУ-ысь Удмурт кылосбуръя, финно-угроведениея но журналистикая институтысь студентъёс Ульяна Климкина, Карина Васильева но Наталья Глезденева. Усьтӥзы кылбурчиос кӧтӝожзэс но. Кылсярысь, Дэбес ёросысь Эльвина Будина сюлмаське, гуртысь кылбурчиос вужерын уло шуыса:

— Удмурт кылын гожъяськисьёсмы гуртъёсын трос, нош соослэсь творчествозэс адӟисьёс туж ичи. Быгатоз-а «Удмурт Кенеш» поэтъёслы кызьы ке юрттыны? Котькуд ёросысь одӥг ке но поэт сборниксэ поттыны мед быгатысал, — шуиз кышномурт.

Грак ёросысь Лолошур-Возжи гуртысь дышетӥсез Людмила Гусеваез пумиськон бурдъяз. Азьло со аслэсьтыз кылбуръёссэ тетрадьёсаз возе вал, табере мылкыдыз вань соосты калыклы возьматыны.

Адямиен вераськоно

Таза улонлы сӥзем секцие люкаськизы ёросъёсысь медицина удысысь ужасьёс но вань мылкыд карисьёс. Люкаськемъёс юанъёссэс сётъязы ӧтем специалистъёслы — Дэри ёрос больницаысь акушер-гинекологлы Татьяна Тереховалы но Ижысь 6 номеро больницаысь аллергологлы, иммунологлы Надежда Гузнищевалы.

— Ашальчи Оки кылбурчи гинэ ӧй вал, быдэс улонзэ со сӥзиз калыкез эмъянлы, — пусйиз секциез нуись, «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева. — Калык пӧлын алигес ортчытэм юалляськонмы возьматӥз: нылкышноосты туж сюлмаськыто тазалыкен герӟаськем ужпумъёс. Соин ик соос сярысь нимысьтыз вераськоно кариським. Угось удмурт движениын врачъёс озьы ик шӧдскымон инты басьто, калык пӧлын валэктон уж нуо.

Тазалыкез утён удысылы сӥхзем секциын

Туспуктӥз М. Егоров

Татьяна Терехова нылкышнолэн тазалыкез сярысь мадиз, нош Надежда Гузнищева вераськиз ковид но мукет паласькись висёнъёс вакытэ тазалыкез утён сярысь.

— Мон ог 15 ар ӵоже ужай Дэри ёросысь кышномуртъёслэн кенешазы. Шуге-леке шедем, юон вылэ чӧлскем адямиен вераськыны быгатоно. Юрттыло психологъёсын пумиськонъёс. Со сяна, ог-огдэ чакласа улоно. Тани Шор Постолын умой ужаз кышномуртъёслэн кенешсы, соос «Трезвое село» проектэз улонэ пыӵатӥзы. Общественной огазеяськонъёс калыклы администрациен кусып возьыны юрттыны кулэ, — пус­йиз Татьяна Терехова.— Висён адямилэсь кыӵе выжыысь потэмзэ учкыса уг улы. Но котькуд калык­лэн аспӧртэмлыкез вань. Удмуртъёс туж возьдаськисесь, чидасесь. Соин сэрен висёнзы сярысь ӵемысь уг верало, врачъёс доры шер ветло. Удмурт адямилы капчигес усьтӥськыны удмурт врач азьын, солы со ӵыжы-выжыезлы сямен оске, — шуиз Надежда Гузнищева.Та пумиськонын йӧскалык политикая министр Лариса Буранова пус­йиз: удмурт калыклэсь традициоссэ утён сярысь вераськыкумы, сюлмаськиськом культураез, кылэз утён сярысь, нош улон-вылонэн герӟаськем сямъёс вуно. Удмурт калыклэсь кема дыр ӵоже люкам визьзэ, таза улонэн, семьяен герӟаськем сямъёсты вунэтоно ӧвӧл.

Р. Шкляева

Ӟигар мед луоз на

Ужрадэз йылпумъяса, ӟеч­кы­лазы Ашальчи Оки нимо премиен туэ пусъем лауреатъёсты. Огез сцена вылэ ӧз туба — Венгриысь Этвёш Лоранд нимо университетысь тодосчи Жужанна Шаланки удмуртъёслы мадьяр шаерысь пӧсь салам гинэ вераз. Та дано тодосчи кема аръёс ӵоже удмурт кылэз эскере, солэсь данзэ ӝутэ.

Мукетыз лауреат — Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь Римма Шкляева — «Палэзё сӥзьыл» ансамбльлэн кивалтӥсез, самодеятельной композитор, кылбурчи, азьветлӥсь, ужысь ветеран, дышетон удысысь отличник. Римма Ивановна кырӟаз Ашальчи Окилэн кылбурезъя гожтэм кыр­ӟанзэ.— Людмила Христолюбова тодосчи куке но вераз вал: кыдёкысь гуртысь адямилэсь тыршемзэ умгес адӟиське. Мон туж шумпотӥсько, Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртысь адямиез адӟиды шуыса. Ӟигар мед тырмоз на азьланяз но ужаны, — шуиз Римма Ивановна.

Анастасия Шумилова