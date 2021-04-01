Дышетон понна аслыд кык полэс дышетсконо

Галина ПАВЛОВА быгатыса кивалтэ Алнаш ёросысь дышетонъя управлениен. Озьы ик «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь ёросысь ёззэ 10-тӥ арзэ валтэ. Капчиен огкыл шедьтэ котькинэн. Котькыӵе ужрадэз ортчытыны мыло-кыдо басьтӥське, ачиз пӧртэм проектъёсты ӵектэ но ёросазы пыӵатэ. Галина Юрьевна пусъемын Удмурт Элькунлэн Тӧроезлэн Таукаронэныз, Кун Кенешлэн, Дышетонъя но наукая министерстволэн Данъян грамотаосынызы но мукет данъетъёсын.

Г. Павлова

— Галина Юрьевна, пичи дыръяды артистка луон сярысь малпаськоды вал, шуо. Алнаш калыкез школаысен ик паймытъяськоды вылэм…

— Школаын дышетскыкум, театральной кружоке ветлӥсько вал. Мугорын лапег ке но, Инмар куара сётэм. Туж кельшылӥз сцена вылын шудыны. Мария Митрошина дышетӥселы тау, егит муртлы арлыдоослэсь но рольёссэс шудыны оскылӥз. Москваысь театральной училищее пырыны дасяськисько вал. Аслам телевидениын диктор луыса ужаме потылӥз. Синмаськыса учкылӥ дикторъёс шоры. Газетысь тужгес секыт статьяосты шара лыдӟылӥсько вал кылме волятон понна. Огпол анае вӧзаз пуктӥз но, куаразэ будэтытэк, лад-лад шуиз: Галя, тон артистка но, диктор но уд луы, тон Удмурт кун университетысь удмурт филология факультетэ пырод. Малы ке нокыӵе пумитъяськон мылкыды ӧз кылды: УдГУ-э дасяськыны кутски. Али валасько: анае, статуправлениын ужась нылкышно, картэзлэсь ӵыжы-выжыоссэ сӥлы карыса, монэ дышетӥсе ыстӥз. Песятаймы Севастополь кемысь вал. Отын со физикаен-математикаен ды­шетылӥз. Быдӟым ож дыръя мина улэ сюремын. Ож бере песянаймы сьӧры Алнаше улыны лыктэмын. Мынам атае, Юрий Кутузов, весь со сярысь вера вал. Атае сельхозхимиын шофёр луыса ужалляз, нош визьмыз но улонэз валанэз туж бадӟым вал. Анаеным соос монэ котьку чебер дӥсяны турттӥзы. Сузэре но, выны но вордскизы на, но монэ золгес эркияллязы кадь потэ.

УдГУ-эз йылпумъяме бере соос малпало вал, мон Иже кылё шуыса. Нош мынам аслам калыкелы кулэ луэме потӥз.

— Ёросын тӥледыз возьмало вал-а?

Студент вакыт

— Ужен секыт вал. Кучыран школае дышетӥсе кутскон понна бадӟым конкурс пыр потоно луиз. Урокъёс нуыны оскемзылы дотово шумпотӥ. Алнашысен Кучыранозь нуналлы быдэ автобусэн ветлоно луоз шуыса, воксё ӧй куректы. Ӵукналы быдэ шумпотыса дыртылӥ пиналъёс доры.

Кучыранын мон оглом 4 ар ужай, 2 арзэ — директор луыса. Соку коллективен быгатӥмы школаез котыр ласянь юнматыны. Жаляса верано, али школа ӧвӧл ни — пиналъёс кулэсмемен, пытсано луиз. Но юртаз кылем арын музей усьтыны быгатӥмы. Табере быдэс элькунысьтымы калык совето вакытысь дышетон системаен тодматскыны отчы вуылэ.

— Но тӥледыз шумпотыса ӵемгес тодазы вайыло Асангуртын.

— Асан школае сюрон — мон понна бадӟым шуд вал. Отчы директоре келязы. Автобус возьмано, попутка утчано ӧй вал ни — праволы дышетски, кредитэн машина басьтӥ. Бурдъяськыса кадь уж доры ветлылӥ. Асангуртысь «Молодая гвардия» хозяйствоен кивалтэ Михаил Крылов, гурт поселениен — Нина Миронова. Кыкназы йӧноесь, визьмоесь, адӟем карымонэсь. Данъяськисько вал, соосын артэ гурт калык понна ужасько шуыса. Ужрадъёсты дэмен ортчытъямы. Соос сьӧрысь медам кыльы кадь йӧтылӥз. Соослэсь тросэзлы та улонын дышетски. Туж потэ вал, школамы мукетъёсызлы адӟем карымон медло шуыса. Ужаменыз гинэ ӧвӧл, вылтусыныз но. Озьы столовоез кафелы пӧрмытӥмы. Ним сётӥмы, пушсэ чеберъямы, ӝӧккышетъёс вӧлдӥмы, меню лэсьтӥмы. Огпол куное вуылӥз Удмуртилэн президентэз Александр Волков. Со шуиз: тӥляд татын городской кафеын кадь. Со ужамелы туж бадӟым дунъет вал.

Дышетӥсь

Отӥяз малпаськыны кутски: мар меда сыӵезэ лэсьтоно на? Кыӵе ке пытьые мед кылёз кадь потэ вал. Анай-атайёслы, дышетӥсьёслы, гурт калыклы ӵектӥ: оло, школалы югдытӥсьмылэсь, ас пал муртмылэсь Трофим Борисовлэсь нимзэ сётоно? Ваньзы дурбасьтӥзы. Документъёс лэсьтэм бере ни мукет малпан кисьмаз: умой дышетскись пиналъёсты Трокай Борисов нимо премиен арлы быдэ пусъёно. Со дырысен Асангуртысь школалэн данъян пул вылаз

16 нылъёслэн-­пиослэн туспуктэмъёссы интыямын ни. Озьы дунъямысь нылпиос кужмогес, визьмогес луыны тыршо, золгес дышетскыны, ог-огзэс ортчыны туртто. Нош анай-атайёссы макем шумпото нылъёссы-пиоссы понна. Асьсэдыз но таукаронэн пусйиськом. Ужрад зэмос праздниклы пӧрме.

Калыклэсь мылкыдзэ адӟыса ни, малпан лыктӥз: ёрослэсь Ашальчи Оки нимо премизэ нылкышноослы сётъяло бере, воргоронъёсты но кызьы ке дунъяно. Соос ужрадъёсы, оло, сокем ӵем уг пырисько, но гуртазы улон-вылонэз радъяло, ӟеч специалистъёс, йӧно кузпалъёс но атайёс луо. Соослэсь но данзэс ӝутоно. Озьы ёрос кивалтӥсьёслы вазиськи. Дурбасьтӥзы. 2010-тӥ арысен районысьтымы котыр ласянь адӟем карымон пиосмуртъёс­ты Трокай Борисов нимо премиен пусйиськом. Табере 25 воргоронъёс озьы дунъямын ни. Котькуд поселениысь арысь аре конкурсэ тросгес но тросгес муртэ ӵекто. Ваньзы адӟем карымонэсь. Устозэ быръён понна куара лушкем сётӥськомы.

— Кин ке тодэ-а, тӥ та премиез ӵектӥды вал шуыса?

— Со сярысь вераса уг ветлӥськы, уг мактаськиськы. Валтӥсез — со премия мед луоз, гуртоос асьсэ адямиоссэс мед ӵектозы. Гуртъёслы со туж кулэ. Ог-огзылэсь адӟем карыса, йӧногес, котыр ласянь умойгес луыны туртто. Ачим но, соос шоры учкыса, арлыд люкаськемъя воштӥськисько. Азьвыл куддыр малпаськытэк кылме но верасько вал. Асьмелэн, нылкышноослэн, сюлэммы ӵемысь уртче ук. Табере аслым ачим шуисько: нырысь малпанэныд уйзэ ортчыты… Вӧсь карыны капчи. Визь сое вунэтэ, нош сюлэм кема возе ук.

— Дышетонъя управление ужаны ӧтьыкузы, кема малпаськиды-а?

— Со выль улон мытэм кадь луиз. Вал-а кышканэ? Удысме тодӥсько. Ужаме, асме эскереме потэ вал. Туж бадӟым тау со понна ёросмылэн йырызлы Алексей Семеновлы — со ӵектӥз, со кивалтӥсе юнматӥз.

Осконзэ медам тӥя — озьы тыршисько ужаны. Куспамы кенешиськомы но, ваче но вуылӥськомы. Ужын сотэк уг луы. Зуркыт луоз шуыса, шӧдӥсько вал. Нуналъёсы пӧсь ортчо. Али тани сельской сходъёсын калыкен кенешылӥсько. 9 нылпи садъёсты школаос борды 1-тӥ сентябрьысен огазеяно. Кытын но отын 12-18 нылпи садэ ветлэ. Со быдэс группа но ӧвӧл, нош садлы нимаз заведующий возёно. Куд-огез проектъёсын но уг выро, ужзэс азинтон сярысь но сокем зол уг сюлмасько. Садэн школа одӥг липет улын ужазы ке, со бюджетэз но шыръян луоз. Куд-ог мукет ёросъёсын озьы ужало ни. Милям но одӥг-ог садъёсын реорганизация ортчиз ни. Отын дышетонэз радъяны капчигес луиз. Заведующиез ужтэк ӧм кельтэ — директорлэн воштӥсез карим. Но таин валче «калык тушмон» луиськиз. Куд-огез синмам ик верало: садъёсты быдтӥсез сямен, пе, тодамы кылёды. Но ми быдтыны ум малпаське — ужзэс ӟечомытыны турттӥськомы.

«Точка роста» центр усьтон дыръя (шорысез)

Кылсярысь, Кузёбай гуртын садзы куашкано кадь вал ни. Нош школа 192 пиналлы чак­ламын, отын ог 90 пинал дышетске.

Огпал люкетсэ быдэсак садлы сётӥмы но, ваньмызлы каньыл луиз. Ёрос центрысь гинэ садъёсты огазеяммы уг луы — ныпъетсы бадӟым. Кылсярысь, черкогуртысь «Берёзка» садэ ог 200 пинал ветлэ, заведующийлэн кыл кутонэз но бадӟым.

Куд-огез малпа, дыр: кивалтыны капчи, косъяськы но — ужез быре. Дышетонъя управленилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез сямен ужакум, мон шӧдӥсько вал: мон кинлэн ке тыбыр сьӧраз. Ачид кивалтыку, кыл кутон быдэсак ачид вылын. Валаськод: ог 3 сюрс дышетскисьёслэсь, нылпи садэ 1 сюрс 146 ветлӥсьёслэсь, 1 сюрс кузя дышетӥсьёслэсь нуналзэс радъяно, шуг-секытъёсын медаз пумиське шуыса сюлмаськоно. Тон нырысь сюрес возьматыны кулэ. Куддыр курдано но, кепыр но ваёно. Но тынэсьтыд уждэ нокин но тон кадь уз тоды. Юа, вера, валэкты. Весь кураськоно луэ — нокытчы уд пыры. Тани Вуж Шудья школае пырон кал ӧй вал ни: выжъёсыз интыен-интыен сисьмемын, укноостӥз тӧл шула, гумыоссэ вошъяно. Капитальной ремонт лэсьтыны уксё портыны быгатӥмы. Тупатъян ужъёс тани-тани йылаз-пумаз вуозы. Арлы быдэ кыӵе ке сюлмаськон сюре. Ёросын дышетон учреждениос 37 лыдъясько, ваньзэ ялан тупатъяно-кышъяно. Кылсярысь, али сиён пӧзьтон блокъёсты выльдоно. Ёросамы тросгес мед луозы кадь нылпиослы котыр ласянь будыны юрттӥсь центръёс. Лэсьтэ, мынэ, шуэ ёрос йырмы Алексей Семенов. Со котькуд куронмес, ӵектонмес вала. Кылсярысь, ёрос бюджетысь Байтэрек но Алнаш школаосты выльдыны, татчы «Точка роста» визьнодан центръёс лэсьтыны кӧня ке миллион манет кошкиз. Шумпотӥсько: командамы юн. Оген венез но уд ӝуты.

Дышетӥсьёслэн, пиналъёслэн, анай-атайёслэн арлы быдэ куронъёссы йыло. Соосты кылыны тыршиськомы. Урамысен дугдытыкузы но, котькинэ кылзӥсько. Кивалтӥсь нырысь ик мукет адямиослы шуг-секытысьтызы потыны юрттыны пуктэмын ук. Калык­лы уката матэгес луэме потэ.

Школаысь дышетскисьёсын ӵош

Муртэ дышетон понна аслыд кык полэс дышетсконо. Соин ик тодон-валанме ялан будэтӥсько. Мукет ёросъёсы но потаськомы. Кытчы ке мынӥськод ке, одно маке выльзэ адӟиськод. Кылсярысь, Сьӧлталан проектъёсын зол ужало. Милям но эшшо кужмогес кариськоно. Мылкыд гинэ кулэ. Специалистъёсмы милям юнэсь — котькыӵе ужез оскыны луэ. Директоръёсмы но яркытэсь, ӝыныез — воргоронъёс. Мукет ёросъёсын пиосмурт директоръёссы ӧжытгес ни. Нош ми возиськомы, кузязы ветлӥськомы. Котькуд ужасьлэсь юн палзэ но, ляб палзэ но тодӥсько. Ляб палзэ юнматыны турттӥсько. Тышкаськоно луэ ке, аслым но секыт. Кортлэсь ӧвӧл мон. Кабинетам ворсаськыса бӧрдэме но вань. Бӧрысь буйгасько: куаретӥд бере, озьыен, вал мар понна. Умойгес ужаны тыршозы. Жаляса верано, кивалтӥсь ӟеч гинэ луыны уг быгаты. Аслад кыл вылад чурыт сылоно луэ мукет кивалтӥсьёс азьын но. Кылсярысь, кылем арын школаын дышетскисьёс пӧлын тол ӵошатсконъёсты Алнашын радъян понна ваньмылы юн пӧсяно луиз. 500 пиналэз дорамы пумитаны быгатӥмы. Ваньзылы мылкыд сётыны тыршимы. Котькытчы мед мыном, валасько: тыбыр сьӧрам алнаш калык.

— Кызьы ёросысь «Удмурт Кенешен» кивалтыны вуттӥсь­коды на?

— Таиз борды 10 ар талэзь азьвыл кутски. Со монэ алнаш калыклы матэгес кариз, дышетӥз кусып тупатыны, кыл шедьтыны. Со пыр мон элькунысьтымы зэмос эшъёс шедьтӥ. Трос дырез, сак­лыкез кулэ каре калыкен ужан. Тужгес секытэз — валэктыны, кыл шедьтыны быгатон. Аслым но адямиосын пумиськонъёс кужым сёто.

Ужрадъёс дасяно, конференциос радъяно. Сцена вылэ тубеме азьын малпасько: мар вералом? Мыным куддыр шуо: мар сюлмаськиськод, потод, маке вералод — секыт шат? Ымез усьтӥд но, кыл ачиз кисьтӥськиз — озьы ӧвӧл. Огшоры зулён понна пӧртэм передачаос вань. Калыклэсь сюлэмзэ вырӟытоно, маке ӟечсэ лэсьтоно. Конференциос, ужрадъёс азьын трос лыдӟиськисько, дасяськисько. Сцена вылэ тубеме бере но чакласько: кылзӥське-а калык? Ӵемысь юасько: валамон верасько-а? Котькудӥз дорозь мед сузьтӥськом кадь. Картэ шуэ вал: малы со тыныд кулэ? Бер ӝытозь дасяськемелы паймылӥз. Табере вала ни: удмурт калыктэк мон уг быгатӥськы.

Удмурт азьветлӥсьёсты пусъён дыръя

Одно учкисько: ужрадъёсмы одӥг нуналскын гинэ медаз ортче — сяме мед пыӵалозы, отчы пичиез но, бадӟымез но мед пыриськоз. Валче ужаськомы егитъёслэн «Шунды» огазеяськонэнызы но, культура удысысь спе­циалистъёсын но. Фольклор фестиваль-а со, кон­ференция-а, табере котькудаз сямен пырисько артысь ёросъёсысь но Татарстанысь нылпиос.

— Ёросын калык ӟучоме шуыса, сюлэмды шуг луэ, дыр?

— Удмурт кылэз дышетӥсьёс арысь аре кулэсмо шуыны уг луы. Шонергес верано ке, удмурт анай-атайёс нылпиосынызы ӟучен верасько. Берло дыре котькытын озьы. Котьма ке но 20 школаос пӧлысь 18-аз удмурт кылэз но литератураез нылпиос предметэз сямен дышето, 2-аз — факультатив амалэн. Со анай-атайёсын ужамлэн емышез.

Одӥг аре Алнаш шор ёзо школаын удмурт класс люканы ӧм быгатэ. Школалэн директореныз анай-атайёс доры потӥмы. Удмурт классын ремонт лэсьтӥмы, юн дышетӥсез пуктӥмы. Класс усьтӥськиз. Туэ 1-тӥ сентябре нош 16 пинал удмурт классэ лыктоз. Соиз урод, таиз урод шуыса котькытын сямен ӝожтӥськисьёс вань ик. Сыӵе дыръя шуисько: нош тӥляд нылпиосты удмурт классэ ветло-а? Уг, малы со кулэ, секыт сое дышетыны, шуо. Вазисько: анай-атайёслы секыт, нош нылпиослы ӧвӧл — соос губка кадь ваньзэ али пыӵато, трос кылэз тодӥсь муртлэн визьмыз трослы вылӥынгес луэ.

— Ужаны кытысь кужым басьтӥськоды?

— Семьяын умой ке, уже но капчи мылкыдын дыртӥськод. Нырысетӥ картэным люкиським 10 ар валче улэммы бере. Дунне шоры учконмы ӧз тупа, лэся. Школаын урокъёс бере но ужрадъёс ортчытоно, документъёсын выроно, таин валче берозь ӝегано. Кушты уждэ, шуэ. Кызьы дорын пуком? Пурысь шырпи кадь луэм уг поты. Удмурт ужрадъёсы но сюлэм кыске. Вожаны, керетыны кутскиз. Тазьы улыны уг быгаты шуыса валай. Нылме кутӥ но кошки. Люкиськеммы бере 4 ар кулэ луиз мыным выльысь воргоронъёс шоры учкылыны. Соку пумиським Ваняен. Ми соин ныл но пи вордӥмы на. Пичиез но, бадӟымез но пиналъёсмы табере ог-огзытэк уг быгато. Бадӟымез нылмы Ижын улэ. Квартираяз маке тӥяське ке, уксёез быре ке, Ванялы соку ик жингыртэ. Солы оске. Ваня атайзэ воштӥз. Вань яратонзэ кузьмаз. Картэ — зарни адями. Юртъер котырын созэ-тазэ лэсьтоно вал шуыса малпасько гинэ, учкисько но, лэсьтэ ни. Мерттэм помидорез гинэ но со утялтэ. Кышнопалан пыжиськыкум но юрттӥськыны кутскысалыз, дыр, но ачим уг лэзиськы: со мынам интые.

Яратоно кузпалыныз

Ку меда лымы шуналоз ни шуыса возьмасько. Сыӵе, бакчае потыса, мерттӥськеме потэ ни. Яратӥсько мон сюйын бугыръяськыны. Сяськаостэк улэ­ме уг луы. Сяськалы уксёме ноку уг жаляськы.

Ваня но солэн анаез мумы-бубыме быдэсак воштӥзы кадь. Соос — мынам пыкъетэ но кужыме. Анайме 6 ар талэсь азьвыл ватӥ. Шуак вуиз та кайгу. Синкылитэк вераме али но уг луы. Анай котькинлэн улоназ бадӟым инты басьтэ, дыр. Али но со уг тырмы. Ар ортчыса, атае кулӥз. Со висе ни вал бере, кошконэзлы ми дась вал ни. Туж курадӟиз, султамез луытэк. Ути-вордӥ сое. Солэн кошконэз курадӟонэн люкиськон кадь луиз. Сузэре Ижкарын, выны Уйпалан ужало. Анаймы котьку турттэ вал, эшъяськыса мед уломы шуыса. Дорады кадь мон доры берталэ, шуи соослы. Озьы ик луэ.

— Льӧль малпанды кыӵе?

— Зарезь дуре вуылэме потэ. Со лул-сюлэмез бурмытэ, шуо. Собере, мон дась ни песянай луыны. Нылы ӟеч кузпал мед шедьтоз шуыса малпасько. Пичи пиналъёсмы огез 2-тӥ классын, мукетыз туэ 1-тӥ классэ мыноз. Ми соосын нуналаз 8 пол одно ик ӟыгыръяськиськом. Нылпиосты одно ик тырмыт вешано, шуо ук. Куддыр соос мыным вазё: туннэ 7 пол гинэ ӟыгыръяським ай. Соослы данъяськымон анай луэме потэ.

Елена Сараматова