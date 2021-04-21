«Гурт адями» конкурсмылэн куара сётон люкетэз йылпумъяськиз

Конкурсмес 9-тӥ арзэ ортчытӥськом ни, со дырысен кӧня йӧно, ӟеч, сюлмо, синмаськымон адямиос сярысь материалъёс гожъямы ни. Озьы ке но арлы быдэ вожвылъяськон выль нимъёсты усьтэ. Конкурсын вормисьёслы газет нокыӵе бадӟым кузьым уг сӥзьы. Но арысь аре гуртоос асьсэ адӟем карымон муртъёссы сярысь верало, арлы быдэ пӧсь вожвылъяськон пуроме. Со ик дуно: калык ӟеч лэсьтӥсьёссэ дунъя, дурбасьтонэ мыло-кыдо пыриське.

Туэ вожвылъяськонмес Интернетын гинэ радъямы, шумпотымон, ас пал адямиоссылы куара люканы юрттӥськизы быдэс ёросэн, дурбасьтыны курыса ивортонъёс потазы ёрос администрациослэн, ёрос газетъёслэн вотэс бамъёсазы. Озьыен, вожвылъяськонэ пыриськем муртъёсты, гуртазы гинэ ӧвӧл, быдэс ёросын, Удмуртиын гажало. Конкурсэ ӵектэм муртъёс пӧлы юнме шорысь шедемъёс ӧвӧл – ваньзы устоесь, синмаськымонэсь, зэмосэсь, данъяськымонэсь!

Туэ вожвылъяськон 5 номинацияя ортчиз, отчы ӵектэмын вал 26 адӟем карымон адямиос но 4 гуртъёс. Куара сётонэз радъямы Интернетын, но куд-ог вожвылъяськисьёслэн сокем вормемзы потӥз, пӧечи куараос люканы кутскизы. Нокинэ конкурсысь ӧм поттэ, но шугъяськытӥсь учыръёсы нимысьтыз комиссия люкаськыса кенешиз.

«Устоез кивалтӥсь» номинациын нюръяськизы Вавож, Пичи Пурга, Шаркан ёросысь 4 муртъёс — муниципал кылдытэтъёслэн йыръёссы но хозяйствоен кивалтӥсь. Гуртоослэн верамысьтызы шӧдӥськиз, кивалтӥсьёс косъяськыса гинэ уг уло: асьсэ уженызы, мылкыдынызы калыксэс пӧртэм ужъёсты быдэстонэ ӝуто, калыкен артэ тыршо.

Куара сётонлэн нырысетӥ нуналысеныз ик азьмынӥсьёс шараяськизы — Вавож ёросысь Гурезь-Пудга поселенилэн кивалтӥсез Дмитрий Медведев но Пичи Пурга ёросысь «Молния» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Селивестров. Берпуметӥ нуналозь валамон ӧй вал, кин вормоз. Ог 200 куаралы азьпалто вал вавожъёс, но соослэсь пӧечи куараоссэс шедьтӥм, соин ик вормон сётӥськом пургаослы.

Н. Капеева

Пусйыны кулэ, та номинациын вожвылъяськиз Шаркан ёросысь 2 мурт. Шаркан ёросысь Сосновка черкогуртысь нылпи садэн кивалтӥсь Елена Корепанова шуиз: вормыны ӧз ке но удалты, муниципал кылдытэтэн кивалтӥсьмылы Фёдор Любимовлы тазьы ке но, конкурсэ пыриськыса, тау кареммы, солэн ӟеч ужъёсыз сярысь вераммы потӥз.

Тужгес трос адями, 11 мурт, нюръяськиз «Ӟеч сюлэм» номинациын. Огъёсыз керттэм носки-пӧзьёссэс ёрмись семьяос пӧлын люкыло, мукетъёсыз черк пуктыны юрттӥсько, куинетӥосыз коркаязы пукон сэрег усьто. Таяз номинациын, 1 сюрс 654 куара люкаса, азьпала потӥз Вавож ёросысь Ӟамбайгуртысь Нина Капеева. Ог 130 куаралы бере кылиз Пичи Пурга ёросысь Олег Дабыров. Нимысьтыз пусъеммы потэ Эгра ёросысь Вера Перевощиковаез: пулы басьтэм юртэ соос кузпалыныз усьтӥзы пукон корка. Нош Пичи Пурга ёросысь Уромысь Александр Храмов пиосыныз хоккеен шудон коробкаез чакласа, утялтыса возё, гуртооссэс спортэн эшъяськыто. Тӥледын матэгес тодматскысалмы на, озьыен, пумиськытозь.

Н. Тарасова

Анай кылмес, культурамес, шаермылэсь историзэ утён понна сюлмаськись 7 муртъёс «Выжыоссэ утись» номинациын вожвылъяськизы: кин ке вашкала арбериос люка, мукетыз гуртэз но калыкез сярысь книга поттэ. Таяз люкетын, 2 сюрс 426 куара, люкаса, вормиз Алнаш ёросысь Шадрасак-Кибья гуртысь дышетӥсь Нина Тарасова. Солэсь кӧнялы ке гинэ бере кылиз Якшур-Бӧдья ёросысь Татьяна Колхир. Нимысьтыз пусйысалмы на Ува ёросысь Сям-Можгалась Капачинскихъёсты, Шаркан ёросысь Порозысь Иван Кондратьевез, Грак ёросысь Нина Пономарёваез. Бадӟым тау, калыкты понна собыдӟа уж нуиськоды шуыса. Оскиськом, тӥледын пумиськыломы, тӥ сярысь гожъяломы на.

Тужгес ӟырдыт нюръяськон пуромиз «Кивоштӥсь» номинациын, татчы 3 мурт гинэ ӵектэмын вал ке но. Шӧдӥськиз, егитъёслэн Интернетын эшъёссы-дурбасьтӥсьёссы тросгес шуыса. Гуртъёслэн ӵуказе нуналзы егитъёс киын, шумпотоно, лыдӟисьёсмы пӧлын гурт ужез данъясь, гуртэз ӝутӥсьёсмы вань шуыса. Зол нюръяськон пуромиз Вавож но Алнаш ёросъёсысь егитъёс пӧлын. Но кыкезлэн но пӧечи куараоссы шараяськизы. Алдаса люкам куараосты куштыса, вормон сётӥськом Вавож ёросысь Ӟамбайгуртысь инженер-механиклы Алексей Ореховлы.

А. Орехов

«Устоез гурт» луон понна нюръяськизы Балезино ёросысь Алыжгурт, Дэбес ёросысь Тыловай, Глазов ёросысь Коротай, Шаркан ёросысь Быгы. Вань та гуртъёсын калык эшъяськыса улэ, вань ужъёссэс валче-уртче лэсьтыны ӝутӥське. 6 куаралы гинэ Балезино ёросысь алыжгуртъёсты азьлпалтӥзы Дэбес ёросысь тыловайёс. Но дэбесъёслэн пӧечи кураоссы шараяськизы, соин ик вормон сётӥськом алжыгуртъёслы. Татын ог 50 гинэ улӥсез, но соос быгатӥзы, ёросысьтызы гинэ ӧвӧл, быдэс элькунысь калыкез куара сётонэ огазеяны. Алыжгуртын трос пенсионеръёс уло, озьы ке но ваньзы сямен Интернетэн эшъясько. Нош кинлэн ӧвӧл, юромо Дядьпи муниципал поселение ветлӥзы.

Конкурс йылпумъяськиз гинэ, лыдӟисьёсмы ӵуказеяз ик вылысьтыз вылаз жингыръяны, вотэс бамъёсамы гожъяны кутскизы. Ваньзы чидатэк витизы, ку вормисьёслэн нимъёссы тодмо луозы.

— 2 арня Интернетысь чик ӧм поталэ, Алнаш ёросысь Шадрасак-Кибьяысь Нина Тарасова тодмое понна быдэс семьяен висимы. Пыр учкыса гинэ улӥ: кӧня куара люказ ни. Ӧжыт бере кыле гинэ, эшъёсылы, тодмоосылы жингыртӥсько, куаразэс Нина Семёновна понна мед сётозы, эшъёссылы но мед вералозы шуыса. Н. Тарасоваез тодӥсько, со туала вакытысь герой – городын кема аръёс ӵоже ужаса, дор палъёсаз бертӥз, табере гуртсэ ӝутэ, калыклэсь улонзэ тунсыкогес каре. Вожвылъяськон мылкыдме сокем бугыртӥз, ачим нюръяськисько кадь потӥз. Туж кельшиз, конкурсты сомында тунсыко, ӟеч адямиосын тодматӥз шуыса, — редакцие жингыртыса, мылкыдзэ вераз Ува ёросысь Петропавлово гуртысь Валентина Яковлева.

Озьыен, устоосыз луизы Владимир Селивестров, Нина Капеева, Нина Тарасова, Алексей Орехов, Балезино ёросысь Алыжгурт. Вормисьёсты данъялом Эгра ёросысь Мувырын пӧсьтолэзе ортчоно Улӟытэм гуртъёслэн фестивалязы. Озьы ик отчы ӧтиськом «Гурт адями» вожвылъяськонэ вань пыриськемъёсты. Вань «гурт адямиослы», дурбасьтӥсьёслы бадӟым тау шуиськом вожвылъяськонэ мыло-кыдо пыриськемды понна.

УД