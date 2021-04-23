«Гуртысь эмчи» но «Гуртысь фельдшер» программаосъя гуртъёсы 100 эмъясьёс лыктозы
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Туэ та программаос улсын 64 врачъёс но 36 фельдшеръёс, эмъясь сузэръёс вуозы. Тазалыкез утёнъя министерство та программаосы пыриськыны мылкыд карисьёслэсь документъёссэс бичаны кутскиз ни. Кызьы тодӥськом, кылем арысен врачъёслы юрттэтлэн быдӟалаез 1 миллион манетысь 1 но ӝыны миллион манетозь, фельдшеръёслы но эмъясь сузэръёслы 500 сюрс манетысь 750 сюрс манетозь йылэтэмын. Та лыдпусъёс туэ но сомында ик кельтэмын. Но туэ нырысьсэ программае пыриськыны быгато фельдшер-акушер пунктъёсы мынӥсь фельдшеръёс но эмъясь сузэръёс.
Специалистъёсты гуртэ келяны элькун бюджетын оглом 120 но ӝыны миллион манет чакламын.
Элина Васильева
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