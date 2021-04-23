«Гуртысь эмчи» но «Гуртысь фельдшер» программаосъя гуртъёсы 100 эмъясьёс лыктозы

Гуртъёсы 100 спеуиалистъёс лыткозы

Туспуктэм: «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

Туэ та программаос улсын 64 врачъёс но 36 фельдшеръёс, эмъясь сузэръёс вуозы. Тазалыкез утёнъя министерство та программаосы пыриськыны мыл­кыд карисьёслэсь документъёссэс бичаны кутскиз ни. Кызьы тодӥськом, кылем арысен врачъёслы юрттэтлэн быдӟалаез 1 миллион манетысь 1 но ӝыны миллион манетозь, фельдшеръёслы но эмъясь сузэръёслы 500 сюрс манетысь 750 сюрс манетозь йылэтэмын. Та лыдпусъёс туэ но сомында ик кельтэмын. Но туэ нырысьсэ программае пыриськыны быгато фельдшер-акушер пунктъёсы мынӥсь фельдшеръёс но эмъясь сузэръёс.

Специалистъёсты гуртэ келяны элькун бюджетын оглом 120 но ӝыны миллион манет чакламын.

Элина Васильева