Гочатӥсь ульча

Малы адямиос починкае улыны выжо?

Вотка городысь Шаркан черкогурт пала ширтыку, син шоры йӧтэ сюрес дурысь ик Мочищепочинка. Отын одӥг сяна ульчаез ӧвӧл. Ланьырскем пурысь коркаосын оградын сыло ӵуж, горд липето йыг-йыг выль юртъёс.

Гуртоос сюрессэс волятӥзы валче кариськыса

Туспуктӥз Максим Егоров

Уло гуртын, ужало городын

Шаркан ёросысь Мочищее пырыку, мылкыд ӝутске. Валаське угось: гань-гань улыны татын ваньмыз вань — сюрес, тыл, газ. Ульча пумын — тымет, сик, нюк, шур. Соин, лэся, гуртоос татысь кошкыны уг малпало — выль коркаос вань гинэ. Но отын улӥсьёсыныз тодматскыны-вераськыны ӝог гинэ ӧз луы — котькудӥз сямен пытсамын. Огаз укное йыгаськеммы бере ымныръёс адӟиськизы ик.

— Починкаямы пенсионеръёсгес уло, — ульчае потыса ик, мадьыны кутскиз Екатерина Софронова. — Егитъёсызгес шутэтскон нуналъёслы гинэ татчы бертыло. Одӥгъёсыз Вотка городэ ужаны ветло, мукетъёсыз Шарканын коньдон потто.

Софронов кузпалъёс пенсиын шутэтско ини. Мочищеын 3 ар сяна уг уло ай. Но та дыр куспын корка но гид ӝутыса вуттӥллям ини. Соос ыж вордо.

— Мужикеным ӵош кема аръёс ӵоже Вотка городын улӥмы, заводын ужамы. Пенсие потыса, гуртлы матэгес кариськеммы потӥз. Мочищеез кельшытӥмы. Буш участок вань шуизы но, соку ик сое басьтӥмы но пуктӥськыны кутскимы. Бускельёсын удал­тӥз. Огпалаз дышетӥсь улэ, но сое шутэтскон нуналъёсы гинэ адӟылӥськомы. Мукет палаз — Калининъёслэн семьязы, Мочищеысь тужгес адӟем карымонэз хозяйство. Гужем доразы лыктэ ай, быдэс корка котырзы сяська пӧлы ыше, — вера Екатерина Геннадьевна.

Сюрес вань, связь ӧвӧл

Мочище пыре Пороз поселение. Поселенилэн кивал­тӥсез Мария Корепанова ивортэмъя, туннэ отын

14 хозяйство, 20 улӥсез (пӧлаз 3 пинал) лыдъяське. Починкаын номыр но — магазин, ФАП, школа, нылпи сад, клуб — ӧвӧл. Со понна ужа вал вордон ферма. Со вӧзы али пуктӥсько куро возён, ужасьёслы улон сэрег.

Починкаын ульчазы кузь ӧвӧл — пумаз вуытозь, пыд уг но котмы, мугор уг но жадьы. Урамзы нимтэм. Соин ик гуртоослы, прописка лэсьтыны вырыкузы, гожто вакчияк: Мочищепочинкаысь 5-тӥез, 6-тӥез… корка. Та ласянь улӥсьёс кивалтӥсьёслы вазиськылӥзы ик вал. Ва­лэктӥллям: ульчалы ним сётон, сое вань документъёсы пыртон укыр дуно усе.

Гурт пумын ик Мочищелэн старостаез Анатолий Семёнов улэ. Анатолий Семёнович вордскемын Киров палъёсын, будэмын Якшур-Бӧдья ёросын, нош берло 10 арзэ починкаын улэ-вылэ.

— Малы татчы интыяськимы? — веранзэ мытӥз староста. — Татын, гуртоосын даллашытэк, муш вордыны вӧл-вӧл инты вань. Тыметэз яраз на — укно улам ик со. Отын чорыг будэтӥсько.

Анатолий Семёновичлэн 4 пиналыз. Туннэ соос ваньзы бадӟым будэмын ни, нимаз уло. Кузпалыз котькуд нунал Шаркан черкогуртэ ветлэ, больницаын валтӥсь врачлэсь ужзэ быдэсъя. Автобусъёс починкае уг кожыло бере, черкогуртозь машинаен ворттылоно луо.

— Ог-огмылы жингыртон понна 2 сим-карта возиськомы, — шуэ со. — Пороз гурт котыре вышка пуктӥзы ини ке но, татын связь туж урод. Соин ик вераськемед потэ ке, нырысь эскериськоно луэ: кыӵе интыын, кудӥз картаяд сеть кылдоз. Та сяна, татын ву ласянь секыт. Нимаз башнямы ӧвӧл бере, котькуд хозяйстволы аслыз скважина лэсьтоно луэ.

Мочищеын трос палэнысь лыктэмъёс. Соин ик соосты огазеяны, кылсярысь, гуртлэсь нуналзэ ортчытыны секытгес. Но староста уг сётскы, быгатэмезъя калыкен кусып возьыны тырше.

— Починкамылэсь нуналзэ огпол но пусъеммы ӧвӧл — ум тодӥське солэсь историзэ. Но тулыс, 9-тӥ Май котырын, сходэ арлы быдэ люкаськылӥсь­ко­мы. Отын коть­кудӥз аслэсьтыз мылкыдъёссэ, малпанъёссэ усьтэ. Озьы огкылэ вуимы вал, сюресмес тупатоно шуыса. Кенешемын — лэсьтэмын. Ӵошен кариськыса из кисьтӥмы.

Йыг-йыг коркаос вӧзын шедё куашкамъёсыз но

Туспуктӥз Максим Егоров



Тымет вань — уж сюроз

Мочищеын улӥсьёс починказылэсь кылдэмзэ уг тодо ке, Порозысь шаерчи

Иван Кондратьев ни­мын-тулын, лыдпусэн ваньзэ вераны быгатэ. Иван Григорьевич эскеремъя, 1775-тӥ арын Вятской губерние 13 уезд пыре вылэм: Вятской, Орловской, Глазовской, Сарапульской, Елабужской, Слободской, Кайгородской, Уржумской, Котельнической, Царевосанчурской, Малмыжской, Яранской но Нолинской. 1883-тӥ арын Нолинской, Глазовской, Слободской но Орловской уездъёсысь ӟучъёс — Редозубовъёс, Котомцевъёс, Мишихинъёс — Мочище котыре вуиллям.

— Выль интыын таос соку ик уж борды басьтӥськиллям. Вотка заводлы эгыр сутыло, пу дасяло вылэм. Та сяна,

ошмесъёсты ӵыпиллям но тымет лэсьтӥллям. Беризь сулъёсты кесяса, ниыса, ван­дылыса, тыметэ чӧлто (кото) вылэм. Вуын со бунлы пӧрмылӥз. Бунлэсь туж юн гозы пунылӥзы. Шуом, етӥнлэсь гозы кезьыт куазен ӝог кынмылӥз ке, таизлы номыр кадь но ӧй вал. Озьы тӥни починкалы ним «мочить» кыл бордысь лякиськем, — вера шаерчи.

Ватсано: соку бунлэсь гозы гинэ ӧз дасяллялэ. Бадӟым праздникъёс азьын сое ог 20 сантиметр вандыло, буяло но вал тӥрлыкез чеберъяло вылэм.

Ольга Корепанова