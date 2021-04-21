Горький но Герд

Максим Горькийлэсь произведениоссэ 14 аресказ лыдӟыкуз, Кузебай Герд уг тоды вал, кӧня ке дыр ортчыса, тодмо писателен пумиськоз, классик солэсь кылбуръёссэ лыдӟоз но тупатъялоз шуыса.

К. Герд

М. Горький

Тодматскон

1898-тӥ арын Санкт-Петербургын кылдэм «Знание» издательстволэсь ужзэ 1900-тӥ арысен радъяны ӧдъя Максим Горький. Издательствоын трос дунтэм книгаос печатласькыны кутско. Озьы тросгес калык дӥне вуылыны кутске та вакытысь чеберлыко литература. Дунтэм книгаосты басьяло ёрмыса улӥсь адямиос но.

Кузебай Герд тодаз вае 14 аресказ Максим Горькийлэсь «Валаашская сказка» вероссэ лыдӟемзэ. К. Герд гожтэ: «Котьку сямен, М. Горькийлэсь кылбуръёссэ, веросъёссэ лыдӟеме бере малпаськонэ уси: кин со, таӵе ӟечесь, бурдъясь, лулэз ӝуатӥсь произведениосты гожъясь мурт? Оло, со асьме кадь ик огшоры яке йӧно, вылтӥяськись? Таӵе малпанъёсын улӥ мон… Со адямиен тодматскем, сое котькинлэсь зол яратэм потэ».

Вавожысь 2 классъем училищеын дышетскыкуз, Кузебай Герд улӥз Меньшикова сузэр-апайёс дорын. Меньшиковаослэн доразы трос книгаоссы вылӥллям. Жаляса верано, соослэн библиотеказы асьме дорозь ӧз вуы. Озьы ке но малпан кылдэ, доразы «Знание» издательстволэн книгаосыз вал шуыса. К. Герд гожтэ, со М. Горькийлэсь веросъёссэ бӧрсьысь бӧрсе лыдӟыны кутскиз шуыса. Лыдӟемын со «Песня о Соколе» поэмазэ но. Тае лыдэ басьтыса, малпан кылдэ: М. Горькийлэн произведениосыз вуизы К. Герд дӥне ӵапак «Дешёвая библиотека товарищества «Знание» издательствоын потэм книгаос пыр. Та сериын поталлязы М. Горькийлэн веросъёсыз. Та книгаос Меньшиковъёслэн библиотекаязы луыны быгатысалзы. «Легенда о Марко», «Песнь о Соколе» но «Песнь о Буревестнике» печатламын одӥг вылбам улын 1906-тӥ арын потэм изданиын.

Дунъет

«Знание» издательствоын потэм книга

Пинал дыръя сюлме пырем книгаос тонэныд ӵош кемалы кылё. Гожъяськыны кутскыса, писательёс ӵемысь адӟем карыло яратоно авторъёссылэсь, форма ласянь гинэ уг, соослэсь дунне шоры учконзэс асэсто. Кузебай Гердлэн творчествоезъя но тае валаны быгатӥськом. М. Горькийлэн произведениосыз удмурт кылбурчиез зол бугыртӥзы. Но вераны луэ, К. Гердлэн ӟуч писатель пумысен мылкыдыз пумен воштӥськиз шуыса.

1928-тӥ арын 4-тӥ июне Кузебай Герд Москваысен гожтэт ыстэ Ашальчи Окилы. Удмурт писатель гожтэ: «В «Кенеш» послал большую статью «О новых удмуртских терминах. Даю в этой статье более 200 новых отвлеченных понятий на удмуртском языке. Наверно, будут вовсю ругать, но пусть: «безумству храбрых поём мы славу». К. Герд гожтэ: «Да, кстати: ты, наверно, читала, что Горький в Москве. Я с группой национальных писателей, проживающих в Москве, собираюсь специально сходить к нему на беседу. Эх, как хорошо его встретили здесь! Нам, удмуртам, и во сне этого не видать. Да, Горький заслуживает этого. Правда, у него есть немного ӟучъёс пала кыскон шекыз, но ничего: он преодолеет это перед лицом факта поднимающейся на ноги национальной молодой культуры».

Ӟуч кылын гожтэм гожтэтын удмурт кылъёс пыртэмын: «ӟуч пала кыскон шекыз», соин та веран соку ик син шоры йӧтэ. Кедра Митрей сярысь диссертацияз Лариса Дмитриева тодосчи эскере калыклэсь сямзэ возьматӥсь кылъёсты (национально-маркированная лексика). Тодосчи верамъя, Кедра Митрей ӟуч кылысь удмуртэ выжылӥз, табуированной тема сярысь вераськыны ӧдъякуз. Озьы одӥг кылысь мукетаз выжон возьматэ, текстын мукет малпан (точка зрения) кылдэ шуыса. Озьы ик К. Гердлэн воштӥське малпанэз, мылкыдыз, ӟучысь удмуртэ выжыкуз. Автор быдэс калыклэсь малпанзэ вера кадь («асьмеос, удмуртъёс…»). Та малпанзэ печатьын Герд шара вераны ӧй быгатысал.

Озьыен, К. Герд М. Горькиез пӧртэм сямен дунъяз. Огласянь, ӟуч писатель сое бурдъяз, мукет ласянь, К. Гердлы ӧз кельшы, М. Горький ӟучъёсты мукет калыкъёслэсь вылӥегес пуктэ шуыса.

Пумиськон

1928-тӥ арын июнь толэзе Россие соку гинэ вуэм М. Горькиен пумиськизы 4 писательёс: Валайтис литовец, Шашкевич поляк, писательёслэн «Кузница» огазеяськонзылэн ёзчиез Жигай но К. Герд. Мон малпамъя, пумиськонэз радъяз Сигизмунд Валайтис. Горькиен пумиськон радъямын вал Художественной наукаосъя кун академия яке Москваысь писательёслэн товариществозы пыр. Валайтис кыкеныз ик учреждениен герӟаськемын вал. Со ик ужаз Совето Союзысь калыкъёслэн поэзизылы сӥзем бичет бордын. Та сборникын К. Гердлы самой трос инты висъямын вал, 111-тӥ-129-тӥ бамъёс. Бичетэ пыртэмын К. Гердлэн ӟуч кылэ аслаз берыктэм кылбуръёсыз, Ашальчи Окилэн берыктэм чуръёсыз но Михаил Ильинлэн одӥг кылбурез. Соин валаськом: Валайтислы кельшо вал Гердлэн кылбуръёсыз но берыктон удысын тыршемез.

Та юичетэ пыртэмын К. Герлэн кылбуръёсыз

Горькиен пумиськон бӧр­сьы нокыӵе документъёс ӧз кыле, тодмо ӧвӧл пумиськон нуналзы но, писательёслэсь вераськемзэс нокин гожтыса ӧз кельты. Кузебай Герд гинэ пумиськонзы бере гожтӥз

«Кенеш» журналэ (1928-тӥ арын потэм 15-тӥ номер) «Максим Горький дорын» статья .

Валэктон-вӧлмытон ужез нуон понна книгаосты поттыку, вунэтоно ӧвӧл произведениослэн ӟечлыксы сярысь — таӵе малпанэз вал Максим Горькийлэн. 1929-тӥ арын 21-тӥ мартэ «Страна Советов» альманахлэн редакцияз Горький гожтэ пичи калыкъёслэн литератураоссы сярысь:

«Материал неисправимо плох. Редакторская правка не может сделать его лучше, потому что он малограмотен не только формально-литературно, а и социально. <…> как будто авторы дышат воздухом 70-х годов XIX века, а о том, что календарь показывает вторую четверть XX века и 12-й год Октябрьской революции, авторам ничего не известно. Образцами безграмотности литературной являются рассказы Зарецкого и Сажина. Стихи в переводах Нейкирха — крайне плохи; все другие стихи — тоже плохи и неинтересны. Свежее других стихи Ерошина, Сови и Герда. <…> В общем, материал вызывает тяжкое впечатление. Авторы совершенно не понимают того, что Госиздатом Российской СФС Республики затеяно издание сборников литературы племен и народов федерации не для своего удовольствия, а для того, чтоб знающие русский язык люди нацменьшинств могли взаимно ознакомиться на этом языке с литературою друг друга и этим самым ускорить процесс взаимопонимания и сознания необходимости культурного созревания. <…> У Герда есть стихи гораздо лучше».

Гожтэтсэ йылпумъяса, М. Горь­кий таӵе алама материалэн сборник поттонлы пумит луэмзэ вера.

Тупатъян

Удмурт литературая тросаз учебникъёсын пусъемын: Горький тупатъяз Кузебай Гердлэсь кылбуръёссэ. Тае усьтӥз тодосчи Фома Ермаков. Нош кызьы-мар М. Горький тупатъяз К. Гердэз — таиз тодмо ӧй вал. Совето вакытэ Горькийлэн архивеныз ужаны туж ӧжытсэ лэзьязы. Таин сэрен мынэсьтым азьло нокин лыдӟылымтэ Горькийлэн тупатъямъёсыныз Гердлэсь кылбуръёссэ (рукописез архивысь басьтыку, нимысьтыз документын пусйиське, кин соин ужалляз). Та рукопись кылле А. М. Горький нимо Дуннеысь литературая институтысь Горькийлэн архиваз (ИМЛИ РАВ-ПГ 52-13-1).

К. Гердлэн кылбурез калык кырӟан шуыса гожтэмын

Кузебай Гердлэн кылбуръёсыз 10 векчи лист вылын машинкаен печатламын. Горькийлэн тупатъямъёсыз горд карандашен каремын, гожъяськемез туж ӝикыт, валамон. М. Горький Гердлэсь 6 кылбурзэ лӧдэм-сузям: «Крезьчи» бичетысь «Керемет» поэмаез, «Шуныт зор» хрестоматиысь «Труд» кылбурез, «Гусляр» бичетысь «Революция» кылбурез, «Утро», «Я ни разу не видел море», «Родному краю» текстъёсты.

Нырысетӥ листын керемет сярысь сноска тупатъямын. 2-тӥ листын «Уж у старых елей» чурын гожмамын «уж» но «у». Бур палаз гожтэмын: «Не согласится ли автор удлинить строки? Очень много места занимают стихи, разрубленные на отдельные слова». М. Горький мукет кылбуръёсысь куд-ог кылъёсты пусйылэ, юан пусъёс пуктылэ, куд-ог кылъёсты интыенызы воштыны яке утялтыны ӵектэ.

Та кылбуръёс М. Горькийлэн дасям одӥгаз но изданияз ӧз пыре. 1932-тӥ арын Кузебай Гердэз арестовать каро но Соловкиысь лагере келяло. 1936-тӥ арын кулэ Максим Горький. 1937-тӥ арын декабрь толэзе потэ СССР-ысь калыкъёслэн кылбуръёсынызы бичет. Редакторез вал М. Горький, со улонысь кошкем бере ужзэ азьланьтӥз Лев Мехлис, Горд армилэн валтӥсь политуправлениезлэн кивалтӥсез. Фома Кузьмич Ермаков гожтэ: та книгаын нырысьсэ печатласькиз К. Гердлэн 1919-тӥ арын ӟуч кылэ берыктэм «Сюрес дурын» кылбурез. Но Кузебай Гердлэн нимыз та книгаын ӧвӧл. «У дороги» кылбур печатламын калык кырӟан шуыса, пусъемын информантэз — Вавож ёросысь Четкер гуртысь Анастасия Лескова.

Андрей Гоголев