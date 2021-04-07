Гонэз зарни кадь чебер

Якшур-Бӧдья ёросысь Сюровай гуртысь Любовь Байкузина пичи дырысеныз ыжъёсты яратэ. Бӧксӥсьёсыз тау карыса шуныт ыж гонэн шумпотто. Солэсь Любовь Юрьевна чебересь гын сапегъёс лэсьтэ, носки-пӧзь керттэ.

Л. Байкузино но солэн ыжъёсыз

Туспуктӥз Вера Вахрушева

— Вань улонме ыжъёс пӧлын, — вера Любовь Байкузина. — 2 ар талэсь азьло Пичи Пурга ёросысь басьтӥмы советской мясо-шёрстной выжыысь ыжъёсты. Эскерем потӥз ӟеч пудо вордыса. Гонзы бабля-бабля, тӧдьы, чилясь, зӧк но трос, ог 10-15 сантиметр кузьда луэ. Асьсэос но бадӟымесь. Араз огпол ӵышконо, шуо. Пастухысь люгы бичаса вуо ук, кызьы кузь гонзэс сузялод? Лӧдыны уд быгаты ни. Соин ик араз 2 пол ӵышкиськом, мукет ыжъёсынымы огкадь. Нош гонзы зарни кадь чебер. Уг гынмы шуизы но, огшоры ыжъёслэн гонэнызы сураса тугиськомы. Тугыны Шаркан кеме ветлоно луэ. Асьме ёросысьёсыз пытсаськизы, невыгодно, пе, ужаны. Тугыны кытын ёрмид ке, яратоно киуженыд выремед уз луы ни.

Ог 10 ар талэсь азьвыл, киужъёсъя юртэтӥ котыръяськыкуз, Любовь Юрьевна синмаськиз ыж гонлэсь пыдкук лэсьтӥсьлы. Бордаз пуксиз но шуиз: монэ но ӧд дышеты ке, уг кошкы. Озьы нырысьсэ пӧрмытӥз вакчи кунчиё гын сапег. Отӥяз ачиз журналъёс басьяны кутскиз, отысь кибашлыослэн ужъёсынызы тодматскиз, аслэсьтыз тодон-валанзэ узырмытӥз. Огез бӧрсьы мукетыз пӧртэм пумо пыдэ пононъёсыз вордскыны ӧдъязы.

ТЫжъёслэн гонзы бабля-бабля, тӧдьы, чилясь, зӧк но трос

Туспуктӥз Вера Вахрушева

— Ой, мон кырсь ужен ӧй вырысал, шуо адямиос, ужамме адӟыса, — пусъе Любовь Байкузина. — Нош мыным яра. Корка шоры ик пуксисько. Мужикеным гинэ улӥськомы бере, со кылзэ уг вера. Нылпиос будӥзы ни. Вакчи кунчиё сапег лэсьтыны 1 нунал тырме. Нырысь формазэ лэсьтӥсько, шутэт­скы­­тӥсько, отӥяз гындӥсь­­ко. Чебер пужы пуктон понна буям гонэн но, пӧртэм буёло сӥньысъёсын но бышкисько, вашкала ыж гон кышетъёсты но вандылӥсько, бижутериен но чеберъясько. Кузьымлы шуыса гын сапег я тапочки басьясьёс трос. Нылы но кузьымлы шуыса вазиське. Аслад ыжед ӧвӧл ке, басьтыса трос уд но керттӥськы, сапег но трос уд лэсьты — дуно усёз. Нош ыж вордыны кутскид ке, 1-ез но, 3-ез но лишной уз луы. 1 огшоры ыжлэсь огӵышкемен 300 грамм пала гонзэ басьтыны луэ, нош советской мясо-шёрстноезлэсь тросгес. 300 грамм ыж гонлэсь 1 пар вакчи кунчиё ӟеч сапег гындыны луэ. Зэм, 10-сэ но лэсьтыны луоз, носки кадь векчи гинэ карид ке.

Кибашлы нылкышно пусъемъя, макем тросгес уллёын ыжъёс, сокем соос золгес курмо. Котькӧня турын валь — пыд улазы лёгало. Коть­куд­быд­ӟа гид медло, ог-огзы сьӧрысь уг кылё. Та­ка но быгатыса басьтоно, шуэ. Куд-огез, кидысо луэ ке но, туж лекаськись. Асьсэлэн берло таказылэн сюръёсыз ялан «лыдо» — гидазы потэмзы ик уг луы, адямиосты лека. Ыжпиослы прививка но пуктылоно. Коть­кыӵе ӟеч сюд, но прививкатэк ляб­ӟо, шуэ Любовь Юрьевна. Со ыжъёссэ ялан пызь вуэн люкта, турын, бакча сиёнъёс сётъя. Тысь дуно бере, пыжем нянен шум­поттӥськом, пе. Пастухамысь бертэмзылы быдэ шо­рем нянен куноято. Озьы возь вылысь дыртыса доразы берто, нянь сётозы шуыса.

Ыж гонлэсь таӵе чебер вакчи кунчиё сапегёъс пӧрмытъя

Туспуктӥз Вера Вахрушева

Скалэз сярысь, ыжез трослы капчигес вордыны, шуэ нылкышно. Сюровай гуртазы кеч вордӥсьёс трос, но берло дыре ыж шоры но учкылӥсьёс вань, кечлэсь уго гон но сӥль тыро-пыдо уд басьты, пе.

— Мужике но пудотэк улыны уг быгаты. Ачиз ик сюдэ, утялтэ. Выль выжыысь ыжъёсмы нуналлы быдэ шумпотто. Вор­дэмъя вордэм потэ. Сӥ­льыз но ческыт, шуо. Но ми вандыса ӧм утчалэ на — жаль пото.

Тодосчиос пусъемъя, мясо-шёрстной ыжъёс 55-60 килограммозь будо, нош такаос — 90-110 килограммозь. Ӟеч сюдэм такалэсь 8-10 килограмм гон басьтыны луэ, мумыезлэсь — 4-6 килограмм. Ӝог будо, вазь кисьмало. 8-9 толэзьем ыжпи 20 килограмм кыске ни. Солэсь ог 2 килограмм ыж гон басьтыны луэ. Тазалыксы юн. Зӧк гонзылы луыса нокыӵе пӧсь но ӟырт кезьыт куазьлэсь уг кышкало.

Елена Сараматова