Выль удмурт-ӟуч, ӟуч-удмурт кыллюкам потӥз «Удмуртия» издательствоын

Словаре 7 сюрс 500 кыл пыртэмын — со сюрс кыллы узыргес, азьвылэз та выллем изданиен ӵошатыса. Книгалэн тиражез — 2 сюрс экземпляр. Выль кыллюкаме пыртэмын тужгес ӵем кутӥськылӥсь удмурт кылъёс, пӧлазы вань вераськонамы берло дыре вӧлмем выль кылъёс. Словарез люкаку, радъясьёс чаклазы, макем ӵем выль кылъёс пумиськыло газет-журналъёсын, телевидениын но радиоын, школаосысь учебникъёсын, транспортын.

— Книгаез дасяку, пыкиськимы азьвыл потэм словаръёс, Удмурт кылъя термино-орфографической коммиссилэн бюллетеньёсыз вылэ. Та книга нырысь ик чакламын тодон-валан сётӥсь учреждениос понна. Юрттоз со удмурт кылэз дышетыны вань мылкыд карисьёслы но, — шуэ «Удмуртия» издательстволэн кивалтӥсез Юрий Кузнецов.

Выль кыллюкамлэсь кулэлыксэ пусъе нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова но:

— Кыл — со улэп маке, сое азинтыны кулэ: соин вотэсын вераськоно, выль кылъёсты, веранъёсты вераськонамы пыртоно. Соин выль словарь узырмиз удмурт кылэ берло дыре пырем лексикаен. Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонлы сӥзьыса, ог ар но ӝыны талэсь азьло, потӥз бадӟым ӟуч-удмурт кыллюкам. Табере дась вылез словарь — озьыен, адямиослэн удмурт кылэз дышетэмзы потэ.

Сергей Захаров