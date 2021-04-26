«Ералаш» киножурналысь кырӟанэз кылыса, пичиез но, бадӟымез но экран доры бызе. Ӝоген удмурт калык озьы ик дунъялоз «Кыза-узы» передачалэсь выль сериоссэ, оско Алнашысь пиналъёс.

Алнашысь пиналъёслэн «Кыза-узы» видеоскетчысьтызы суред.



Кылем арын соос «Даур шыкыс» проектэ пыриськизы, Алнаш ёросысь тунсыко интыосын, удмурт сям-йылолъёсын тодматӥсь видеоос лэсьтылӥзы. «Кыза-узы» — «Даур шыкыслэн» нылпиез, шуыны луоз.

— Пиналъёс вотэсын трос дырзэс ортчыто, серемес роликъёс учкыны ярато, — вераз проектлэн кивалтӥсез, Алнашысь лулчеберетъя юртын ужась Анна Попова, — малпамы, асьмеос но сыӵе видеоосты кылдытъяны, удмурт «Ералаш» лэсьтыны быгатомы шуыса.

«Кыза-узы» — пиналъёслэн улон-вылонзылы сӥзем пичи видеоскетчъёс (серемес учыръёс). Нырысетӥ выпуск 1-тӥ апреле потӥз. Отын чупырес Андрей быдэс нунал ӵоже ӵош дышетскись эшъёссэ пӧяса улӥз, бӧрысь дышетӥсьлэсь куронзэ классэзлы верано луиз, Андрейлы оскисез ӧй вал ини. «Вот тыныд 1-тӥ апрель!» шуыса, бордгазет но огназ суредано луиз.

— Клубамы удмурт кылын вераськись пиналъёс понна театральной кружок ужа, — вераз Анна Попова, — соосын ик «Кыза-узы» киножурналэз лэсьтӥськомы. Арнялы быдэ малпаськомы сценарий, утчаськомы тупась инты, люкылӥськомы рольёсты. Пиналъёс куанэмын, валтӥсь ролез шудон понна вожмасько ни. Али Алнаш школаысь нылпиосын гинэ ужаськомы, но гуртъёсысь пиналъёс бордамы итӥськизы ке, шум гинэ потомы.

Пиналъёслэн операторлэсь но монтажёрлэсь ужзэс мертамзы потэ на.

— Чакласькомы вал Ижкарысь дышетӥсьёсты ӧтьы­лыны, но со пумысен шуг-секытъёсмы кылдо, — вераз Анна Попова, — соин ик али асьмеос пиналъёсмылы тодон-валан сётӥськомы.

«Кыза-узы» киножурналлэн выль выпускъёсыз арнялы быдэ пото. Проектэз «Даур ТВ» интернет-телеканаллэн кивалтӥсез Богдан Анфиногенов но дунъяз.

— Круто, Алнашъёс та борды басьтӥськизы шуыса, — вераз Богдан, — «Пинал нылпи» передачаямы «Кыза-узыез» шумпотыса возьматъяломы!

Проектэз улонэ пыӵатыны юрттэ Йӧскалык политикая министерство. Выпускъёсты учкыны луэ Алнашысь лулчеберетъя юртлэн «ВКонтакте» но «Инстаграм» бамъёсысьтыз.

— Киножурналмес быдэс ар ӵоже поттыны малпаськомы, — вераз Анна Попова, — но пиналъёс али ик юало ни, декабрёзь гинэ-а снимать каромы шуыса, угось азьланяз но ужаны мылкыдзы вань.

Мария Емельянова