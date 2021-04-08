«Войнаез чебер возьматоно ӧвӧл»

Южтолэзе Удмурт театрын ортчиз премьера — Максим ГРИГОРЬЕВ возьматӥз «Чёртова яма» моноспектакльзэ. Постановкаез дасякуз, егит артист Виктор Астафьевлэсь «Прокляты и убиты» романзэ ачиз «сӥсъяз», ачиз ик вань рольёсты шудӥз. М. Григорьев «1900-й. Легенда о пианис­те» постановкаын но огназ шудэ. Максим секыт юанъёс­ты ӝутэ, учкисьёсты малпаськытэ, сюлэмзэс бугыртэ — уго аслаз но мылкыдыз буйгасьтэм.

М. Григорьев

Туспуктӥз М. Егоров

— Искусство учкисьлы секыт юанъёс сётъяны, учкисез малпаськытыны кулэ, шуо. Кыӵе юанъёс тынад ӝутэмед потӥз «Чёртова яма» спектак­ляд?

— Виктор Астафьевлэн творчествоеныз мон тодматски, М. Щепкин нимо театральной училищеын дышетскыкум. МХАТ-ын солэн веросъёсызъя «Пролётный гусь» спектакль мынэ вал. Мон, сое учкыса, валай, макем театр адямиез бугыртыны быгатэ. Спектакльысь бӧрдыса потӥ, ас поннам малпасько: «Мар та таӵе? Мар та вал? Вот это да-а-а…» Со дырысен кутски В. Астафьевез лыдӟыны. «Прокляты и убиты» романэз монэ зол бугыртӥз.

Быдӟым ож маин герӟаське­мын? Вормон Нуналэн: Вормонлы сӥзем парад, чебер кылбуръёс но кырӟанъёс, май, шутэтскон нуналъёс, шашлык сиён… Кыӵе чебер, умой! Нош В. Астафьевлэсь романзэ лыдӟыса, мон шӧдӥ, мар со вой­на. Соку гинэ валай, мар луиз мынам пересь песятаеным. Со ивортэк ышемын. Мон малпасько, со, книгаысь Снигирёв братъёс кадь, юнме шорысь быриз шуыса. Соос нокыӵе пайда вайыны ӧз вуттэ, малы ке шуоно командиръёс пӧрмостэмесь вал.

Асьмелы киноын ӵемысь возьматъяло «чебер» вой­наез. Нош В. Астафьев огаз интервьюаз вера: война — со урод, шимес — кырсь, вир, синкылиос… Мынам но возьматэме потӥз, кызьы война адямиосты позыртэ, мар со адямиосын каре. Немец солдатъёсын интервьюосты но учкылӥ. Соос шуо: вой­наез кутско ог-огзэс ӟеч тодӥсь адямиос, нош ож лудын пумисько тодмотэм муртъёс. Вылӥын пукисьёслы кыӵе ке но муген война кулэ, нош ожмаське но курадӟе огшоры калык.

Урамысь маке уродзэ адӟыса (адямиез тышкало яке лушкало мае ке), со сярысь нокинлы ӧд вера ке, секыт зӥбетэн улоно луод. Романэз лыдӟыкум, мон кыӵе ке преступлениез адӟи кадь. Мон свидетель луи. Тодэме сярысь ваньзылы вераме потӥз, озьы спектакль борды басьтӥськи. Роман 2 книгалэсь пӧрмемын: нырысетӥез нимаське «Чёртова яма», 2-тӥез — «Плацдарм». 2-тӥ люкетаз Днепр шур вамен выжон. Отын но шимес учыръёс возьматэмын. Малпай, быдэс романэз уг вормы шуыса. Нырысетӥ книгаез пичиятъяны кутски, кельтӥ самой кушектытӥсь интыоссэ.

Спектакльысь потыса, учкисьлэн трос-трос юанъёсыз мед кылдысалзы. Малы таиз озьы, малы соиз тазьы? Доразы бертыса, книга яке статья мед лыдӟысалзы, видео учкысалзы, со вакытэз валаны тыршысалзы. Али информация туж трос ук. Нош война вакытэ кытысь иворъёсты тодо вал? Газет, радио, листовкаос. Трос калык шуген лыдӟиськылӥз. Калык оске вал: Сталин уг тоды, соослэн улонзы сыӵе урод шуыса. Сталин шуэ бере, странаын ваньмыз умой, фронтын но умой луоз шуыса, озьыен, озьы ик вань…

Спектаклез дасяку, со вакытэз возьматэме потӥз. Но со асьме вакытмылы но тупа кадь. Шуом, спектакльын новобранецъёс кырӟаса строен ветло. Ыбылӥськыны уг дышетско. Собере соосты фронтэ вутто но шуо: ме тыныд винтовка. Мон но армиын быдэс ар номыр кулэзэ ӧй кары. Полигонэ одӥг пол но ӧй ветлы! Нош военной билетам гожтэмын, мон пулемётчик шуыса. Пулемётэз огпол но кутылэме ӧвӧл!

«Чертова яма» моноспектакльысь суред

Туспуктэм басьтэмын udmteatr.ru сайтысь

— Берло дыре уката трос эчешонъёс пурӟизы: мар яра возьматыны искусствоын, мае уг яра.

— Мон «Чёртова ямаын» старообрядецъёслэсь вӧсяськонзэс верасько. Спектаклез дасякум, шедьтӥ Ижысь старообрядчес­кой черкез, пумиськи отысь батюшкаен. Сётӥ сценарийме, верай малпанъёсме. Со лыдӟиз, монэ гань-гань кылзӥз, валэктӥз, кызьы молитваез лыдӟоно. Книгаын гожтэмын вал: «старообрядцы объединились, нарисовали на бумажке крест и лик Богоматери»… Мон нырысь малпай вал, Сталинлэсь портретсэ берыктыса, солэн мышказ кирос суреданы. Возьматыны, кызьы инмаръёсмы вошъясько… Батюшкалэсь юай: со нокинэ вӧсь уз-а кары? Со шуиз: вӧсь уз кары, но озьы карытэк, умойгес луоз. Спектакльын мон молитва гинэ верасько.

— Ачид Инмарлы оскись­код-а?

— Мон оскисько, кыӵе ке кужым, энергия вань шуыса. Инмын пукись тушо Инмар ӧвӧл, дыр… Пӧртэм религиос пӧртэм сямен инмар-кужым шоры учко. Оскон гурезь кадь — ваньзы пӧртэм сямен со йылэ тубо. Кин ке ӝабыръяськыса, мырдэм тубе. Кин ке лифтэн, кин ке — эскалаторен. Кин ке гань-гань вылэ вамышъя, кин ке лобыса ӝутске.

— Кӧня пол «Чёртова яма» спектакльын дӥсьтэ кылёно-дӥсяно луиськод? Ялан вошъ­яськиськод кадь йӧтэ.

— Нырысь новобранецъёсты возьматӥсько, бӧрысь ӟус­тарилы тупась дӥсь дӥсясько, собере ӵыж-выльзэ мертасько… 3 пӧртэм гинэ дӥсе. Но спектакль ӵоже пыдкутчанме ялан куяллясько, бинялтонъёсме би­­ньылӥсько-пертчылӥсько, изьы­осме вошъяллясько… Со чыры-пырыосын йырин потэ, дыр, дӥськутэ трос шуыса.

Бинялтон биняны дыши, армиын служить карыкум. Нош Виктор Астафьев романаз кыӵе ке «обмоткаос» сярысь гожтэ на. Мар со сыӵе? Учки Интернетысь. Советской Союзын вой­налэн кутсконаз солдатъёс ботинкаен ветло вылэм. Сапеглы туж трос ку кошке вал, со дуно усьылӥз. 1943-тӥ арын кирзаез малпазы, солэсь сапег вурыны кутскизы. Нош со дырозь ботинкаез обмоткаосын биняло вылэм. Со бинялтонлэсь сюбеггес. Кин ке шуэ, обмотка сапеглэсь умойгес. Шуом, тулыс-сӥзьыл куазен дэрие лёгиськид ке, дэри пыдкутчанад уз пыры — обмотка юн бинямын. Сое куштӥд, куасьтӥд но — выльысен бинид. Нош сапеге ву пыриз ке, кот пыдын ветлӥськод ини.

— Спектакль 2 часлэсь кема кыстӥське, туж трос кужымед кошке, дыр?

— Уж ноку капчи ӧвӧл. Кин ке шоры учкыса, малпасько: мон быдэс нунал таӵе ужен вырыны ӧй быгатысал. Нош со шуэ: мон дыши ини. Мон но дыши ини, соин уг жадиськы. Спектакль азьын прогонъёс нуналлы быдэ вал. Нош азьло гуртын дасяськылӥ но, секыт интыоссэ вераме уг луы вал — бӧрдыны кутскылӥ. Репетировать карыса, трос пол вераса-вераса, дыши ини. Малпасько, та ужез

лэсьтыку, висказ серекъяны но кулэ. Весь со сярысь малпаськид ке, шузимод.

«Мёртвые души» спектакльысь суред. М. Григорьев шудэ Ноздрёвез

— Моноспектаклез дасяку но, трос калыкен ужано луэ. Куспады споръяськонъёс ӧз-а пурӟылэ?

— Режиссёр вала ке, мар солэн каремез-пуктэмез потэ, артистлы но капчи. Уг ке тоды, мар артистлэсь куроно, конешно, конфликтъёс кылдыло. Спектаклез дасяку, командаелы — суредасьлы, тыл пуктӥсьлы, крезьгур-куара радъясьлы, режиссёрлэн юрттӥсезлы, костюмерлы, бутафорлы — верай: учке, валаны тырше, вань ке юанъёсты-малпанъёсты, соку ик вералэ, ӵошен кенешом.

Оглом верано ке, театр — со улэп, ялан вошъяськись маке. Со бордын ик солэн аспӧртэмлыкез: нокин уг тоды, кызьы шонер ужано. Туала театр сярысь ке верано — мед со валамон луоз туала учкисьлы. Но со дыре ик асьмеос дышемын вакчи видеороликъёс учкылыны, кузь предложениосты секытэн валаськом. Нош «Чёртова яма» спектакльын куд-ог фразаос туж кузезь. Театрысь куд-ог артистъёс но прогонъёс бере шуылӥзы: маке туж кема, ми возьмаса пуким, ку быроз ини. Вот асьмелэн сыӵе «клиповой мышленимы».

— Тон Никита Михалковлэн кинематографической но театральной искусствоосъя киноакадемияз

ды­­шетскид. Отчы тон, юмоке шедьыса но, пырыны быгатӥд, пе.

Москваын дшетскыкуз. 2020-тӥ ар

— 2019-тӥ арын Иже комис­сия вуиз: Н. Михалковлэн академияз студентъёсты, пе, люкало. Асьсэос вуизы бере, ветлыны малпай. Номырлы оскытэк, кастинге пыриськи, маке-со возьматӥ. Собере ӝытазе верало: тонэ, пе, Удмуртиысь огнадэ басьтӥзы. Мон юасько: кызьы? мар? кытчы? Табере мон киноын шудо? Ӧвӧл, ӧвӧл, та, пе, региональной люкетэз, августэ Москваын кас­тинг луоз на. Москваын ми 200 пала вал, ваньзы вылӥ театральной образованиен, киноын яке театрын шудылэмын. Таяз кас­тингын мон, басняме веракум, кылъёсме вунэтӥ… Я, кызьы ке быгатӥ вуысь кӧсэн потыны. 200 пӧлысь 50 муртэ бырйизы, монэ но. Собере арня ӵоже милемыз учкылӥзы на: вокал, пластика, импровизация… 50 пӧлысь 25 мурт кылиз. Таоссэ ачиз

Н. Михалков учкиз ини.

Пырисько залэ — котырак камераос, тыл пиштэ, трос калык, шораз Никита Сергеевич пуке. Басняме вераны кутски — со чурын ик, кытын азьло могай вал, кылъёсме нош ик вунэтӥ. «Да что такое! — кеськи, — опять в этом же месте забыл!» Ваньзылэн серемзы потӥз, кин ке мыным юрттӥз но, азьланьтӥ. Мукетъёсызлэсь Н. Михалков маке юалляськиз, маке возьматыны курылӥз на, кема вераськылӥз. Мыным шуэ: мын. «Всё, ничего не будете спрашивать? Может, поговорим?» Мын, пе. Мон, йырме ошыса, потӥ: эх, ӧз кутэ, ярам, кулэ ӧвӧл мыным со академиды… Собере Интернетын список поттӥзы — 13 мурт пӧлысь аслэсьтым нимме адӟи.

Ми Москваын ар ӵоже дышетскыны кулэ вал. А. Чеховлэн но И. Бунинлэн произведениоссыя «Метаморфозы» спек­­такль дасяны кутским. Ветлылӥм занятиосы но. Ужам мугормы, вокалмы бордын, нуналлы быдэ вал актёрской мастерство. Собере камераен ужаны кутским, дышетӥзы пӧртэм планъёсын ужаны. Но пандемия кутскиз но, дистанционной дышетсконэ выжим. Августэ Москвае мынӥмы, дышетскон ӵоже дасям спектакльмес возьматӥмы.

Москваын дышетскыкумы, милемыз нодъяз на тодмо режиссёр Анатолий Васильев, Драматической искусствоя школалэн кылдытӥсез. 10 нунал ӵоже ми А. Чеховлэн «Дядя Ваня» пьесаез бордын ужам. Собере кивалтӥсьёсмы малпазы, талэсь спектакль пӧрмоз шуыса. Озьы туэ январе «Сцены из деревенской жизни» спектакльмес возьматӥм. Мон куддыръя та спектакльын шудыны Москвае ветлыло.

Киноакадемиын, актёръёсты сяна, режиссёръёсты но продюсеръёсты дышето. Ми соосын одӥг пуртыын пӧзимы. Комнатаын 3 кузя улӥмы: артист, режиссёр но продюсер. Эшъёсылы кыӵе ке задание сёто но, соос шуо ини: «Давай, Макс, работаем!» Туж яраз ӵошен ужаны. Эше монэ дипломной ужаз валтӥсь роле кутӥз. Али со Санкт-Петербургын улэ, веб-сериал лэсьтэ. Монэ но чортӥз, роль ӵектӥз вал. Нош мыным Удмуртиын спектакльёсын шудоно, Москваын репетициос мыно вал… Жаляса верано, огдыре 3 интыын луэме ӧз лу. Эше шуэ: я, та берлоез уже ӧвӧл, азьланяз ӧтё на.

Н. Михалковлэн киноакадемиысьтыз студентъёс спектакль пуктӥзы А. Чеховлэн «Дядя Ваня» пьессаэзъя

— Нош театре кызьы сюрид?

— Артист луо шуыса, ӧй малпалля. Пичи дыръям шофёр луэме потэ вал. Дальнобойщик! Атае первоклассной шофёр вал. Мон туж яратылӥ соин ӵош машинаен ворттылыны. Но огпол аварие сюрим. 7-тӥ-8-тӥ классъёсын малпай: шофёр — туж ик йӧно уж ӧвӧл кадь. Электрогазо­сварщик! Вот таиз уж ке уж! 9-тӥ класс бере эшеным ӵош Можгае электрогазосварщиклы дышетскыны пыри. Ну, малпасько, табере городэ дышетскыны ветло, бадӟым мурт кадь уло.

Август пумын дорам вуизы школае 10-тӥ классэ мыныны мылкыд карись пиналъёслэн анай-атайёссы. Ӟуч Пыӵас черкогуртысьтымы школаын 10-тӥ класс мед усьтӥськоз шуыса, 5 адями ке но кулэ, пе. 2 адями гинэ уг тырмы, пе. Шуо мыным: «Малы со тыныд кулэ? Йылпумъялод 11-тӥ классэз, собере 4 толэзь куспын электрогазосварщиклы дышетскод». «Тӥ мар? — шуисько. — Уг-уг-уг! Мон пыри ини! Экзаменъёсме сётӥ! Арня улыса, городэ мыно, электрогазосварщик луо!» Туж ёртӥзы. Шуисько, эше кылиз ке, мон но гуртэ кылё. Соиз школае мыныны соглаш луиз. Можгае мынӥмы документъёсмес басьтыны. Милемлы шуизы: «Тӥледыз, троечникъёсты, басьтӥм, ударникъёсты но ӧм кутэ вал тӥледын йырин! Ми доры эн ни куриське!» Мон, зэм но, котыр ласянь троечник вал, 1-тӥ классысен 11-тӥ классозь одӥг четвертьын но ударнике ӧй потылы.

Семьяямы ми 4 кузя братъёс. Мон 3-тӥез. 10-тӥ классын дышетскыкум, бадӟым братъёсме армие келязы. Дорамы арган кылиз. Нош армие келян ӝытэ гармонист туж зол шудӥз, малпай: о, кыӵе чебер адске! Мон но сыӵе чебер луысал, арганэн шудысал ке. Кыскай-кыскай — номыр уг пӧрмы. Мынӥ клубе: дышетэ монэ шудыны. Озьы шудыны кутски, концертъёсын частушкаос быдэсъяй. Собере клубысь ужасьёс миниатюраосы но кыскалляны кутскизы. Огпол клубамы практика ортчиз культурая колледжысь нылаш. Со мыным колледже актёрской отделение пырыны ӵектӥз. Ярам, малпасько, электрогазосварщикысь уллязы бере, мыно…

2007-тӥ арын колледже пыри. Дышетскон туж яраз, но секыт вал. Уксё ӧй вал. 3-4 часозь дышетскон кыстӥське, ӝытазе репетициос — ужаны но дыр ӧй вал. Нош электрик­лы, сварщиклы дышетскись эшъёсы ӝытъёсы ужало, уксёзы вань. Малпасько вал: дышетсконме быдто, армие мыно, контрактъя отчы кылё. Собере, оло, сварщик­лы ик дышетско. Колледжын 2 ар дышетски но, Москваысь Щепкинской училищее набор ялӥзы. Мон ас поннам малпай: Москвае дышетскыны пыри ке, одӥг пол но уг ӝожтӥськы. Мыным алама, секыт шуыса, пал кыл но уг вера. Пыри ке, озьыен, театр — со мынам ӧре. Ӧй пыры ке, улонме театрен уг герӟа. Пыри. Со дырысен йыг-йыг вамышъясько ини та сюрестӥ.

Алёна кузпалыныз

— Азьланяз кыӵе малпанъёсыд?

— Вань сыӵе веран: Инмарез серекъятэмед потэ ке, вера солы аслэсьтыд малпанъёстэ. Али та веран эшшо но шонергес кылӥське. Малпанъёсы вань, но шара уг поттылы. Премьера бере арня шутэтско, номыр уг кары. Собере ужаны кутско.

Анастасия Шумилова