Пандемия кутскем дырысен ар ортчиз ни. Секыт югдуре шедизы огназы улӥсь арлыдоос но трос нылпиё семьяос, соослы юрттӥсько волонтёръёс но пӧртэм калык огазеяськонъёс.

Эшъяськон юртын пумиськылӥзы юрттэт сётӥсьёс но юрттэт басьтӥсьёс

Туспуктӥз Юлия Татаркина

Куд-ог предприятиос пытсаськем, школаос дистанционной амалъя ужаны кутскем бере шаерысьтымы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужанъя министерствое эшшо но тросгес адямиос юрттэт дуре вазиськыны ӧдъязы. Министр Татьяна Чуракова верамъя, нырысь-валысь котькытын шуг-секытъёс кылдӥзы, нылпиослы сиён-юонэн наборъёс люкылонын гинэ но. Кылсярысь, семьяос прописать каремын одӥгаз районын я улосын, нош уло чылкак мукетаз. Министерстволы юрттӥськыны мылкыд каризы калык огазеяськонъёс. Трос нылпиё семьяос, огназы улӥсь арлыдоос доры ӵемгес вуылыны ӧдъязы волонтёръёс. Сиён-юон нуллӥзы, маска люкылӥзы.

Шуге-леке вуэм семьяослы нырысь ик юрттыны басьтӥськиз армянъёслэн «Урарту» огазеяськонзы. Кивалтӥсьсы Мнацакан Аракелян верамъя, 342 волонтёръёс нуналлы быдэ ӟеч уж лэсьтыны дыртӥзы. ­Адямиослэсь кин луэмзэс ӧз учке, быгатэмзыя ваньмызлы юрттӥськизы.

Ижысь но Удмуртиысь епархиысь «Ӟеч сюлэм» огазеяськонысь 127 волонтёръёс 1 сюрс 500 муртлы сиён-юонэн наборъёс люкылӥзы. Коркась корка ветлыкузы, юрттэтлы кулэяськись семьяосты шараязы на. Озьы уно сю семьяослы юрттэт сётэмын вал.

6-тӥ апреле Эшъяськон юртэ люкаськылӥзы ӟеч уж лэсьтӥсьёс но соослэсь юрттэт басьтэмъёс. Анай-атайёслэн­ сюлмаськытӥсь юанъёссылы валэктон сётӥзы Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоысь специалистъёс, нылпи садын ужасьёс пиналъёслы мастер-классъёс ортчытӥзы. «Вань сюлмысь» ужрад шуныт мылкыдын ортчиз. Огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссы но волонтёръёс ужамзы сярысь мадизы, нош семьяос сюлмысь соослы тау каризы.

Валентина Емельянова