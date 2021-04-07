Быдӟым Вормонлы сӥзем «Вспомним всех поимённо» книга потӥз

В. Черемных

Сое дасян бордын ог 6 ар тыршиз Грак ёросысь Вужгуртысь Василий Черемных.

Василий Фёдорович гожъяськись ӧвӧл. Быдӟым оже но пыриськемын ӧвӧл. Озьы ке но кышкыт адӟонэз — войнаез — ас пыртӥз поттыны быгатэм. Пуклё, Вужгурт, Муркемыр, Вильгурт, Ӟанка, Сиран гуртъёсысь одӥг ним но кельтэмын ӧвӧл. Кӧня пол В. Черемных архивъёсы, военкоматъёсы вазиськылӥз, ветеранъёслэн ӵыжы-выжыосынызы кенешылӥз, гуртъёсысь клубъёсы, школаосы пумиськонъёсы поталляз — лыдъяса уд быдты. Вераськоз котьку сюлмысь — аслаз но, кылзӥсьёслэн но синкылиоссы ӵужыр вияло.

Василий Фёдорович ачиз сярысь вераны уг яраты. Яратэ со ужаны — гижысь-пиньысь! Вордӥськиз 1954-тӥ арын 29-тӥ сентябре крестьян семьяын. Агай-апайёсыныз ӵош юрттӥськылӥз атаезлы валъёсты утялтыны, бакча котырын берганы. Пуклёысь школаез йылпумъяса, ужаз Ижысь автозаводын, ветлӥз армие Сьӧд зарезь дуре. Отысь одӥг малпанэн бертӥз: дышетсконо! Озьы Елабугаысь пединститутлэн студентэз луиз.

Пуклё школаын В. Черемных ар сяна ужаса ӧз вутты. Удмурт кун университетысь историяя факультетысь практиканткалы Лидия Широбоковалы синмаськиз. Лидия Михайловналы Ува ёросысь Сям-Можга черкогуртын уж ӵектӥзы но, кузпалъёс Грак палъёсысь кошкизы.

Василий Фёдорович Сям-Можгаысь школаен ог 7 ар кивалтӥз, дышетӥсьын тыршиз. Гуртоос воргоронэз сельсоветлы председателе бырйизы. Озьы Василий Фёдоровичлэн ужез ӧръяськиз. Нырысь Ува ёросысь Пуштовай гуртын вордӥськем Совето Союзысь Геройлэн Виктор Пислегинлэн синпелетэз кылдӥз. Собере Пуштовай школалы В. Пислегинлэсь нимзэ сётӥзы. Василий Фёдорович огназ, оло, ваньзэ тае быдэстыны ӧй вормысал. Вӧзаз ӟеч юрттӥсьёсыз — кузпалыз но нылпиосыз. Соос ик книга поттыны но мылкыдзэ бурдъязы.

Нырысь-валысь Черемных агаез сярысь ивор утчаз — война вакытэ чиптэм-чаптэм ышем со. Собере ини Пуклё муниципал кылдытэтысь вань воргоронъёс сярысь ивор люканы кутскиз. Озьы шарае поттэмын азьвыл тодылымтэ 168 фронтовиклэн нимтулыз.

Книгалэн кутсконэз малпаськонэ уськытэ, пумыз капчи мылкыд кельтэ. Соин со пичиезлы но, бадӟымезлы но тунсыко. Туннэ та муниципал кылдытэтысь ваньмаз сямен гуртъёсын книгаен тодматсконъёс ортчизы ини.

Любовь ДОЛГОВА. Грак ёросысь Пуклё гурт