БАМ
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Эмъяськон юрт дорысь тодмоме адӟыса, юано кариськи:
— Арсё, тон татчы прописка лэсьтӥд шат? Ку гинэ лыктӥсько — тон котьку татын бергаськод.
— Медкомиссиез потӥсько, юлтоше. Пенсиын пукыны акыльтӥз. БАМ лэсьтӥсько! — валэктӥз юлтоше.
Тодам лыктӥз егит дыры. Э, кӧня адями БАМ-ез лэсьтыны ветлӥз. Байкало-Амурская магистраль шуиськом вал соку.
— Кыӵе БАМ? Мар тон мынэсьтым йырме сураськод? Кемалась ӝутӥзы ни сое, — верасько Арсёлы.
— Таиз мукет БАМ, со пенсионеръёсты гинэ огазея. Мылкыдыд вань ке, ойдо итӥськы. Ӵошен шулдыргес луоз, уката ик пенсиед, мынам сямен ик, уг тырмы, луоз.
— Ми кузпалыным тырмытӥськом. Пенсимес огазе кариськом, нылпиосмылы но, нуныкайёсмылы но коньдонэн юрттӥськом на, — шуисько пумитаз.
Кӧня ке дыр ортчыса, тодмоме аптекаысь пумитай.
— Арсё, БАМ лэсьтыны ӧд мыны шат?
— Тани, аптекаысь эмъюм басьтыса, мугорме кыдатӥсько. Висёнме огпӧртэм шедьто. То гипертония, то диабет… Оломае но шараяло першалъёс, — ӝожтӥське Арсё.
Таӵе вераськонъёсты уггес яратӥськы бере, тодмоеным кема вераськыса ӧй улы, шыпытак гылӟи.
Та бере кема ӧм пумиськылэ Арсёен. Коронавирусэн йырин лавкае шергес поталляй. Огпол Арсёез магазинысен адӟи.
— Табере, Арсё, БАМ лэсьтыны уг ӧтё ни, дыр? Асьме кадь пенсионеръёслы ульчае но мултэс потаны кышкыт, — верасько юлтошелы.
— Ма, асьмеос нуналлы быдэ БАМ ӝутӥськом. Тон но отчы пыриськиськод, — пальпотэ Арсё.
— Кызьы озьы? — пайми мон.
— Тод, эше, БАМ — со Больница, Аптека, Магазин. Ачид но шӧдылытэк, тон бадӟым уже пыриськиськод, — монэ эрекчамезлы шумпотыса, гор-гор серектӥз Арсё.
Алексей Трубачев
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