БАМ

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 21 апреля, 2021 16:57

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Эмъяськон юрт дорысь тодмоме адӟыса, юано кариськи:

— Арсё, тон татчы прописка лэсьтӥд шат? Ку гинэ лыктӥсько — тон котьку татын бергаськод.

— Медкомиссиез потӥсько, юлтоше. Пенсиын пукыны акыльтӥз. БАМ лэсьтӥсько! — валэктӥз юлтоше.

Тодам лыктӥз егит дыры. Э, кӧня адями БАМ-ез лэсьтыны ветлӥз. Байкало-Амурская магистраль шуиськом вал соку.

— Кыӵе БАМ? Мар тон мынэсьтым йырме сураськод? Кемалась ӝутӥзы ни сое, — верасько Арсёлы.

— Таиз мукет БАМ, со пенсионеръёсты гинэ огазея. Мылкыдыд вань ке, ойдо итӥськы. Ӵошен шулдыргес луоз, уката ик пенсиед, мынам сямен ик, уг тырмы, луоз.

— Ми кузпалыным тырмытӥськом. Пенсимес огазе кариськом, нылпиосмылы но, нуныкайёсмылы но коньдонэн юрттӥськом на, — шуисько пумитаз.

Кӧня ке дыр ортчыса, тодмоме аптекаысь пумитай.

— Арсё, БАМ лэсьтыны ӧд мыны шат?

— Тани, аптекаысь эмъюм басьтыса, мугорме кыда­тӥсько. Висёнме огпӧртэм шедьто. То гипертония, то диабет… Оломае но шараяло першалъёс, — ӝожтӥське Арсё.

Таӵе вераськонъёсты уггес яратӥськы бере, тодмоеным кема вераськыса ӧй улы, шыпытак гылӟи.

Та бере кема ӧм пумиськылэ Арсёен. Коронавирусэн йырин лавкае шергес поталляй. Огпол Арсёез магазинысен адӟи.

— Табере, Арсё, БАМ лэсьтыны уг ӧтё ни, дыр? Асьме кадь пенсионеръёслы ульчае но мултэс потаны кышкыт, — верасько юлтошелы.

— Ма, асьмеос нуналлы быдэ БАМ ӝутӥськом. Тон но отчы пыриськиськод, — пальпотэ Арсё.

— Кызьы озьы? — пайми мон.

— Тод, эше, БАМ — со Больница, Аптека, Магазин. Ачид но шӧдылытэк, тон бадӟым уже пыриськиськод, — монэ эрекчамезлы шумпотыса, гор-гор серектӥз Арсё.

Алексей Трубачев

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 21 апреля, 2021 16:57
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