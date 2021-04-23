Ашальчи али но бурдъя

Зоя Павловна ИЛЬИНСКИХ — Можгаысь медициная колледжысь дышетӥсь, врач-терапевт. Студентъёсты 30-тӥ арзэ дышетэ ни. Пусъемын Удмуртиысь Тазалыкез утёнъя министерстволэн но Россиысь Тазалыкез утёнъя но улон-вылонэз азинтонъя министерстволэн Данъян грамотаосынызы. Зоя Павловна котьку студентъёсын артэ, анай кылзэ гажаса, колледжысь удмурт студентъёс понна 2007-тӥ арын кылдытӥз «Ашальчи» клуб.

З. Ильинских

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Медицинае сюрес

— Вордски мон Глазов ёросысь Песколудын, гуртамы 20 корка гинэ вал, — шуэ Зоя Павловна. — Пичи дыры ортчиз совето вакытэ гуртын вордскем вань нылпиослэн сямен ик: анай-атайлы юрттыса. Семьяямы ми 3 пиналъёс будӥм — мон но 2 братъёсы. Мон зӧкез (бадӟымез) вал.

Пичи классъёсын дышетскыкум, малпалляй, мамае кадь дышетӥсь луо шуыса. Со аръёсы тужгес гажамон адямиос вал дышетӥсьёс но эмъясьёс. Папаелэсь пудо эмъямзэ адӟыса, солэн Анна апаезлэсь трахома сярысь вераськемъёссэ кылзыса, озьы ик бабаелэсь турын-куарен эмъяны быгатэмзэ шӧдыса, лэся, мынам но эмъясь луэме потыны кутскиз.

9-тӥ класс бере малпай вал медучилищее мыныны, но документъёсме ӧз сётэ. Дышетскондэ школаын ик, пе, йылпумъя. 10-тӥ классэз быдтыса, эшеным ӵош мынӥм Ижысь медициная институтэ. Конкурс бадӟым вал — 1 интые 7 адями. Со пыр мон ортчи, озьы 1973-тӥ арын Ижысь медициная институтлэн студентэз луи. Пыреме бере, деревняям бертыкум, апельсин басьтыса, нырысь ик пыри ӟуч кылын дышетӥсе Валентина Дмитриевна Веретенникова доры, угось мамаен-папае дышемын ӧй вал милемыз ушъяны но, милемын ушъяськыны но. Озьы шумпотэмме нырысь ик дышетӥселы вераме потӥз.

1-тӥ курсысен 3-тӥ курсозь пичи сэргын 4 кузя улӥм — 2 этажъем барак выллем коркан. Кезьыт вал, гурзэ пуэн эстылӥм. Бадӟым городэ вуи бере, ваньмон дыръям театръёсы, удмурт спектакльёсы ветлылӥ. Но ас поннам паймылӥ, малы меда городын нокин но, нокытын но удмурт кылын уг вераськы шуыса. Шӧдисько вал преподавательёслэсь но удмурт акцентэн вераськемзэс, валалляй, соос удмуртъёс шуыса, но ачим керпотылӥ удмурт сямен вазьылыны. Озьы ик мынэсьтым но акцентэн вераськемме валало вал, дыр, но юась-верась ӧй вал.

1-тӥ курсысен ик Пётр Низамиевич Шараев преподавательлэн химияя кружоказ ветлыны кутски. Со но удмурт вал, но ӟуч сямен гинэ вераськылӥз. Тазалыкез утён удысын сомында ар ужаса, котьку шуныт мылкыдын тодам вайисько институтысь вань дышетӥсьёсме, соос пӧлысь уката ик Лев Александрович Лещинский профессорез. 6 ар дышетскытозям, со ялан шуылӥз: тӥлесьтыд оскымон специалист пӧрмоз. Профессор озьы шуэ бере, дышетскыны мылкыды уката бурдъяськылӥз.

2-тӥ но 3-тӥ курсъёсын, туж тунсыко потыса, физиологияя научно-исследовательской кружоке ветлӥ. Отын шыръёс вылын эскериськом вал, кызьы космосэ лобись космонавтъёслэн, корабль ӝутскыку, тыазы сурфактант сурет юрттэ, шоканзы воштӥськыку. Бӧрысь та темая докладэ вылӥ дунъет басьтӥз эмъясьёслэн Казаньын ортчем всесоюзной конференциязы. Нош али сурфактант кутӥське роддомын — вордскем бераз ик нуны шокчыны уг быгаты ке.

Дышетӥсь но эмъясь

— 1979-тӥ арын институтэз быдтыса, интернатураез ортчи Глазовын. Со дыръёсы ик тодматски вуоно кузпалэным — Миша Можгаысь медучилище бере Ижысь мединститутэз быдтэм. 1980-тӥ арын кузпалъяським, картэ Вавож районысь бере, дорезлы матэгес кариськеммы потӥз, тодӥм, Уваын интыос вань шуыса. Ӵапак соку ик отын выль эмъяськон юрт усьтӥзы. Мон терапевт луыса ужай, Миша хирург вал. Татын ик 2 пиосмы вордскизы. Сергеймы медициная институтэз быдтӥз. Но профессиезъя ужамез ӧз поты. Нош Иван пимы гурт удысъя академиын инженер-электрик­лэсь дипломзэ басьтӥз.

Уваын ужамы 7 ар. Огпол картэ пумиськем ӵош дышетскем эшеныз — Можга медучилищеен кивалтӥсь Евгений Николаевич Мамаевен. Со ик милемыз медучилищее лыктыны лӧпкытъяз. Озьы ми врачлэсь ужзэ преподавательлэн уженыз огазеямы.

Али дырозь медколледжын студентъёсты дышетӥсько терапилы, геронтологилы, гериатрилы но фтизиатрилы. Нош 2014-тӥ арозь городысь больницаын терапевтын но ужай. Соку отчы студентъёсы практикае ветлылӥзы.

1990-тӥ аръёслэсь азьвыл дышетскем пиналъёсты тодэ ваёно ке, соос востэмесь вал. Туала егитъёс, ваньзы сямен, туж дӥсьтӥсесь, деревняосысь лыкто ке но. Каллен-каллен студентъёслэсь удмурт кылын вераськемзэс но кылылыны кутски. Кузпалэным Михаил Лаврентьевичен семьяямы удмурт кылын вераськиськомы, сюлмам удмурт кыл ялан улэ.

Удмуртэн — удмурт сямен

— 1988-тӥ арын Можга ёросысь газетлэн редакцияз «Вало ӧр» кружок кылдӥз. Мон но отчы ветлыны кутски, со ик луиз удмурт СМИ-осын тодматскеме но кылбур гожъяны кутскеме.

1990-тӥ аръёсы удмуртъёслэн съездазы Можга медучилищелэсь делегатэ монэ бырйизы. Соку пумиськи Венгриысь тодосчиен Иштван Козмачен. Турын-куаръёс сярысь тодэмзэ мыным удмурт кылын вераз. Кыӵе чебер мадиськиз! Мон, удмурт адями, жаляса верано, озьы ӧй быгатысал вераны!

10 ар талэсь азьло мынӥ педколледже «Такъян» клубе. Кылзӥ удмурт студентъёслэсь мадиськемъёссэс, соку ас поннам малпай: нош маин пӧртэм меда медучилищеысьтымы студентъёс? Коридорысь дано удмурт адямиослы сӥзем адӟытонзэс учки, син шорам йӧтӥз удмурт кылбурчи, эмъясь Ашальчи Оки. Соку ик мылкыды кенжиз медколледжамы «Ашальчи» нимо клуб кылдытыны.

2007-тӥ арын 1-тӥ сентябрьлы сӥзем линейкаын удмурт кылын кырӟаз 1-тӥ курсысь студентка Света Галактионова, етӥз удмурт нылаш. Пумиським, вераським. Со котыре каллен люкаськизы удмурт студентъёс, кутскиз ужаны «Ашальчи» клубмы. Света Галактионова ас котыраз бинялтӥз удмурт егитъёсты, со кивалтэм улсын ик дышетскисьёсмы пыриськыны кутскизы «Шунды» огазеяськонэ но. «Ашальчиын» нимо-дано адя­миосын пумиськонъёс радъяллямы: Александр Белоногов кылбурчиен, Владимир Кононов паралимпийской чемпионэн, Дмитрий Япаров куасэн бызьылӥсен… Можга ёрослэн радиоез но телевидениез пыр санитарно-просветительской уж нуиськомы. Туала улонлэн трос шекъёсыз, егитъёс ӵемысь сюрыло умойтэм учыръёсы. Соин ик бадӟым саклык висъяны тыршиськомы адямиосты урод сямъёслэсь утёнлы, валэктӥськомы, маин кышкыт луо кудӟытӥсь юонъёс, тамак кыскон, наркотикъёс, таза улонэн эшъяськыны ӧтиськомы.

Али мон трос саклык висъясько турын-куарен эмъяськонлы — фитотерапилы. Соин ик вуоно эмчиосмес но тодматӥсько турын-куаръёсын эмъяськон амалъёсын. Инмарен сётэм емышъёс, турын-куаръёс мед юрттозы таза луыны — та кылъёсын йылпумъяськом телевидение но радио пыр выступлениосмес. Студентъёс котьку яратоно куноос луо «Моя Можга» телевидениын. Шумпотыса верасько, «Ашальчи» клубе ветлӥсь студентъёс вань лекциоссэс удмурт кылын дасяло, передачаосмы удмурт кылын мыно.

Удмурт студентъёсылы ялан верасько: удмурт адями эмъяськон сярысь верамез ӟечгес валалоз анай кылыныз, угось адямиен огкыл шедьтон, уката ик солэн анай кылыныз вераськон — 80 процентаз учыръёсын шонер диагноз пуктыны юрттэ. Соин ик котьку удмурт студентъёсме индылӥсько, удмурт адямиен анай кылын вераськыны кулэ шуыса.

Вань ке валан семьяын

— Тросэз врачъёс кышкасагес учко дышетон удыс шоры. Угось тон психолог но луыны кулэ — дырыз дыръя мед шӧдод егит адямилэсь мылкыдзэ, мед валалод солэсь пуш дуннезэ, котьку дась мед луод секыт учыре шедем пиналлэсь анай-атайзэ воштыны. Дышетӥсьлы сюлмаськоно луэ, улонлэсь бере медам кыльы шуыса, эмъяськонын кутӥськись ту­а­ла амалъёс сярысь трос лыдӟыны-тодыны — самообразованиен вырытэк уг луы. Ваньмыз со ӟеч специалистъёсты дасяны юрттэ.

Улонын котькыӵе дыръёс луыло, но секыт дыръёсам киям ручка кутӥсько, кылбурасько.

Дыр, конечно, туж ӧжыт кыле дорлы, но вуттӥськом тазалыкмес но кыдатыны, бакча котырын но вырыны, курегъёсмы но вань, внукмылы но саклык висъяськомы. Нырысь, ужаны кутскыкумы, общежитиын улӥм, табере выль корка пуктӥм. Ваньмыз та пӧрме, дыр, семьяын ог-огдэ валаса улыку.

Людмила Загребина