Ижысь Артём Медведев Америкаын улэ. Сиён-юон дасянъя тӥрлык поттон заводын тырше. Удмуртиысь воргорон сярысь гожъязы New York Times но USA Today газетъ­ёсын. Ма, шаерамы но солы сӥзем материалъёс печатласькылӥзы. Америкаысь ульчаостӥ удмурт дӥсен ветлы ай! Кызьы та пиосмурт улэ — вераськимы вотэс пыр.

А. Медведев Америкаысь ульчаостӥ гын сапеген но удмурт дӥсен ветлэ

Сюрес вылысь уг пыра

Артёмлэн улонэз котьку пӧзе. Йылпумъяз Удмурт кун университетысь физикая но математикая факультетэз. Со вакытэ ик Ижын ужбергатонэн вырыны кутскиз: пуктӥськон материалъёсын вуз кариз, таксиын ужаз, конькиен нискылан инты лэсьтӥз, сакырлэсь вата пӧралляз. Берпуметӥез удыс Артёмез туннэ но сюдэ.

Вата дасян нырысетӥ аппаратсэ воргорон ачиз бичам. Совето вакытысь «Журавинка» емыш пызьыртон борды корт тазэз дэмӟытэм. Сакы­рез пӧзьтыны диффузор ватсам на. Та амалэн уксё поттыны луэ шуыса, Артёмлэн йыраз, оло, ӧй лыктысал. Кузпалызлэн анаез тодмоосыз сярысь верам. Соос, пе, вата вылын асьсэлы квартира басьтӥллям ини. Артём ческыт сиёнэныз вордскем нуналъёсы, бадӟым ужрадъёсы ӵем поталляны кутскиз. Тыршемзэ Удмуртилэн Президентэз Александр Волков но синйылтэм. 2008-тӥ арын А. Медведев шаерысьтымы устоез егит ужбергатӥсь луиз.

— Ужбергатыны Агрызын улӥсь песянае дышетӥз, — вера Артём. — Гужемме со дорын ортчытъялляй. Бордаз котьку тунсыко вал — быдэс гид тыр пудоез, бакча тыр емышез. Базарын йӧл, кузятэм, нӧкы вӧй, емышъёс вузаса сылылӥ. Собере телефон пыр, басьяськись утчаса, жингыръялляй на. Кӧня уксё поттылӥ, ваньзэ компьютере гожъялляй — песянае озьы косылӥз.

Пыриськылӥз Артём политикае но — «Огъя Россия» партилэн, Кун Кенешысь Егитъёслэн парламентсылэн ёзчиез вал. 2014-тӥ арын шӧдӥз: Ижын азинскыны секыт, вылаз ик, семьяез аллергиен курадӟыны кутскиз. Озьы кузпалыныз кенешизы: Сьӧд зарезь дуре улыны выжозы. Отын ини тазалыксы но тупатскиз, выль инвисъёс но усьтӥськизы — Артёмлы Америкаын ужаны ӵектӥзы.

— Мон сюрес вылысь уг пыраськы, — вера Артём. — Европа, Дубай, Гонконг, Сингапур, Бахрейн, Монголия, Грузия — кытын но ӧй вал ини. Америкаын 2016-тӥ арысен. Майами город котырын улӥсько. Заводын поп-корн но сакырлэсь вата лэсьтонъя аппаратъёс дасясько но вузасько. Семьяе Россие кылемын. Но ог-огмылэсь зол ум мӧзмиське — ӵем берталлясько вордскем палъёсам. Угось али пересадкаостэк Набережные Челныысь меӵак Майамие лобӟыны луэ. Нош азьвыл кема курадӟылӥ: нырысь Лос-Анджелесысен Москваозь лобӟиськод, бӧрысь поездэн Ижозь, собере таксиен Агрызозь. Тани Выль ар бере кышноелэн анаез доры Можгае вуылӥ, люкмесын пыласьки, куасэн, конькиен нискылай. Тулыс картошка мерттыны нош ик берто ай.

Улон шоры учкон воштӥське

Артёмлэн атаез — удмурт, анаез — пор. Соин ик кылъёс солы капчиен сётӥсько — удмуртэз но, ӟучез но, англиез но. Удмуртэз 3-тӥ классозь дышетэм. Песянаез-песятаез юрттӥллям на — куспазы котьку удмурт сямен, пе, лабырто вал.

— Макем аресэд бадӟым луэ, сокем выжыдэ золгес дунъяны кутскиськод вылэм, — шуэ Артём. — Егит дыръя вордскем шаер, кыл, калык мӧзмылэс пото вал. Тунсыко йӧтылӥз мурт культура. Нош 35 аресам улон шоры учконэ вош­тӥськиз: крезьгур шыпытэз, сиён огшорыез, культура асладэз кулэ луыны кутскиз. Пиелы 7 арес. Ялан телефонын пукемысьтыз, «Кылдысин» вотэс бамын удмурт кылэз ды­шеты ай, шуисько. Уг кылзӥськы — телефоназ озьы ик шудэ. Но, малпасько, со но выжыоссэ куке-соку шӧдыны кутскоз ай.

Артём шаерысьтымы иворъёсын, газет-журналъёсын нуналлы быдэ тодматске. Огпол син шораз йӧтэм «Удмуртская правда» газетысь Анжела Поздеевалэн репортажез. Иворчи одӥг нуналзэ удмурт дӥсен ужаны ветлэм.

— «Инстаграмысь» силикон дыдыос акыльтӥзы ини, —шуэ А. Медведев. — Анжелаез удмурт дӥсен адӟыса, сюлэмы ик шунаса кошкиз. Сетьёс пыр ог-огенымы тодматскимы. Со ик ӵектӥз Америкаын удмурт дӥсен ветлыны. Ӵапак соку «Эктоникаысь» диджей Владислав Горжак дорам куное лыктыны кулэ вал. Вай ай, шуисько, удмурт дӥсь. Озьы со Америкае вуттӥз гын сапег, гындэм изьы, дукес, дэрем но кускерттон. Та дӥсен быдэс США-ез, дыр, котыртӥмы, Майамиысен Канадаен кунгож дорозь вуимы — ог 6 сюрс иськем. Туж кельшиз гын сапег — машинаын пыд уг но кынмы, уг но пӧся вылэм.

Паймиз-а Америкаысь калык, Артёмез адӟыса? Дораз нокин но ӧз лыкты, туспуксьыны ӧз куры, чиньыеныз ӧз возьматы. Татын улӥсьёслэн синъёссы крокодилъёс, тылобурдоос вылэ ӵемгес усё, пе. Паймиллям Казахстанысь вуэмъёс гинэ. Удмуртиысь луэмзэ тодыса, юалляськиллям, кызьы кылмес, культурамес утьыны тыршиськомы.

Удмуртиысь куноослы Артём шум гинэ потэ. Матысь дыре кузь сюрес вылэ дасясько эшъёсыз. Таосызлэн

Америкаен тодматскемзы гинэ уг поты ­­­­­­­— Флоридаысь пилотъёсты дасясь школае пырыны мылкыд каро. Отын дышетскон, кунамы сярысь, трослы дунтэмгес усе, пе.

— Магнитолаям удмурт кыр­­ӟанъёсты гинэ бер­га­тӥсь­ко, — вера Артём. — «Шулдыр ӝытлэсь» альбомзэ бась­­­­­тӥ. Чебер кырӟало — зачёт! Настя Ивановалэн гуръёсыз улсын командировкаосы потасько. Лэзисько «Мон гуртам куно гинэ на» — шӧдыса ик уг вуиськы, 3 сюрс миля ортчемын.

Кемалась ӧвӧл Америкае Удмуртиысь нош ик салам келязы — варсь. Сое пӧзьтӥллям Шаркан ёросысь быгиос. Артём, сиён-юон дасянъя тӥрлык поттон удысын ужа бере, гуртоослы визь-кенеш сётытэк чидамтэ.

— Дасяй соослы ӟеч мармит (пичи корт гур) но чугун горшокъёс — «Быг-быг» фестивальын калык азьын варсь пӧзьтыны возьыт медаз луы. Варсь — нап юон, сое пушкад гульк-гульк гинэ шаплы лэзьыны уд быгаты. Удмуртие вуэм куноосты сӥлы карыны ӵапак иназ.

Ольга Корепанова