«FUgrics» — «фу!» ӧвӧл

3-тӥ тулыспалэ Ижысь Арт-резиденция фин-угор дуннеен тунсыкъяськисьёсты, лыдӟисьёсты люказ.

2020-тӥ арлэн пумаз Петрозаводскын «Периодика» издательствоын «FUgrics. Комиксы из финно-угорского мира» книга потӥз. Солэн редакторъёсыз — Санна Хукканен но Анна Воронкова. Таӵе тунсыко бичетэз «Луло кыл» арт-проект улсын поттӥзы. Комиксъёс фин-угор кылъёсты утён понна суредамын.

Анна но Санна 2015-тӥ арын Петрозаводскын комикс суреданъя мастер-класс ортчытӥзы. Суредъёс туж тунсыкоесь луиллям но, авторъёс проектэнызы мукет фин-угор калыкъёс доры потыны малпаллям. Ужзы пӧзьыны ӧдъяз.

Озьы соос Удмуртие но вуылӥзы. Та проект борды озьы ик итӥськизы

коми-пермякъёс но коми-зырянъёс, хантыос но мансиос, поръёс, саамъёс, сетуос.

Презентацие Анна Воронкова Интернет пыр «вуылӥз».

— Мон университетын фин кылэз дышетӥ, комиксъёс туж юрттӥзы вераськонын тужгес но ӵем кутӥськись кылъёсты валаны, — шуиз Анна. — Комиксъёс пыр ик калыклэсь менталитетсэ но тодӥ.

Анна но Санна, фин-угор элькунъёстӥ ветлыса, адӟиллям, Россиысь калыкъёслэн кылзы но сям-йылолъёссы ӵемысь гуртъёсын утисько шуыса. Та книгаын трос мифъёс, ишанъёс суредамын, Соос сярысь комикс лэсьтӥсьёслы песянайёссы но песятайёссы мадьылӥллям.

Палэнэ ӧз кыле мукет темаос но. Кылсярысь, Максим Агафонов возьматэ: котькуд адями аспӧртэмлыко, горд йырси — со круто! Максимлэн сяна, книгае пыртэмын Удмуртиысь мукет суредасьёслэн ужъёссы: Анна Образцовалэн, Людмила Улыбкиналэн, Тоня Ермаковалэн.

Котькуд комикс ӟуч но англи кылъёсы берыктэмын на — соосты котькин мед валалоз.

Книгае пыртэмын дышетӥсь­ёслэн, журналистъёслэн, культура удысын ужасъёслэн суредъёссы.

«FUgrics…» книгаен тодматскон ӝытын бичетлы вылӥ дунъет сётӥзы. Проектлэн авторъёсыз книгазэс котькуд библиотекалы кузьманы дасясько.

Азьланяз Анна Воронкова но Санна Хукканен комиксъёсын finnougriccomics.com сайт усьтыны малпало.

Виктория Максимова