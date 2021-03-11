70-лэсь трос волонтёръёс пусйиськизы ни вуоно арын тупатъяно объектъёс понна куара сётонэз радъянэ

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 марта, 2021 14:29

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Февраль пумысен ялэмын вал куара сётонэз радъянлы волонтёръёсты утчан.

Тупатъяно-выльдоно объектъёсты быръён ужрад мытэмын «Жильё и городская среда» нацпроектлэн «Формирование комфортной городской среды» проектэз улсын.

Быръён люкетсэ радъян понна пусйиськыны луэ dobro.ru cайтын, али ог 70 адями волонтёр луон сярысь мылкыдзэ вераз ни. Вазиськонъёс 22-тӥ мартозь кутӥськозы.

Волонтёръёс вань калык дорозь вуттыны кулэ, кыӵе юртъёс, интыос понна куара сётон радъяськоз, кызьы кельшымон инты понна дурбасьтоно.

Куара сётон ортчоз 22-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь.

Сергей Захаров

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 11 марта, 2021 14:29
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