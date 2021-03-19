«Удмуртиысь культурая мозаика» конкурсын 12 вормисьёс алигес Саратов улосэ вуылӥзы

Шуд пуйыослы сюрес вылэ потыны юрттӥзы «Согласие», Тимченколэн фондъёссы.

Удмуртиысь делегация Саратов улосысь Хвалынск городысь музей азьын

Туспуктэм басьтэмын: vk.com/mozaikaudmurtia

Саратовын программа узыр радъямын вал. Нуналлы быдэ — выль адямиосын, выль интыосын пумиськонъёс. Кылсярысь, вормисьёс вуылӥзы Ртищевоысь краеведениея музее. Отын экспонатъёсын тодматскизы, тодӥзы, кызьы та городын проектъёсын ужало.

Вормисьёс пыразы на Поповка черкогуртысь «Выль корка» культурая центре. Пыриськизы «Хвалынск: культурные слои» проектэз усьтонэ. Та сяна, кожаллязы Лохе. Та черкогуртлэн, нимыз сяна, пуштросэз но тунсыко вылэм. Отын йӧн-йӧн сылэ Дун-чылкыт Михаиллэн черкез. Ческыт вуэныз гочатэ Маровлэн ошмесэз.

«ФизкультFest» проектлэн кылдытӥсез Юлия Плехова но «Шулдыр шуландыр» проектлэн авторез Людмила Юферева пусъемъя, стажировка соослы луонлык сётӥз мукет улосъёслэн ужаменызы тодматскыны, асьсэды ӵошатыны но дунъет сётыны. Валазы, кызьы Саратовын ог-огенызы кенешыса валче ужало калык, кивалтӥсьёс но ужбергатӥсьёс.

Ольга Корепанова