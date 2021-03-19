«Удмуртиысь культурая мозаика» конкурсын 12 вормисьёс алигес Саратов улосэ вуылӥзы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 марта, 2021 10:49
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Шуд пуйыослы сюрес вылэ потыны юрттӥзы «Согласие», Тимченколэн фондъёссы. 

Удмуртиысь делегация Саратов улосысь Хвалынск городысь музей азьын
Туспуктэм басьтэмын: vk.com/mozaikaudmurtia

Саратовын программа узыр радъямын вал. Нуналлы быдэ — выль адямиосын, выль интыосын пумиськонъёс. Кылсярысь, вормисьёс вуылӥзы Ртищевоысь краеведениея музее. Отын экспонатъёсын тодматскизы, тодӥзы, кызьы та городын проектъёсын ужало. 

Вормисьёс пыразы на Поповка черкогуртысь «Выль корка» культурая центре. Пыриськизы «Хвалынск: культурные слои» проектэз усьтонэ. Та сяна, кожаллязы Лохе. Та черкогуртлэн, нимыз сяна, пуштросэз но тунсыко вылэм. Отын йӧн-йӧн сылэ Дун-чылкыт Михаиллэн черкез. Ческыт вуэныз гочатэ Маровлэн ошмесэз. 

«ФизкультFest» проектлэн кылдытӥсез Юлия Плехова но «Шулдыр шуландыр» проектлэн авторез Людмила Юферева пусъемъя, стажировка соослы луонлык сётӥз мукет улосъёслэн ужаменызы тодматскыны, асьсэды ӵошатыны но дунъет сётыны. Валазы, кызьы Саратовын ог-огенызы кенешыса валче ужало калык, кивалтӥсьёс но ужбергатӥсьёс.

Ольга Корепанова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 марта, 2021 10:49
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<