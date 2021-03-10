Дӥсьтон, музъем но 10 скал

Ува ёросысь Владимир Зембахтин, «Увадрев» предприятиысь кошкыса, фермер кариськиз. Табере со бырыны кутскем Вуж Чунча вордскем гуртсэ ӝутэ.

Ува ёросысь Вуж Чунчаысь фермерлэн В. Зембахтинлэн али

ӟеч выжыысь 5 кунянъёсыз. ӟеч выжыысь 5 кунянъёсыз.

Туспуктӥз Сергей АНТОНОВ

— Вазенгес ни фермере потон сярысь малпалляй, — вера егит пиосмурт. — Гуртын улыкумы, азбар тыр пудо вордылӥмы. Скал, тылобурдо, парсьёс котырын мон но бергалляй. Нош ик пудо ворды, гуртэ берт вал, шуылӥ. Дӥсьтон понна, аслыд оскон сяна, уксё но кулэ ук. Кылӥськиз: Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство подсобной хозяйство возьыны мылкыд карисьёслы соцконтрактъя уксё висъя. Со понна проект но бизнес-план гожтоно, министерствоен огкыл юнматоно. Аслым ачим возьматэме потӥз: быгато. Макем секыт, сокем тунсыкогес. Макем умойгес пӧрме, сокем кужмогес луиськод.

Владимир Зембахтин соцконтрактъя 250 сюрс манет басьтӥз. Ог 100 сюрс манетэз кошкиз гид ӝутыны, 150 сюрс манетэн племпредприятиысь сьӧд-куӵо выжыысь 5 кунян басьтӥз. Ӟеч выжыысь кунян басьтыса, отӥяз тросгес йӧл кыскод, шуэ. Соку ик ветыл басьтыны луысалыз, вылды, но 1 ӟеч ветыл понна 130 сюрс манет куро, пе, соин ик кунян бордысен кутсконо кариськиз. Пудо уллёзэ йылтыны юрттӥзы на анай-атайёсыз — 4 ветыл но 1 кунян кузьмазы. Пилорама усьтӥз на. Отын табере аслыз но пу пиле, калыклы но юрттӥське. Поттэм барышез хозяйствозэ выльдыны, паськытатыны иназ луэ. Гыроно-кизёно бусыоссэ 350 гектарозь йылтэмез потэ. Туэ ог 100 гектар бусыосты кизьыны дасяське.

— Музъеме тырмыт ӧвӧл на, — шуэ егит фермер. — 50 гектарзэ арендае кутӥ. Мурт вылэ ужаса, толыкез уз луы, шуо куд-огез. Но музъемез арендае кутон дуно уг усьы. Котырамы аналтэм бакчаос лачак. Гуртоослэн сое утялтыны катьсы но, луонлыксы но ӧвӧл ни. Участоказы жаг турын будэ но, соосты штраф тырыто. Соин ик музъемзэс арендае кутэмлы шумпото. Фермере потыны тросэз кышкало — юнме. Дӥсьтон гинэ медло. Кӧня ке гектар музъемед вань ке, тракторед ужа ке, номыр кышкытэз ӧвӧл. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволы грантлы вазиськи вал. Но шуизы: грант басьтон понна проектэн гинэ уг тырмы, аслад ог 500 сюрс манетэд медло. Сомында уксёе луысал ке, мон грантлы ӧй вазиськысал. Гранттэк но каллен пӧрмыто, шуи. Али валасько: рос-прос фермер луон но барыш поттыны кутскон понна 1-2 скалэн тырмыт ӧвӧл, соку ик 10-сэ вордоно, соку прибыль потыны кутске. Гуртоослэсь йӧлзэс заводъёсы шумпотыса куто, йӧлмы натуральной шуыса. Ми палан перекупщикъёс 3 литр йӧлэз 150-160 манетэн басьто. Озьыен, пӧяськеме уд кыльы. Зэм, пудолы трос сиён кулэ. Турын но куро басьяса трос уд сюды, соин ик аслыд кизёно. Кылсярысь, мынам али 11 йыр сюро таза пудое. Соосты толбыт сюдон понна ог 200 тонна турын, 30 тонна куро кулэ. Фураже аслам. 1 скал нуналаз 70 килограмм сиён сие. Соин ик 60 гектар ке но ю тысь кизиськом, 10-20 гектар турын вань на.

Владимир Зембахтинлэн пудо уллёзэ 50 йырозь вуттэмез потэ. Ветылъёсыз мартэ нырысетӥ кунянзэс ваёзы ни. Мукетъёссэ басьтыны малпа.

— Скалъёсы кысконозь вуизы ке, нимаз гид кулэ луоз, — шуэ Владимир Валерьевич. — Февраль пумын ми палан 37-44 градус кезьыт вал. Соку кунянъёс понна кышкаськиз. Ярам, улазы тросгес турын валим, борддоръёс котыре педласянь лымы пазямы. Гид бордын котельной ужа, отысь шуныт лыктӥз. Сиён тырмыт вал. Пудоез тросгес сюдӥськод ке, шуныт вуэн люктаськод ке, ассэ шунтыны катез луэ.

Владимир Валерьевичлы пудо вордыны, музъем утялтыны семьяосыз юрттӥсько. Азьланяз адямиослы ужан интыос кылдытэмез потэ. Ваньмыз каллен пӧрмоз, шуэ.

— Отӥяз, оло, ачим но Вуж Чунча гуртам улыны выжо ай. Интыосыз чебересь, шыпыт. Татын арысь аре тросгес пуктӥсько, дачаос кылдо, — шуэ воргорон.

Елена Сараматова