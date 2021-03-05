Ву уг но ӟиза

Туэ феврале куазь пуктӥз выль рекордъёс. 23-тӥ но 24-тӥ феврале республикалэн уйпал ёросъёсаз 36-38 градус кезьыт вал. Сое ӧз чидалэ тросэз ву гумыос.

Тросэз ву гумыос кезьытъёсты ӧз чидалэ — пильылӥськизы.

Фото: Владимир Головинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз



10 нунал куспын водопроводъёс 62 интыын пилиськылӥзы, ивортэ Удмуртиысь Лэсьтӥськонъя, ЖКХ-я но энергетикая министерство. Югдур ушъяськымон ӧвӧл, угось кылем арын таӵе авариос 17 пол гинэ тупаллязы.

Воткаын шуге-леке вуизы трос квартираем юртъёсын улӥсьёс но, нимаз корка во­зисьёс но. Кезьыт вутэк кылизы 8 ульчаосын улӥсьёс.

«Водоканалысь» специ­алистъ­­ёс калыклы визь-нод сётӥзы: кезьыт дыръя, пе, крандэс тып-тып ворсано ӧвӧл, вулы ӟизаса вияны пась кельтоно. Эке-ке, нош табере котькуд коркан вулы счётчикъёс пуктылэмын. Нош ваньмызлы тодмо «Афоня» фильмысь сантехник визьмаз вал: «Ву 1 спичка зӧкта ӟиза ке, суткаяз 200 литр люкаське». Нош 10 нунал виятӥд ке, 2000 литр люкаськоз. Со дунэз но «Водоканал» ик тыроз меда?

Нуналлы быдэ кадь вулы ёрмемзы сярысь ивортылӥзы Яр ёросын улӥсьёс но. Татын, ву гумыос сяна, ульчаосысь колонкаос но йӧӟектӥзы. Яр ёрослэн йырыз Александр Старцев верамъя, огаз ульчаын ву гумы но пасяськиз. Авариез тупатыны ӝогак ӧз пӧрмы. Угось музъем сокем зол кынмемын, сое экскаваторен но гудыны секыт.

Вутэк кылизы Уваын улӥсьёс но 4 но 5 номеро нылпи садъёс. Коммунальщикъёс уй но нунал ужазы — ву лыктыны кутскиз. Нош Ува ёросысь Поршур-Тукля гуртын 3-тӥ мартлы югдур ӧз на воштӥськы.

Анастасия Рябчикова 8 квартираем юртын улэ. Татын 10 нунал кезьыт вулы ёрмо ни.

— Ваньзэ гудӥзы, номыре ӧз тупатэ, озьы ик кельтӥзы. Шуизы, праздникъёс бере лэсьтозы, но ужзы ӧз на вырӟы, — ӝожтӥське Анастасия.

Нырысь-валысь нылкышнолы ӵектӥзы вулы колонкае ветлыны, со, пе, кыдёкын ӧвӧл, бускель ульчаын гинэ. Но Анастасиялэн 1 аресъем нуныез вань. Со карнанэн-ведраен вулы мыноз-а, ульчае пиналзэ кынтыны поттоз-а?

Ву гумыос кынмем сяна, та юртын канализация гумыос но пилиськизы.

Югдурез валэктыны курыса, вазиським Ува ёрослэн йырызлы Владимир Головинлы.

— Та юртын 8 квартира. Но улӥсез вань 3-яз гинэ. Ву гумыоссы, зэм но, кынмизы, та дырозь шунтыны ӧз на пӧрмы. Соин али татын улӥсьёслы ву вайыло машинаен. Канализация та юртын огъя лэсьтэмын ӧвӧл. Со понна котькуд квартиралэн кузёез ачиз сюлмаськиз. Соин канализация гумыос пилиськизы шуыса ивор ӧз вуылы, — гожтӥз Владимир Головин.

Кивалтӥсь нялтас ватсаз, Анастасия Рябчикова мукет адресъя пусйиськемын шуыса. Нош та юртын коммунальной услугаос понна 40 сюрс манет тыронъёсыз люкаськемын.

Сисьмем ву гумыос — быдэс республикалэн бӧр­­­донэз. Лэсь­тӥсь­конъ­я, ЖКХ-я но энергетикая министр Дмитрий Сурнин верамъя, 47 процентэз ву гумыос выльдэмез витё. «Чылкыт ву» программая туэ 288,9 миллион манет тыр тупатъян ужъёс чакламын. Оглом 2023-тӥ арозь 1,8 миллиард манет висъяськоз ву гумыосты выльдонлы. Югдур умойгес луоз Воткаын. Татын гумыосты вошъянъя программа быдэсъяське, солы 2 миллиард манет уксё чакламын.

Сисьмем ву гумыос — быдэс республикалэн бӧрдонэз. Лэсьтӥськонъя, ЖКХ-я но энергетикая министр Дмитрий Сурнин верамъя,

47 процентэз ву гумыос выльдэмез витё.

Елена Скворцова