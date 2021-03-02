Ваулиналы эн оске!

Кызьы мон «Огыр-бугыр» передачаез лэсьтонэ пыриськи

«Мынам Удмуртие» телеканалын егитъёслы сӥзем передачаос трос ик ӧвӧл, соин ик «Огыр-бугырлэсь» выль выпускъёссэ чидатэк витисько. Тунсыко ук тодыны, кыӵе эскеронъёс таяз учыре аслаз герой­ёсызлы дасяз Вероника Ваулина.

Январе тодмотэм номер жингыртӥз, телефонме кутӥ но Вероникалэсь куаразэ кылӥ: «Маша, дасяськы! Ми тонэ «Огыр-бугыре» снимать каром! Средае ваньмиськод-а?»

«Я» шуи но малпаськонэ уси: мар меда кароно луоз? Передачае лыктэм егитъ­ёсты пӧртэм экспериментъёс витё. Тани удмурт театрысь актриса Надежда Наговицына ӝужыт коркалэсь укнооссэ ульча ласянь миськиз, мон со шоры шурдыса учки… Нош монэ со выллем уж вите ке? Быдэстыны уг быгаты ук! Уллань учко но куалекто, бӧрдыса сыло…

Вероника юа: «Марлэсь кышкаськод?» «Номырлэсь уг», — шуисько. Ага, верай ке марлэсь, юри озьы карыны косоз. «Нош эбекъёсты но нумыръёсты сиыны дась-а?» «Дась!» — шуисько, нош ас поннам малпаськисько ини, кыӵе эмъюм юоно отравление дыръя.

Съёмкаос азьын Вероника нош ик жингыртӥз, кут, пе, сьӧрад каблукен туфли, дэрем, шуныт дӥськут, вакчи куртка, гын сапег, киужъёстэ, дӥся чебер ул дӥсь. Ӧй абдра, валай ини, та монэ пӧяны выре, йырам эшшо но трос малпанъёс мед пӧзёзы шуыса.

Ужан интыям тыро рюкзакен но 2 котомкаен лыктӥ. Кин тодэ, мар мыным туннэ кулэ луоз. Вероника котьку сямен лӧптэм мылкыдын «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз пыриз. Соку ик оператореныз Илья Дерендяевен ӵош монэ кышкатъяны кутскизы. Паспортэд, пе, сьӧрад-а, тазалыкед понна ачид кыл кутӥськод шуыса заявление гожтоно луоз, мар ке луиз ке, «Мынам Удмуртие» янгыш ӧвӧл. Шуныт дӥсь кутӥд-а? Парашютэн тэтчыкуд, кезьыт луоз. Али Йӧвылэсултон, кезьыт вуэ зымылод, пе.

Редакциын Вероника мынэсьтым пичияк интервью басьтӥз. Собере юанъёсын сэрег вал: 30 секунд куспын Вероникалэн юанъёсызлы валэктон сётоно. Ӝог но малпаськытэк вераськыны тырши. Озьы ке но 40 секундлэсь кема дыр ортчиз. Мон малпасько, та люкетэз 30 секунд куспын нокин уз ортчы. Юанъёсты лыдӟонлы гинэ сомында дыр кошке! Кескич ӟичыос та «огыр-бугыръёс». Та люкетын мон келяй, соин ик Вероникалэсь малпанзэ быдэстӥ — «Дартысь» заметкаез мыддорин лыд­ӟи.

Та бере ини тужгес но тунсыкоез — эксперимент — кутскиз. Синъёсме пытсазы, редакциысь поттӥзы, машинае пуктӥзы. Малпасько вал, сюрес вылын, камераос кысэм дыръя, геройёслы думетэз пертчыны лэзё шуыса. Возьмаса ул! Быдэс сюресме маскаен пуки: кытчы мынӥськомы, кӧня мынӥськомы — ӧйтӧд.

Нырысь мон чакласа улӥ, кудпала кожим. Бӧрысь дуг­дӥ. Ӵок ини.

Валай, городысь потӥмы ни шуыса, угось светофоръёс азьын сылэмысь дугдӥмы. Всё, пе, вуимы, пук машинаын, ми съёмкаослы дасяськомы. Вероника но Илья машинаын 20 минут пала ӧй вал, нош мынам тодам но ӧз лыкты маскаме лушкем кыльылыны но учкыны, кытчы монэ вайизы!

Китӥм кутыса, машинаысь поттӥзы, нош синме ӧз усьтэ. Азьло ульчаетӥ мынӥмы, собере кыӵе ке юртэ пыримы, отын телевизор ӵаш поттэ, нош собере мыным ӧсэз усьтӥзы, соку ик ымныры кезьыт омырез шӧдӥз. «Каток-а, мар-а та?» — чилектӥз йырам. Собере малпаськыны кутски: Вероника, юанъёссэ сётъякуз, вераз, соос пӧлын юрттэт ватӥське шуыса. Соя, пе, тодыны быгатод, кыӵе могӟет тонэ вите. Ага! «Кин со сыӵе Алина Загитова?» юан мыным туж капчи потӥз вал. Озьыен, мон туннэ конькиен ворттыло, дыр.

Озьы ик вылэм! Ижкарын конькиен нискыланы вань мылкыд карисьёсты Анастасия дышетэ, монэ но со доры вайиллям. Ачим коньки вылэ араз одӥг пол гинэ султылӥсько, дыр. Сылыны быгатӥсько, но таяз учыре фигурной катанилэсь элементъёссэ дышетоно луиз.

Соку ик валамон вал, тулупъёс, аксельёс лэсьтыны монэ уз косэ шуыса. Дышетсконэ кутскиз капчиез бордысен — фонарикъёсысен. Кукъёсты ӵош кароно, собере вайяно, собере нош ӵош кароно… Озьы нискылано. Палэнысен учкыса, капчи потэ, но лэсьтыны ӧдъяськод ке, пыдъёс жадё, угось умой пӧрме соку гинэ, ку тон йӧ вылэ юн лёгиськиськод. Ярам. Фонарикъёсты лэсьтыны дышетски. Собере вал салазки — пукон вылэ сямен пуксиськод но нискылтӥськод. Нош собере Анастасия шуиз: тынад пӧрме, ойдо эскеромы журавлез но лэсьтыны. Кышкыт вал юаны ик, мар со сыӵе, но таиз но элемент мыным сётӥськиз: киос­тэ йыр вадьсад ӝутыса, пал пыд вылад нискылтоно. Аслым тужгес но кельшиз змейка, тазэ элементэз тодмо фигуристъёслэн программаосысьтызы но адӟыны луэ. Нош тужгес секыт потӥз циркуль. Пыдчиньы вылад пыкиськыса, ас котыртӥд берытсконо… Тазэ лэсьтыны ӧй дышы, но, малпасько, толалтэ куспын катоке ветло на, одно ик тазэ но пӧрмыто.

Озьы пушласянь учки, кызьы лэсьтӥське «Огыр-бугыр» программа. Вань оскисьтэмъёслы вераме потэ: улонын ваньмыз озьы ик, кызьы экранын. Тӥледыз уг пӧяло: герой быдэс сюрессэ пытсам синъёсын мынэ, съёмкаос азьын уг тоды, кыӵе эксперимент сое вите.

«Огыр-бугырлэн» вуоно геройёсызлы верасал: номырлэсь эн кышкалэ, Вероникалэн кышкатӥсь кылъ­ёсызлы эн оске!

Мария Емельянова