25-тӥ мартэ Ижысь Эшъяськон юртын ортчиз йӧскалык политикаез 2025-тӥ арозь азинтон стратегияя котырес ӝӧк сьӧрын кенешон

Ужрадэ пыриськиз Кун Думаысь нациосын ужанъя комитетысь делегация.

Ужрадэ пыриськиз Кун Думаысь нациосын ужанъя комитетэн кивалтӥсь Валерий Газзаев.

Шаерамы 130 выжы калыкъёс валче уло. Ужало 40 калык огазеяськонъёс, дэмен быдэсто пӧртэм проектъёсты, улон-вылонмес ӟечомытон пумысен сюлмасько. Кылсярысь, огазе кариськыса, пӧртэм калыкъёс Ижысь Космонавтъёслэн парказы 2019-тӥ арын кылдытӥзы но мерттӥзы Эшъяськон сад. Нош Ленин ёросысь нюлэс кушез тазатыса, лэсьтӥзы семьяосын шутэтскон, тазалыкез юнматон сюрес. Табере та интыос бордазы улӥсьёсты кыско. Озьы ик выжы калыкъёс пӧлын ортчыло дышетонъя курсъёс, спартакиадаос, историен, культураен тодматсконъя ӝытъёс но мукет ужрадъёс.

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов пусъемъя, калык огазеяськонъёс берло дыре мыло-кыдо пырисько грантлы конкурсъёсы. Кылсярысь, Президентлэн грантъёсъя фондэзлэн конкурсаз келям ог 200 проектъёс пӧлысь 48-эз калык огазеяськонъёслэсь, нош 24-ез осконэн герӟаськем огазеяськонъёслэсь ыстэмын. Сӥземын соос кусыпъёсты юнматонлы, сям-йылолъёсты, кылэз утёнлы. Оглом 13 миллион манет тыр юрттэт басьтыны быгатӥзы.

В. Степанов

«Огазьын ужаммы бордын кужыммы. Улон возьматэ: эшшо тросгес лэсьтыны быгатомы. Трос тунсыко проектъёсмы вань. Соосты одно азинтоно. Кылсярысь, Влад Степановен кылдытэм «Куара» но Богдан Анфиногеновен лэсьтэм «Даур ТВ» кадь проектъёслы саклык но юрттэт висъяно», — пусйиз Александр Бречалов.

Туннэ вань улосъёслы адӟем карымон ужа Ижысь Эшъяськон юрт. Татчы котькудӥз ас сюлмаськонъёсыныз вазиськыны, визь-кенеш басьтыны быгатэ. Татын выжы калыкъёс пӧнна пӧртэм ужрадъёс ортчыло. Со выллем ик центръёс ужало шаерысьтымы эшшо 8 ёросын. Йӧскалык политикая министр Лариса Буранова пусъемъя, котькуд ёросын сыӵе центр кылдытонъя ужпум сылэ.

«Удмуртилэсь ужаны дышетсконо. Тӥ дорын пыӵам проектъёсты мукет улосъёсы но выжтоно. Нациосын ужан политикаез одно ик азинтоно», — котырес ӝӧк сьӧрын кенешонлы йылпумъянъёс лэсьтыса, шуиз Кун Думаысь нациосын ужанъя комитетэн кивалтӥсь Валерий Газзаев.

Ужрад дыръя Президентлэн таукаронэныз пусъемын Удмуртилэн дано кунмуртэз, профессор, этнограф Владимир Владыкин. «Асьмелэн сомында узырлыкмы: кылмы, культурамы, сям-йылолъёсмы. Со калыкъёсты огазеясь цемент кадь луэ. Ваньзэ сое утёно», — шуиз со.

Озьы ик Нациосын ужанъя федерал агентстволэн таукаронэныз пусъемын Лариса Буранова.

Елена Сараматова