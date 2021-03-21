21-тӥ мартэ Ижысь Г. Кулакова нимо спорткомплексын ортчоз Галина Кулаковалэн призэз понна куасэн бызьылонъя марафон
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Марафон сӥземын куасэн бызьылонъя 1-тӥ ӵошатскон дырысен 100 ар тырмонлы. Со дыр ӵоже шаерысьтымы куасэн бызьылӥсьёсмы Олимпиадаосын 6 зарни медаль басьтӥзы, 14 пол дуннелэн чемпионъёсыз луизы, Паралимпиадаосын 5 зарни медаль басьтӥзы, со сяна, азвесь но бронза медальёс трос басьтылӥзы на бадӟым ӵошатсконъёсын.
Марафонэ пыриськисьёслы капчи сюрес но ӟеч мылкыд сӥзёзы куасэн бызьылонъя олимпийской чемпионъёс но дано спортсменъёс Галина Кулакова, Тамара Тихонова, Максим Вылегжанин. Озьы ик шаерамы вуыны улэ Россиысь Куасэн бызьылонъя федерацилэн президентэз Елена Вяльбе.
Вожвылъяськонэ пыриськыны мылкыд карисьёс 800 пала люкаськизы ни. Воргоронъёс 50 но 10 иськеме бызьылозы, нылкышноос — 30 но 10 иськеме. 16 аресозь нылпиос понна 1 иськеме нимысьтыз старт радъяськоз. Нимаз стартъёсын вормисьёсты шараям сяна, дунъялозы кужмо командаосты но. Егит нылъёс но пиос пӧлын 30 но 20 иськеме бызьылӥсьёс пӧлын суперкубок шудытӥськоз.
Валентина Емельянова
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